Cooler Master'dan, 80+ Gold sertifikalı güç kaynakları: V700, V850 ve V1000

Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Cooler Master, CeBIT 2013 fuarında V serisi yeni güç kaynaklarını donanım tutkunlarının beğenisine sundu. 750 watt (V700), 850 watt (V850) ve 1000 watt (V1000) kapasite seçeneklerine sahip olan güç kaynakları, 80+ Gold sertifikalarıyla dikkat çekiyor. 80+ Gold sertifikası, sistemin yük durumuna göre güç kaynaklarının %90'lara varan oranlarda enerji verimliliğine ulaşabildiği anlamını taşıyor.



Intel 12V ATX V2.31 standardına destek veren ve yüksek voltaj, düşük voltaj, aşırı yük, kısa devre, yüksek ısı gibi problemlere karşı güvence altına alınan güç kaynakları, fotoğrafta görüleceği üzere tam modüler yapıda tasarlanmış. Bir diğer deyişle ihtiyaç duymadığımız kablolar, bilgisayar kasası içinde boşuna yer işgal etmiyor.

135 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletilen güç kaynaklarıyla gelen kablolar ve kablo sayıları şu şekilde;



V700



1 adet 20+4 pin ATX12V güç konnektörü

1 adet 4+4 pin CPU güç konnektörü

4 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü

9 adet SATA güç konnektörü

4 adet 4 pin molex konnektörü

1 adet 4 pin floppy konnektörü

V850

1 adet 20+4 pin ATX12V güç konnektörü

1 adet 4+4 pin CPU güç konnektörü

4 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü

6 adet SATA güç konnektörü

4 adet 4 pin molex konnektörü

1 adet 4 pin floppy konnektörü

V1000

1 adet 20+4 pin ATX12V güç konnektörü

2 adet 4+4 pin CPU güç konnektörü

8 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü

9 adet SATA güç konnektörü

4 adet 4 pin molex konnektörü

1 adet 4 pin floppy konnektörü Cooler Master, V serisinin fiyatına ve çıkış tarihine dair açıklama yapmamış.



http://lab501.ro/stiri/cebit-2013-noutati-de-la-cooler-master