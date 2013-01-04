Corning, çizilmelere karşı üç kat daha dayanıklı Gorilla Glass 3'ü duyurdu





Özel cam ve seramik materyal endüstrisinin lider firmalarından Corning, akıllı telefon, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik aygıtlar için tasarlanan Gorilla Glass serisi dayanıklı camlarına bir yenisini daha ekleyeceğini resmen duyurdu. Önceki nesil Gorilla Glass 2'den dayanıklılık anlamında belirgin bir farka sahip olacağı ve oldukça önemli iyileştirmeleri beraberinde getireceği bildirilen Gorilla Glass 3, camın yapısı ve tanecikler arası bağlar üzerine sürdürülen çalışmalar sonucu Amerikan teknoloji şirketinin geliştirmeyi başardığı yeni bir cam türü kullanılarak üretilecek.

Çizilmelere karşı ikinci nesil Gorilla camdan üç kat daha dayanıklı bir materyal olan en yeni Gorilla Glass'ın halefiyle arasındaki bu fark, cam türünün yapısından kaynaklanan yüksek hasar direnci sayesinde oluşuyor. Kırılmalara karşı %50 daha dayanıklı ve kırılmalara sebebiyet veren derin çiziklerin oluşmasını önleyici formu sayesinde dış etkenlerden daha az etkilenecek olan yeni nesil cam, çizilmesi halinde çiziklerin görünebilirliğini %40'a kadar azaltarak koruduğu ürünün estetik açıdan hasar görmesini önlediği gibi yüzeyde oluşan bozukluklardan kaynaklanan derin çizik ve çatlakların da oluşumuna fırsat tanımayacak.

Gorilla Glass 3'ün önümüzdeki hafta başlayacak CES 2013'te sergileneceğini belirten Corning'in Gorilla Glass bölümünün pazarlama ve ticari faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi David Velasquez, Las Vegas'ta yeni camlarının mevcut olduğu, son kullanıcıya hazır bir ürünün yer almadığını, ancak müşterileri için örneklemelere başladıklarını dile getirdi. 2013'ün ikinci çeyreğine doğru Gorilla Glass 3'lü akıllı telefon, tablet, televizyon ve bilgisayarların satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ürün hakkındaki tüm detaylar Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gün yüzüne çıkacak. Şimdiye kadar 975 farklı model ve toplam 1 milyar aygıta eşlik eden Gorilla camlarının yeni yılda da sektördeki ezici üstünlüğünü devam ettirmesi bekleniyor.

http://www.corninggorillaglass.com/news/press-releases/corning-showcase-latest-glass-technologies-consumer-electronics-ces-2013