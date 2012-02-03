Corning ve Samsung, Lotus Glass panellerini OLED ekranlarda kullanmak için ortaklık yapıyor

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Mobil cihazlarda kullanılan çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla Glass panellerinden tanıdığımız Corning firması, bu ekranların haricinde Lotus adını verdiği alt katman panellerinin de geliştirilmesi için çalışıyor. Gorilla Glass için pek çok ortak edinen Corning, Lotus ekran için işe Samsung ortaklığıyla başlıyor.
Samsung ve Corning yaptıkları duyuruda Samsung Mobile Display bölümü için ve Güney Kore pazarı için daha sağlam ve daha dayanıklı OLED ekranların üretimi konusunda ortaklık yaptıklarını açıkladı.
Lotus alt katman panelleri üzerinde Corning uzun süredir çalışmalar yapıyor. Lotus katmanlarının özelliği ana ekranın altına yerleştirilerek diğer alt katmanlara göre daha yüksek çözünürlük, daha hızlı tepkime ve daha az enerji tüketimi gibi avantajlar sunması.
Lotus'un sunduğu avantajlar Samsung'un CES 2012 fuarında tanıttığı şaşırtıcı incelik sunan OLED ekranları için kullanılacak.
Ortaklığın ürünü olacak yeni OLED ekranların ne zaman piyasaya çıkacağı belirtilmedi ancak bu yılın sonlarına doğru ilk örnekleri piyasada göreceğimiz tahmin ediliyor.
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ne alaka? ben android cihaz kullanıyorum ios değil. apple'ı savunan tek mesajımı da bulamazsın. ama senin gibi fanboy olmadığım için firmaların eksik taraflarını da görebiliyorum. tasarım da samsungun eksik tarafı bunu tarafsız bakan herkes görebilir.
Ben öyle bişey demedim zaten.Apple bu tür şeylere önem vermiyor,videoda görüldüğü gibi telefon dağılıyor.İkisine birden ağırlık vermek lazım aslında ki,tüm firmaların bunu yaptığına eminim.Koskoca samsung'un elinde yeterli tasarımcı ve Arge ekibi vardır diye düşünüyorum.
Yaniliyorsun arkadasim samsung basitte olsa tasarimini oturttu artik..Xperia lar htc ler bu konuda cok
İyi varsayalim ama hangi teknoloji markete gitsem millet ya s2 nin basinda yada galaxy note un..Cok şık olmasada bence cok sade ve hoş tasarimi var samsunglarin.. iphone un en şaaşaalı donemlerinde galaxy s modeli cikti ve 30 milyon satti daha da tasarimi tartismaya gerek yok herhalde..
Walla sana helal olsun bu sitede yapılan gelmiş geçmiş en iyi yorumlardan birisi.
Tim Cook,Apple'ın yeni Ceo'suda geldi.Tasarım güzel ama telefon parçalanıyor.
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