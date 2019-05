Corning ve Samsung, 600 milyon dolarlık LCD üretim tesisi inşa ediyor

Akıllı telefonlar ve tabletler için ürettiği dayanıklı camlarla tanınan Corning ve Samsung, Çin'de LCD üretimi yapmak için ortaklık yaptı.





Pek çok alanda işbirliği halinde olan iki firma, 600 milyon dolarlık yatırımla Çin'de bir TFT-LCD üretim tesisi açmak için yeniden biraraya geldi. Yerel yönetim tarafından da onaylanan tesiste laptop ve LCD monitörler için TFT-LCD panel üretilecek.





Samsung Corning Precision Materials Co Ltd adı verilen yan şirkette iki firmanın eşit hissesi bulunuyor ve tesiste üretilen LCD paneller, yine Çin'deki Samsung Suzhou LCD Co Ltd şirketine gönderilecek.





On yıla yakın bir süre devam edecek işbirliği yıl sonuna doğru resmen onaylanmış olacak ve tesisin tamamlanmasıyla üretim başlayacak.