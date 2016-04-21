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Corning’den desenli Gorilla Glass camlar

Bugüne kadar hep sağlam ve dayanıklı camları ile tanıdığımız Corning, bu kez modaya dönük olarak yeni bir ürün duyurdu. Vibrant Gorilla Glass, üzerine her türlü deseni işlemenize olanak tanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil ve taşınabilir cihazların ekranlarını sağlamlaştırmak için akla gelen ilk firma elbette Corning. Popüler Gorilla Glass camları ile sayısız cihazda boy gösteren firma, biraz daha tasarıma yönelik bir adım attı ve desenli camlarını duyurdu.

Vibrant Gorilla Glass adındaki bu yeni teknoloji, önceki nesillerden daha sağlam değil ancak daha renkli. Firma, yüksek çözünürlükte herhangi bir desen veya görüntüyü Gorilla Glass cam üzerine işleyebiliyor. Böylece ek bir işleme gerek kalmıyor ve zaman tasarrufu elde ediliyor.

Özellikle ekranın üst ve alt kenarlarına desen yerleştirme veya arka kısma örneğin olimpiyat oyunları için logolar koyma gibi pek çok tasarım projesi, daha kolay bir şekilde hayata geçecek. Üreticiler Gorilla Glass üzerine ekstra bir katman uygulama ihtiyacı duymayacak.

Ayrıca Bkz. "LeEco'dan kulaklık girişi olmayan akıllı telefonlar"

Vibrant Gorilla Glass camların ne derece sağlam olduğu açıklanmamış ancak Gorilla Glass 3 veya Gorilla Glass 4 ayarında olabileceği düşünülüyor. Yani yine çizilmelere ve hatta düşmelere karşı dayanıklılık arz ediyor. Yıl içerisinde Vibrant camların satışına başlanacağı ifade edildi. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/04/20/corning-shows-off-vibrant-gorilla-glass-with-high-resolution-images-printed-on-tough-glass-panels/ Yorum Yaz
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307kd 3 yıl en beğenilen
Ciziliyor da kiriliyor da kimse hikaye anlatmasin.
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Das Boot 3 yıl
Nokia C7'yi 3 yıl, Note 3'ü 2 yıl jelatinsiz kullandım ve tek bir çizik dahi oluşmadı. Bu yüzden Corning'e güvenim tam.
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V4LKyR 3 yıl
307kd
Ciziliyor da kiriliyor da kimse hikaye anlatmasin.

Nasıl olmalıydı?
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307kd 3 yıl V4LKyR
Cizilmedigini ve kirilmadigini iddia ettiklerine gore oyle olmaliydi. Ekranin ustune oyuncak araba düştü Gg cam paramparca oldu. Ustelik oyle sert bir dusus de degil.
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kadirirdem 3 yıl
çizilme de kırılma da mevcut o bir gerçek ama camlar değişik olmuş firmalar yakında sunar böyle telefonlar...
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307kd 3 yıl en beğenilen
Ciziliyor da kiriliyor da kimse hikaye anlatmasin.
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oricin 3 yıl
Firmalar, en azından ilk aşamada internet üzerinden özelleştirebileceğimiz arka kapaklarla telefonları satın almamıza izin verecekse, iyi fikir. Desenleri biz seçelim. Telefonumuzu da bu şekilde teslim alalım. Sonra; Hoşgeldiniz şeffaf kılıflar.
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