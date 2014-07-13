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Coolest taşınabilir soğutucu projesi bağış rekoruna koşuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Coolest taşınabilir soğutucu projesi bağış rekoruna koşuyor

Kickstarter üzerinde bir girişimcinin taşınabilir soğutucu yanına blender, Bluetooth hoparlör ve 18 volt şarj istasyonu ekleyerek ortaya çıkardığı Coolest projesi, platformun yeni bağış rekorunu kırma yolunda ilerliyor. 

Aslında proje çok büyük bir yenilik getirmiyor ancak sürekli seyahat eden tüketiciler için bu üç ögeyi birarada bulundurmak önem taşıyor ve bu bakımdan projeye ilgi de oldukça büyük. 

Coolest ürününde aslında yukarıda saymadığımız pek çok ekstra daha bulunuyor. Bunlar şişe kapağı açma bölümü, akıllı telefonunuz için bir dock, iç LED aydınlatma, kesme tahtası ve plastik tabak takımı şeklinde sıralanıyor.

165$ ve üzeri bağışlarda Coolest ürünü Şubat ayı itibariyle dağıtıma başlayacak. Halen 48 günlük süresi olan kampanyada 3.5 milyon dolar sınırına yaklaşılmış durumda ve 10 milyon sınırına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sınırı geçerse Pebble'ın rekorunu da egale etmiş olacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/ryangrepper/coolest-cooler-21st-century-cooler-thats-actually Yorum Yaz
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dere.beyi 5 yıl en beğenilen kraldostuz
kraldostuz

arkadaş dilencilikte sonunda şekillendiya daha diyecek bişey yok

adam dengesizlikte level atlamış


bizim sokaklardaki hangi dilenciye para verdinde sana soğutma makinesi verdi ?
yada
Kumandasız çalışan elektrikli paten yapıp verdi sana ?
adamlar bilgisini yeteneklerini satıyor sende yap sat kıskançlığın lüzumu yok
kraldostuzarkadaş dilencilikte sonunda şekillendiya daha diyecek bişey yokadam dengesizlikte level atlamış
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Captain_Ivy 5 yıl
Deli bişey, sipariş verebilsek keşke
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ONIONBUD 5 yıl
İsa peygamberin dediği gibi " İlk taşı günahsız olanınız atsın. "

Basit ve anlaşılan o ki, tutulacağını, fonksiyonel olacağını düşündüğü bir "projesi " için bağımsız geliştirme amacı ile bağış imkanları arayan arkadaşlar önce yorum yapsa ..

Yapmayanların yapanları eleştirmesine ,engellemesine bağnazlık mı deniyordu ?
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SteveMeade 5 yıl
Güzelmiş ya
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meego 5 yıl
Kickstarter da videosunu izleyince beğendim.
ilk defa bu tip bir soğutucu hoşuma gitti.
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doctor_bey 5 yıl
Şaka maka tasarımı çok hoş yav,Türkiyeye gelirse alınır açıkçası
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mementopolis 5 yıl
of pahali ya Kickstarter dan parasini versek gelirmi ki ? buraya
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acbold 5 yıl
Harika olmuş. Bira açacağını düşünmeleri güzel :D
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ganja77 5 yıl
doldur biraları tamam
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WaShErE 5 yıl
güzel bir ürün, sadece aydınlatma yeri biraz kör bir noktada gibi duruyor. Düşündüğünüzde aslında fiyat olarakta çok pahalı değil.
kickstarter.com/...
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Elefue 5 yıl
Diğer Kickstarter projeleri için videolar varken buna ne video ne de bir bağlantı koymuşsunuz.
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Virinom 5 yıl
Kickstarter üzerinde gördüğüm en alınabilir ürünlerden biri olmuş.Keşke öğrenci olmasam da 3-5 kuruş bağış yapabilecek durumum olsa :)
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