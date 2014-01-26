Corning dünyanın ilk mikrop öldürücü kaplamasını duyurdu

Haber Editörü
CES 2014 fuarında mikrop öldürücü ekran kaplamasının ilk bilgilerini veren Corning, bugün itibariyle de ilk örneklerini resmen lanse etti.
Taşınabilir cihazlara yönelik çizilmelere karşı dayanıklı Gorilla Glass kaplamaları ile bilinen Corning, mikrop öldürücü kaplamasının dünyada ilk olduğunu belirtiyor. Bu teknoloji hali hazırdaki Gorilla Glass camlara entegre edilecek ve Antimicrobial Gorilla Glass adını kullanacak.
Bu teknolojide mikrop öldürücü tanecikler ekranda zamanla oluşan mantar, bakteri gibi mikroplara karşı mücadele ediyor ve ekranın temiz kalmasını sağlıyor. Corning bu teknolojinin cihazın kullanım ömrü boyunca devam ettiğini belirtiyor. Teknoloji ionize gümüş ile karıştırılıyor ve böylece uzun süreli bir kullanım sunuyor.
Ancak bu teknoloji bir anda tüm mikropları yoketmiyor. Mücadeleyi zaman içerisine yayıyor ve mikropların azami seviyede kalmasını sağlıyor. Bu ayrıca, üreticilerin garanti kapsamı dışında bıraktığı temizlik yöntemlerinden de ayrılıyor.
Mikrop öldürücü teknoloji sadece mobil cihaz değil bilgisayar ekranlarına da uygulanabiliyor ve Corning hali hazırda ekranların testlerine başlamış durumda. Firma kısa süre içerisinde pazara çıkmayı hedefliyor.
http://www.corninggorillaglass.com/news-events/Corning-Unveils-Worlds-First-Antimicrobial-Cover-Glass-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adam bi sene gorilla glass çıkarıyo, test videosu yayınlıyo işte gg camlar diğer camalra göre kat kat dayanıklı çıkıyo video da, sonra o sene çıkan tüm telefonlarda gg cam.
ertesi sene gg2 çıkarıyo, video yayınlıyo gg2 gg1'den kat kat dayanıklı çıkıyo, sonra tüm telefonlarda o camlar kulalnılıyo, millet birbirine söylüyo işte bu telefonda gg2 var falan.
ertesi sene aynı senaryo gg3 için...
yahu geçiniz, telefonlar her sene patır patır kırılmaya devam ediyor ama her sene bu firmanın tanıtım videolarını izliyoruz işte önceki camdan 8734583453458435 kat daha dayanıklı cam yaptık diye. geçiniz. ben inanmıyorum bunlara. bence aynı camı fake videolarla kaktırıp keyif çatıyolar.
şimdi de miktop bilmemnesi üretmiş. üretmese şaşardım.
ondan forumda 358773727 tane xperia z su geçirdi garanti kabul etmiyor konusu gördük
firmaların tercihi konusunda sen kendi bakış açından haklısın hocam ama bence bu gg olayı pazarlama sembolüne dönüştü çoktan. yani müşteri direk bakıyo bunda gg varmı diye. sırf bu bile başlı başına corning'i tercih nedeni bence üreticiler için.