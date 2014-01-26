Corning dünyanın ilk mikrop öldürücü kaplamasını duyurdu





CES 2014 fuarında mikrop öldürücü ekran kaplamasının ilk bilgilerini veren Corning, bugün itibariyle de ilk örneklerini resmen lanse etti.





Taşınabilir cihazlara yönelik çizilmelere karşı dayanıklı Gorilla Glass kaplamaları ile bilinen Corning, mikrop öldürücü kaplamasının dünyada ilk olduğunu belirtiyor. Bu teknoloji hali hazırdaki Gorilla Glass camlara entegre edilecek ve Antimicrobial Gorilla Glass adını kullanacak.





Bu teknolojide mikrop öldürücü tanecikler ekranda zamanla oluşan mantar, bakteri gibi mikroplara karşı mücadele ediyor ve ekranın temiz kalmasını sağlıyor. Corning bu teknolojinin cihazın kullanım ömrü boyunca devam ettiğini belirtiyor. Teknoloji ionize gümüş ile karıştırılıyor ve böylece uzun süreli bir kullanım sunuyor.





Ancak bu teknoloji bir anda tüm mikropları yoketmiyor. Mücadeleyi zaman içerisine yayıyor ve mikropların azami seviyede kalmasını sağlıyor. Bu ayrıca, üreticilerin garanti kapsamı dışında bıraktığı temizlik yöntemlerinden de ayrılıyor.





Mikrop öldürücü teknoloji sadece mobil cihaz değil bilgisayar ekranlarına da uygulanabiliyor ve Corning hali hazırda ekranların testlerine başlamış durumda. Firma kısa süre içerisinde pazara çıkmayı hedefliyor.

http://www.corninggorillaglass.com/news-events/Corning-Unveils-Worlds-First-Antimicrobial-Cover-Glass-1