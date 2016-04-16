Huawei, 7P ismini tescil ettirdi

Bu yıl Android N sürümünün resmi olarak kullanıma sunulması ile birlikte, en geç yaz aylarında yeni Nexus telefonlarının piyasaya çıkma ihtimali belirdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki Nexus akıllı telefonu tanıtılması bekleniyor. Bir tanesi HTC’ye ait olacak cihazların diğerinin de, Huawei tarafından üretileceği tahmin ediliyor.

LG’nin bu yıl kendi cihazlarına odaklanacağını açıklaması ve Samsung’un uzun süredir Nexus programında yer almaması, iki firmanın öne çıkmasına neden oluyor. Huawei geçen yıl Nexus programına katıldı ve Google’ın Çin’de genişleyebilmesi için önem taşıyor. HTC’nin ise 3 yıllık bir ortaklığa imza attığı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

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Huawei’nin kısa süre önce Huawei 7P isimlendirmesini tescil ettirmesi, bu iddiaları güçlendiriyor. Firmanın ilk Nexus cihazı Nexus 6P adını taşıyordu. Muhtemelen Nexus 7P isimlendirmesi ile yoluna devam edecek. Nexus programında Çin kaynaklı ilk üretici olma özelliğine sahip Huawei, HTC ile birlikte cihaz sayısı bakımından da LG'yi geçebilme potansiyeline sahip durumda.

Huawei Nexus 7P modelinde yine 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran kullanılacağı öngörülüyor. Ayrıca Snapdragon 820 yonga seti de kuşkusuz cihazdaki yerini alacaktır. Qualcomm’un büyük yatırım yaptığı yeni yonga seti, bu yıl pek çok amiral gemi modelinde boy gösterdi. 4GB LPDDR4 RAM ve stok Android arayüzü ile birlikte Nexus 7P modeli üst düzey bir performans sergileyecektir.