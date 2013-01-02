Cooler Master'dan mid-tower segmentinde yeni bilgisayar kasası: Centurion 6

Sunduğu dahili ve harici bilgisayar bileşenleriyle donanım dünyasında sık sık gündeme gelen Cooler Master, mid-tower segmentindeki yeni bilgisayar kasası Centurion 6'i, bu aydan itibaren piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Siyah / gümüş ve tamamen siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Centurion 6, 200 mm x 464.5 mm x 481 mm boyutlarında ve yaklaşık 5.9 kg ağırlığında tasarlanmış. SECC çelik, ABS plastik ve alüminyumdan imal edilen bilgisayar kasası, ön yüzündeki ızgara yapısıyla dikkat çekiyor. Fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla ızgaranın delikleri geniş. Bu sayede daha iyi havalandırma amaçlanmış.



Micro-ATX / ATX anakartları, maksimum 162 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularını, su soğutma çözümlerini, 295 mm uzunluğunda ekrann kartlarını (sabit disk bölmesi çıkarıldığında: 405 mm) destekleyen bilgisayar kasası, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 7 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındırıyor. Bilgisayar kasasıyla birlikte gelen 2 adet 3.5-inç - 2.5-inç dönüştürücü sayesinde, 3.5-inç'lik sürücü bölmelerine SSD montajı yapabiliyorsunuz.

Dahili bileşenlerin serinletilmesi adına Centurion 6'in ön tarafına 2 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan, arka tarafına 1 adet 120 mm'lik fan, üst tarafına 2 adet 120 mm'lik / 140 mm'lik fan, sol tarafına 2 adet 120 mm'lik fan, alt tarafına 1 adet 120 mm'lik fan ve sabit disk kafesine 1 adet 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Eğer su soğutma sistemi kurmayı planlıyorsanız, bilgisayar kasasının arka tarafına 120 mm'lik radyatör veya üst tarafına 240 mm'lik radyatör monte edebilirsiniz. Yeni modelin ön tarafında mavi LED'li 140 mm çapında fanın, arka tarafında ise 120 mm çapında fanın halihazırda yer aldığını belirtelim.



Üzerine 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, ses ve mikrofon bağlantıları yerleştirilen Centurion 6'in, 50$ civarında fiyatlandırılması bekleniyor.



http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6901