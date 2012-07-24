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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corning ve Samsung, 600 milyon dolarlık LCD üretim tesisi inşa ediyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ve tabletler için ürettiği dayanıklı camlarla tanınan Corning ve Samsung, Çin'de LCD üretimi yapmak için ortaklık yaptı.

Pek çok alanda işbirliği halinde olan iki firma, 600 milyon dolarlık yatırımla Çin'de bir TFT-LCD üretim tesisi açmak için yeniden biraraya geldi. Yerel yönetim tarafından da onaylanan tesiste laptop ve LCD monitörler için TFT-LCD panel üretilecek.

Samsung Corning Precision Materials Co Ltd adı verilen yan şirkette iki firmanın eşit hissesi bulunuyor ve tesiste üretilen LCD paneller, yine Çin'deki Samsung Suzhou LCD Co Ltd şirketine gönderilecek.

On yıla yakın bir süre devam edecek işbirliği yıl sonuna doğru resmen onaylanmış olacak ve tesisin tamamlanmasıyla üretim başlayacak.

http://www.reuters.com/article/2012/07/24/us-corning-production-idUSBRE86N0PO20120724 Yorum Yaz
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Turkforce 6 yıl
kımyasal
Siz bir ara haber yapmamismiydiniz.samsun LCD monitor uretim kismini saticak diye.artik amoled goruntu teknolojosine yoginlasacaklar.ucuz ve eski teknoloji LCD imalatinida satin alan çinli firma devam ettirecek ? Editorler yada bilgili arkadaslar aydinlatirsa sevinirim.

Haberde eski teknoloji LCD üretecekler diye bir ibare yok.
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yc#1 6 yıl
kımyasal
Siz bir ara haber yapmamismiydiniz.samsun LCD monitor uretim kismini saticak diye.artik amoled goruntu teknolojosine yoginlasacaklar.ucuz ve eski teknoloji LCD imalatinida satin alan çinli firma devam ettirecek ? Editorler yada bilgili arkadaslar aydinlatirsa sevinirim.

Bildiğim kadarıyla söz konusu yeniden yapılanma TV üretim kısmını ilgilendiriyordu. Bu yeni ortaklık ise daha çok bilgisayar ekranı üretimini kapsıyor.
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kımyasal 6 yıl
Siz bir ara haber yapmamismiydiniz.samsun LCD monitor uretim kismini saticak diye.artik amoled goruntu teknolojosine yoginlasacaklar.ucuz ve eski teknoloji LCD imalatinida satin alan çinli firma devam ettirecek ? Editorler yada bilgili arkadaslar aydinlatirsa sevinirim.
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jovanovic 6 yıl
Samsung Corning Precision Materials Co Ltd yeni ortaklığın adı mı önceden olan şey mi ?
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