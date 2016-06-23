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Corsair Vengeance LED DDR4 RAM serisi satışa çıkıyor

Corsair’in hız aşırtma tutkunlarına yönelik olarak hazırladığı yüksek performanslı ve LED aydınlatmalı bellek serisi Vengeance LED DDR4, bu hafta itibariyle satışa çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
2
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair’in ilk olarak Computex 2016 fuarında görücüye çıkardığı ve şimdiye kadarki en hızlı bellek kitlerini barındıran Vengeance LED DDR4 serisi satışa çıkıyor. Seride 16 GB (2 x 8 GB) ve 64 GB (4 x 16 GB) arasında değişen kapasiteler mevcut.

Seride yeni bir alüminyum ısı dağıtıcı tasarımına yer verilmiş. Dağıtıcı üzerinde kırmızı veya beyaz LED aydınlatma yer alıyor. Kullanım esnasında, LED’ler yavaş bir şekilde yanıp sönüyor ve daha güzel bir görünüm sunuyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 480 hız aşırtma ile 1600MHz seviyelerine kadar çıkabiliyor"

Samsung bellek yongaları ile X99 ve 100 serisi çipsetlerde tatmin edici hız aşırtma değerlerine ulaşan bellek kitleri, XMP 2.0 teknolojisini destekliyor. Seride 2600 ve 2660MHz hızlarına çalışan modeller 1.2V enerji tüketim değerine sahip. 3000-4333MHz arasındakiler ise 1.35V seviyesinde çalışıyor. Bellek kitlerinin fiyat seviyesi aşağıdaki gibi. Daha hızlı kitler ise önümüzdeki aylarda piyasada olacak:

16GB (2x8GB) C16 DDR4-2666: $85
16GB (2x8GB) C15 DDR4-3000: $90
16GB (2x8GB) C16 DDR4-3200: $95
32GB (4x8GB) C16 DDR4-2666: $170
32GB (4x8GB) C15 DDR4-3000: $180
32GB (2x16GB) C16 DDR4-2666: $195
32GB (2x16GB) C15 DDR4-3000: $200
32GB (2x16GB) C16 DDR4-3200: $205
32GB (4x8GB) C16 DDR4-3200: $210
32GB (4x8GB) C16 DDR4-3400: $225
32GB (4x8GB) C16 DDR4-3466: $235
64GB (4x16GB) C16 DDR4-2666: $385
64GB (4x16GB) C15 DDR4-3000: $395
64GB (4x16GB) C16 DDR4-3200: $405
 

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