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Cooler Master'dan mid-tower segmentinde yeni bilgisayar kasası: Centurion 6

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan mid-tower segmentinde yeni bilgisayar kasası: Centurion 6
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Sunduğu dahili ve harici bilgisayar bileşenleriyle donanım dünyasında sık sık gündeme gelen Cooler Master, mid-tower segmentindeki yeni bilgisayar kasası Centurion 6'i, bu aydan itibaren piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Siyah / gümüş ve tamamen siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Centurion 6, 200 mm x 464.5 mm x 481 mm boyutlarında ve yaklaşık 5.9 kg ağırlığında tasarlanmış. SECC çelik, ABS plastik ve alüminyumdan imal edilen bilgisayar kasası, ön yüzündeki ızgara yapısıyla dikkat çekiyor. Fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla ızgaranın delikleri geniş. Bu sayede daha iyi havalandırma amaçlanmış.
Micro-ATX / ATX anakartları, maksimum 162 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularını, su soğutma çözümlerini, 295 mm uzunluğunda ekrann kartlarını (sabit disk bölmesi çıkarıldığında: 405 mm) destekleyen bilgisayar kasası, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 7 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. Bilgisayar kasasıyla birlikte gelen 2 adet 3.5-inç - 2.5-inç dönüştürücü sayesinde, 3.5-inç'lik sürücü bölmelerine SSD montajı yapabiliyorsunuz. 
Dahili bileşenlerin serinletilmesi adına Centurion 6'in ön tarafına 2 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan, arka tarafına 1 adet 120 mm'lik fan, üst tarafına 2 adet 120 mm'lik / 140 mm'lik fan, sol tarafına 2 adet 120 mm'lik fan, alt tarafına 1 adet 120 mm'lik fan ve sabit disk kafesine 1 adet 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Eğer su soğutma sistemi kurmayı planlıyorsanız, bilgisayar kasasının arka tarafına 120 mm'lik radyatör veya üst tarafına 240 mm'lik radyatör monte edebilirsiniz. Yeni modelin ön tarafında mavi LED'li 140 mm çapında fanın, arka tarafında ise 120 mm çapında fanın halihazırda yer aldığını belirtelim.
Üzerine 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, ses ve mikrofon bağlantıları yerleştirilen Centurion 6'in, 50$ civarında fiyatlandırılması bekleniyor.
Cooler Master'dan mid-tower segmentinde yeni bilgisayar kasası: Centurion 6
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mid-tower segmentinde yeni bilgisayar kasası: Centurion 6
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mid-tower segmentinde yeni bilgisayar kasası: Centurion 6
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mid-tower segmentinde yeni bilgisayar kasası: Centurion 6
Tam Boyutta Gör
Cooler Master'dan mid-tower segmentinde yeni bilgisayar kasası: Centurion 6
Tam Boyutta Gör

http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6901 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DevilAttack 6 yıl
Tasarımı idare eder ama güç butonu orada ne arıyor?
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King ov Hell 6 yıl
Tasarim olmasada bütçe açisindan güzel olmus.
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icg 6 yıl
eski cooler master kasalar bir bir yenileniyor kısaca. değişmiş tasarım, ssd yuvası ve usb3.0 ile..
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FaLCoN^ 6 yıl
Düşük bütçeliler için ilaç.
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Dovahkiin 6 yıl
20'lik fan desteğinin standart hale gelmesi lazım artık, bir kere kullanınca kafa ütüleyen ufak fanlara dönmek istemiyorsunuz.
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depeche35 6 yıl
sanmıyorum 50 dolara satılacağını....
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Ginga Bishounen 6 yıl
Sade olmuş. Keşke kablo saklama kanallarına plastik şeylerden koysalardı 10 numara ürün olurmuş.
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Xagdas 6 yıl
Tasarımı kötü. Daha doğrusu tasarım yok, kasa işte.
Ama 50 dolar (80 lira) iyi.
Ön yüze usb3 bile koymuşlar, hatta bu fiyata bayaa iyi.
Hdd yuvasını çıkartınca en uzun kartlar bile sığar.
(En uzun kartları alanlar bu kasayı almaz ama olsun)
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True Romance 6 yıl
200R'de geldi artık alt segmentteki kasaların durumları tamamen fiyatlarına bağlı. Sırf kablo toplama ve soğutmasının iyi oluşuyla bu kasa 80-90 lira civarında hertürlü iş yapar bana göre.
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capoeira_GS 6 yıl
Tasarım kesinlikle kötü özellikle yan kapak ve ön kısım çok sade bunun gibi bir sürü kasa var zaten yen değil yani
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saintroyo 6 yıl
70-80 lira fiyat aralığında bu ür kasalar olmalı.. quakelerin, everestlerin, boostların ve daha nice bilgisayarcı rafı süsleyen kasaların yerini bunların alması taraftarıyım.
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bellair 6 yıl
tasarım olarak pek iç açıcı değil. ama derli toplu bir kasaya benziyor
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ozzy55ozzy 6 yıl
bende eski versiyonu var taş gibi kasa tek kötü yanı usblerin altta olmasıydı onu da düzeltmişler
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