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Huawei, 7P ismini tescil ettirdi

Bu yıl ki Nexus programının en önemli adayı konumundaki Huawei, yaptığı bir isim tescili ile iddiaları güçlendirdi. Yeni cihazın Nexus 7P adı ile gelmesi bekleniyor.
3 yıl
3,5b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Android N sürümünün resmi olarak kullanıma sunulması ile birlikte, en geç yaz aylarında yeni Nexus telefonlarının piyasaya çıkma ihtimali belirdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki Nexus akıllı telefonu tanıtılması bekleniyor. Bir tanesi HTC’ye ait olacak cihazların diğerinin de, Huawei tarafından üretileceği tahmin ediliyor.

LG’nin bu yıl kendi cihazlarına odaklanacağını açıklaması ve Samsung’un uzun süredir Nexus programında yer almaması, iki firmanın öne çıkmasına neden oluyor. Huawei geçen yıl Nexus programına katıldı ve Google’ın Çin’de genişleyebilmesi için önem taşıyor. HTC’nin ise 3 yıllık bir ortaklığa imza attığı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

Ayrıca Bkz. "Huawei, sanal gerçeklik alanına adım atıyor"

Huawei’nin kısa süre önce Huawei 7P isimlendirmesini tescil ettirmesi, bu iddiaları güçlendiriyor. Firmanın ilk Nexus cihazı Nexus 6P adını taşıyordu. Muhtemelen Nexus 7P isimlendirmesi ile yoluna devam edecek. Nexus programında Çin kaynaklı ilk üretici olma özelliğine sahip Huawei, HTC ile birlikte cihaz sayısı bakımından da LG'yi geçebilme potansiyeline sahip durumda. 

Huawei Nexus 7P modelinde yine 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran kullanılacağı öngörülüyor. Ayrıca Snapdragon 820 yonga seti de kuşkusuz cihazdaki yerini alacaktır. Qualcomm’un büyük yatırım yaptığı yeni yonga seti, bu yıl pek çok amiral gemi modelinde boy gösterdi. 4GB LPDDR4 RAM ve stok Android arayüzü ile birlikte Nexus 7P modeli üst düzey bir performans sergileyecektir.

 

http://www.phonearena.com/news/New-trademark-suggests-Huawei-is-planning-its-own-successor-to-the-Google-Nexus-6P_id80235 Yorum Yaz
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assasin34 3 yıl en beğenilen
Arkadaşlar selamlar.İlk çıktığı günden beri Nexus 6P kullanıyorum.Kullanıcı deneyimi yazımı burdan okuyabilirsiniz. technokaptan.com/...
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hakanr 3 yıl
Huawei'den nefret ettim gerçekten nefret ettim, nasıl bir para hırsıdır arkadaş. Madem böyle yapacaksın niye giriyosun nexus programına. Google'da hala bi ofis açamadı burada alalım gelelim
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Master_Evil 3 yıl
bu gelse bari ülkemize
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MahalleAndroidi 3 yıl
ah ah nexus 6p yi keşke getirseydi huawei
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kadirirdem 3 yıl
nexuslar en alınası telefonlar android tarafında...
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UML 3 yıl
Nexus 7P çıkarsa 7 inç tablet olur
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Mr. Jingles 3 yıl
HTC'nin yaptığı Nexus cihazda FHD ekran, S820 işlemci ve 4 GB RAM olsun satış rekorları kırar.
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assasin34 3 yıl en beğenilen
Arkadaşlar selamlar.İlk çıktığı günden beri Nexus 6P kullanıyorum.Kullanıcı deneyimi yazımı burdan okuyabilirsiniz. technokaptan.com/...
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Rezn0v.dll 3 yıl assasin34
assasin34
Arkadaşlar selamlar.İlk çıktığı günden beri Nexus 6P kullanıyorum.Kullanıcı deneyimi yazımı burdan okuyabilirsiniz. technokaptan.com/...

Hocam bende kullaniyorum yeni alma sansim oldu gercektten mukemmel bir telefon kamera, yazılım, ses, kasa kalitesi muazzam ve Sd 810un 2.1 rev. kullaniyor bu cihaz isinma hic yok. S7 edge ile bunun arasinda gelip gittim sonuc 6p den yana oldu
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