Coolest taşınabilir soğutucu projesi bağış rekoruna koşuyor





Kickstarter üzerinde bir girişimcinin taşınabilir soğutucu yanına blender, Bluetooth hoparlör ve 18 volt şarj istasyonu ekleyerek ortaya çıkardığı Coolest projesi, platformun yeni bağış rekorunu kırma yolunda ilerliyor.





Aslında proje çok büyük bir yenilik getirmiyor ancak sürekli seyahat eden tüketiciler için bu üç ögeyi birarada bulundurmak önem taşıyor ve bu bakımdan projeye ilgi de oldukça büyük.





Coolest ürününde aslında yukarıda saymadığımız pek çok ekstra daha bulunuyor. Bunlar şişe kapağı açma bölümü, akıllı telefonunuz için bir dock, iç LED aydınlatma, kesme tahtası ve plastik tabak takımı şeklinde sıralanıyor.





165$ ve üzeri bağışlarda Coolest ürünü Şubat ayı itibariyle dağıtıma başlayacak. Halen 48 günlük süresi olan kampanyada 3.5 milyon dolar sınırına yaklaşılmış durumda ve 10 milyon sınırına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sınırı geçerse Pebble'ın rekorunu da egale etmiş olacak.

https://www.kickstarter.com/projects/ryangrepper/coolest-cooler-21st-century-cooler-thats-actually