Corning ve Samsung, Lotus Glass panellerini OLED ekranlarda kullanmak için ortaklık yapıyor

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Mobil cihazlarda kullanılan çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla Glass panellerinden tanıdığımız Corning firması, bu ekranların haricinde Lotus adını verdiği alt katman panellerinin de geliştirilmesi için çalışıyor. Gorilla Glass için pek çok ortak edinen Corning, Lotus ekran için işe Samsung ortaklığıyla başlıyor.Samsung ve Corning yaptıkları duyuruda Samsung Mobile Display bölümü için ve Güney Kore pazarı için daha sağlam ve daha dayanıklı OLED ekranların üretimi konusunda ortaklık yaptıklarını açıkladı.Lotus alt katman panelleri üzerinde Corning uzun süredir çalışmalar yapıyor. Lotus katmanlarının özelliği ana ekranın altına yerleştirilerek diğer alt katmanlara göre daha yüksek çözünürlük, daha hızlı tepkime ve daha az enerji tüketimi gibi avantajlar sunması.Lotus'un sunduğu avantajlar Samsung'un CES 2012 fuarında tanıttığı şaşırtıcı incelik sunan OLED ekranları için kullanılacak.Ortaklığın ürünü olacak yeni OLED ekranların ne zaman piyasaya çıkacağı belirtilmedi ancak bu yılın sonlarına doğru ilk örnekleri piyasada göreceğimiz tahmin ediliyor.