Cooler Master'dan V serisi yeni güç kaynakları

Bilgisayar dünyasında çeşitli donanım bileşenleri ve çevrebirimleri ile tanıdığımız Cooler Master, daha iyi güç çıkışı ve daha iyi verimlilik amaçladığı V serisi yeni güç kaynaklarını lanse etti. Seride 6 adet model yer alıyor.





Modeller güç çıkış değerine göre isimlendirilmiş. V550, V650, V750, V850, V1000 ve V1200 şeklinde sıralanan modeller 550W-1200W arasında değişen güç çıkış değerlerine sahip. 3D devre tasarımı sayesinde seri gerekli olmayan kablolardan kurtuluyor ve tam modül kartlar ile çakışma ve gürültünün önüne geçiyor. Böylece daha verimli güç çıkışı ve daha iyi ısı dağıtımı da sağlanıyor.





Seride yüksek performanslı SilencioFP fan kullanılıyor. Güç kaynağı yüzde 100 yükte çalışmasına rağmen fan verimli bir şekilde dönüş hızını yüzde 35 azaltabiliyor. Bu da enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. 105C Japon yüksek kalite kapasitörler uzun kullanım ömrü vaad ederken, modüler düz kurdele kablolar daha iyi bir hava akımı sağlıyor. LLC ve DC-DC yapısı ise dengeli ve düzenli bir voltaj çıkışı için kullanılıyor.





Seride V1200 modeli 80PLUS Platinum standardına sahip ve yüzde 50 yük altında yüzde 93 verimlilik sağlayabiliyor. Cooler Master bu model için 7 yıl garanti veriyor. Diğer modellerde ise 80PLUS Gold standardı yer alıyor ve ortalama yük altında yüzde 92 verimlilik elde ediliyor. Firma bu modeller için ise 5 yıllık garanti veriyor. Modeller bu hafta piyasaya çıkacak.

http://www.guru3d.com/news-story/cooler-master-v-series-psu-released.html