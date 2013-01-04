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Corning, çizilmelere karşı üç kat daha dayanıklı Gorilla Glass 3'ü duyurdu

6 yıl
1,1b
1
39
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Özel cam ve seramik materyal endüstrisinin lider firmalarından Corning, akıllı telefon, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik aygıtlar için tasarlanan Gorilla Glass serisi dayanıklı camlarına bir yenisini daha ekleyeceğini resmen duyurdu. Önceki nesil Gorilla Glass 2'den dayanıklılık anlamında belirgin bir farka sahip olacağı ve oldukça önemli iyileştirmeleri beraberinde getireceği bildirilen Gorilla Glass 3, camın yapısı ve tanecikler arası bağlar üzerine sürdürülen çalışmalar sonucu Amerikan teknoloji şirketinin geliştirmeyi başardığı yeni bir cam türü kullanılarak üretilecek.
Çizilmelere karşı ikinci nesil Gorilla camdan üç kat daha dayanıklı bir materyal olan en yeni Gorilla Glass'ın halefiyle arasındaki bu fark, cam türünün yapısından kaynaklanan yüksek hasar direnci sayesinde oluşuyor. Kırılmalara karşı %50 daha dayanıklı ve kırılmalara sebebiyet veren derin çiziklerin oluşmasını önleyici formu sayesinde dış etkenlerden daha az etkilenecek olan yeni nesil cam, çizilmesi halinde çiziklerin görünebilirliğini %40'a kadar azaltarak koruduğu ürünün estetik açıdan hasar görmesini önlediği gibi yüzeyde oluşan bozukluklardan kaynaklanan derin çizik ve çatlakların da oluşumuna fırsat tanımayacak.
Gorilla Glass 3'ün önümüzdeki hafta başlayacak CES 2013'te sergileneceğini belirten Corning'in Gorilla Glass bölümünün pazarlama ve ticari faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi David Velasquez, Las Vegas'ta yeni camlarının mevcut olduğu, son kullanıcıya hazır bir ürünün yer almadığını, ancak müşterileri için örneklemelere başladıklarını dile getirdi. 2013'ün ikinci çeyreğine doğru Gorilla Glass 3'lü akıllı telefon, tablet, televizyon ve bilgisayarların satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ürün hakkındaki tüm detaylar Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gün yüzüne çıkacak. Şimdiye kadar 975 farklı model ve toplam 1 milyar aygıta eşlik eden Gorilla camlarının yeni yılda da sektördeki ezici üstünlüğünü devam ettirmesi bekleniyor. 

http://www.corninggorillaglass.com/news/press-releases/corning-showcase-latest-glass-technologies-consumer-electronics-ces-2013 Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
dayanıklı cam diyorlar koruma diyorlar 1 metreden düştümü telefon hurdalıktaki arabalara dönüyor milleti kekleyin kırılmaz dayanıklı vs
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onsos1100 6 yıl
çaktırmadan parayı kırdılar kimse farkında değil. telefonda her parça her şey tartışılıyor ancak corning gorilla glass rakipsiz olarak hepsinde var :D
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Legendery 6 yıl
İyi para kaldırdılar bu işten.
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FERFEROS 6 yıl
Adamlar resmen tekel oldu. Her telefonda var.
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szr1907 6 yıl
motorola kullanır gg3 ü ,kevlar yapar arkayı kimsenin umrunda olmaz
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Mr.Loney 6 yıl
nereden çıkarıyorsunuz bu kırılmaz muhabbetini anlam vermek güç. adamların öyle bir iddiası yok! atın şunu artık kafanızdan!
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Yinede çiziliyor fakat çizmek gerçekten çok zor.
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DH Misafiri 6 yıl
bir iphone değil
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regaibyigit. 6 yıl
JrMaster
dayanıklı cam diyorlar koruma diyorlar 1 metreden düştümü telefon hurdalıktaki arabalara dönüyor milleti kekleyin kırılmaz dayanıklı vs

çizilmeye karşı dayanıklılık sağlıyor bu cam?
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yenerbalcı 6 yıl
Ben bu hikayeleri çok duydum

Örneğin gözlük camı alıyorsunuz çizilmeye karşı garantili ...

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dwightt 6 yıl
Şaka maka bu firma da dünya para kaldırdı.
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SystemApps 6 yıl
merhaba ben gorilla glass der gibi bakmış gorilla abimiz(evrimci değilim manevi olarak :)
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MxFxOx 6 yıl
yakında kurşun gecirmez tabletler çıkar.Arabalara yaptıkları gibi aksiyon flimlerinde reklamı yapılır :D
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teramit 6 yıl
bir madde ne kadar sert ise o kadar zor çizilir.Sert olan çizer umuşak olan çizilir.Sert maddeler ise gevrek yumuşak maddeler ise sünektir.Cam çok sert bir maddedir zor çizilir ve kolay kırılır.Suni üretilen camsı yüzeyler ne kadar sertleşirse o kadar kolay kırılırlar.Kırılmasın diye farklı sentetiklerle işlem uygulanıyor ama sonuçta çizilmezlik ile kırılmazlık ters orantılı
1 Yanıt Yanıtla +2
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darkaura 6 yıl teramit
teramit
bir madde ne kadar sert ise o kadar zor çizilir.Sert olan çizer umuşak olan çizilir.Sert maddeler ise gevrek yumuşak maddeler ise sünektir.Cam çok sert bir maddedir zor çizilir ve kolay kırılır.Suni üretilen camsı yüzeyler ne kadar sertleşirse o kadar kolay kırılırlar.Kırılmasın diye farklı sentetiklerle işlem uygulanıyor ama sonuçta çizilmezlik ile kırılmazlık ters orantılı

Bu yaziniz konunun uzerine on bilgi olrak eklenmeli. Hala cizilmez maddenin nasil kirildigini tartisiyorlar. Celikdede ayni sey vardir. Yuksek karbonlu celik sert olur. Cizilmez dolayisiyla iyi keser ama kirilgandir. Bu yuzden samuray kiliclari iki celigin birlesiminden yapilir. Arka kisim dusuk karbonlu esnek celik, kesici on kisim yuksek karbonlu sert celikden yapilir. Boylece kilic hem keskin olur hemde darbe ile kirilmaz. Saglamligi tek konsept olarak algilamayi birakin. Ayrica yuzde yuz cizilmez malzeme diye bir sey yoktur. Cizilmeye dayanikli malzeme vardir. Limitlerini zorlarsaniz inceden ince cizilecektir.
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infom@n 6 yıl
Ben inanmıyorum bu safsataya...
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