Corning’den desenli Gorilla Glass camlar

Mobil ve taşınabilir cihazların ekranlarını sağlamlaştırmak için akla gelen ilk firma elbette Corning. Popüler Gorilla Glass camları ile sayısız cihazda boy gösteren firma, biraz daha tasarıma yönelik bir adım attı ve desenli camlarını duyurdu.

Vibrant Gorilla Glass adındaki bu yeni teknoloji, önceki nesillerden daha sağlam değil ancak daha renkli. Firma, yüksek çözünürlükte herhangi bir desen veya görüntüyü Gorilla Glass cam üzerine işleyebiliyor. Böylece ek bir işleme gerek kalmıyor ve zaman tasarrufu elde ediliyor.

Özellikle ekranın üst ve alt kenarlarına desen yerleştirme veya arka kısma örneğin olimpiyat oyunları için logolar koyma gibi pek çok tasarım projesi, daha kolay bir şekilde hayata geçecek. Üreticiler Gorilla Glass üzerine ekstra bir katman uygulama ihtiyacı duymayacak.

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Vibrant Gorilla Glass camların ne derece sağlam olduğu açıklanmamış ancak Gorilla Glass 3 veya Gorilla Glass 4 ayarında olabileceği düşünülüyor. Yani yine çizilmelere ve hatta düşmelere karşı dayanıklılık arz ediyor. Yıl içerisinde Vibrant camların satışına başlanacağı ifade edildi.