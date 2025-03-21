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    Samsung’un gizemli paylaşımı kafa karıştırdı: Galaxy S25 Ultra’ya yeni renk mi geliyor?

    Samsung’un kısa süreliğine paylaşıp ardından sildiği teaser, Galaxy S25 Ultra için yeni bir renk seçeneği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak paylaşımın hızla kaldırılması, beklentileri boşa çıkardı.

    Samsung’un gizemli Galaxy S25 Ultra paylaşımı kafa karıştırdı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un paylaştığı ve kısa süre sonra sildiği bir görsel, Galaxy S25 Ultra'ya yeni bir renk seçeneği eklenebileceği yönünde merak uyandırdı. "Koyu. Cesur. Ultra." ifadeleriyle paylaşılan teaser, yeni bir siyah tonunun gelebileceği yorumlarına neden oldu. Ancak bu paylaşımın kaldırılması, şimdilik böyle bir değişikliğin gündemde olmadığını gösteriyor.

    Galaxy S25 Ultra, şu an yedi farklı renkte satışa sunuluyor. Global pazarda Titanyum Siyah, Titanyum Gri, Titanyum Mavi-Gümüş ve Titanyum Beyaz-Gümüş seçenekleri bulunurken, Samsung’un çevrimiçi mağazasına özel olarak Titanyum Yeşil, Titanyum Jet Siyah ve Titanyum Pembe-Altın renkleri sunuluyor. Yeni bir koyu rengin eklenebileceği düşünülse de, halihazırda iki farklı siyah tonunun bulunması, bu ihtimali zayıflatıyor.

    Samsung, geçmiş modellerde yeni renk seçeneklerini birkaç ay sonra sunmuştu. Örneğin, Galaxy S24 Ultra için duyurulan Titanyum Sarı rengi, lansmandan aylar sonra piyasaya çıkmıştı. Ancak Galaxy S25 Ultra için böyle bir plan olmadığı görülüyor. Şirketin teaser paylaşımını hızla kaldırması da mevcut renk seçeneklerinin değişmeyeceğini gösteriyor.

    Renk seçenekleri sabit kalsa da, Galaxy S25 Ultra performans ve verimlilik anlamında gelişmeler sunuyor. 5.000 mAh bataryası korunurken, One UI 7 yazılımının getirdiği optimizasyonlar sayesinde cihazın pil ömrü daha verimli hale gelmiş durumda. Güç tüketiminin daha iyi yönetilmesi, günlük kullanımı olumlu yönde etkiliyor.

    Samsung, Galaxy S25 Ultra için şu anda 900 dolara kadar takas indirimi sunuyor. Cihazın detaylarına ve kampanyalara göz atmak isteyenler, Samsung’un resmi mağazasını ziyaret edebilir.

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    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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