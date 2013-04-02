Cooler Master'ın B serisi güç kaynakları fiyatlandı

B500'ün 39.90 Euro'dan, 600W kapasiteli B600'ün 49.90 Euro'dan, 700W kapasiteli 'ün ise 59.90 Euro'dan satışa sunulması planlanıyor. Cooler Master, ilk kez CeBIT 2013 fuarında sergilediği B serisi güç kaynaklarının satış fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 500W kapasiteli'ün 39.90 Euro'dan, 600W kapasiteli'ün 49.90 Euro'dan, 700W kapasiteli B700 'ün ise 59.90 Euro'dan satışa sunulması planlanıyor.

Giriş seviyesinde konumlandırılan, Intel'in ATX 12V V2.3 standardına destek veren ve sistemin yük durumuna göre %85'lere varan oranlarda enerji verimliliği vadeden B serisinin, yüksek akım, yüksek voltaj, aşırı yük, yüksek ısı ve kısa devre gibi problemlere karşı korunma altına alındığı dile getiriliyor. 120 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletilen güç kaynaklarının öngörülen çalışma ömürleri ise 100.000 saatin üzerinde.



Her bir modelin kablo sayıları merak edenler için şu şekilde;



1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü

1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü

2 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü

6 adet SATA güç konnektörü

3 adet 4 pin molex güç konnektörü

1 adet 4 pin floppy güç konnektörü



B700:

1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörü

1 adet 4+4 pin işlemci güç konnektörü

4 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörü

6 adet SATA güç konnektörü

3 adet 4 pin molex güç konnektörü

1 adet 4 pin floppy güç konnektörü

Haberimizin sonuna gelirken kabloların modüler yapıda olmadığını belirtelim.

