Corsair ve Phison ortaklığıyla Neutron XTI SSD

Computex 2016 fuarında MSI ile ortaklığa giderek Hydro serisi GTX 1080 ekran kartını duyuran Corsair, Phison ile de önemli bir ortaklığa imza atıyor. Bu kapsamda geliştirilen Corsair Neutron XTI SSD serisi, performansı artırmaya odaklanıyor.

Daha çok kasa ve soğutma bileşenleri gibi segmentlerde adını duysak da, Corsair uzun zamandır SSD pazarında da faaliyet gösteriyor. Daha çok giriş seviyesine yönelik ürünler geliştiren firma, Phison’un da desteğiyle biraz daha profesyonel seviyeye çıkmayı amaçlıyor.

Toshiba’nın 15nm MLC NAND bellek modüllerini kullanan yeni seri, bu bakımdan daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olmasıyla öne çıkacak. Phison ise 4 çekirdekli ve 8 kanallı S10 kontrolcüsünü biraz daha geliştirerek gecikmeleri en aza indiriyor. Ayrıca genişletilmiş ön bellek ile Full HD ve 4K sıkıştırılmamış olarak gerçek zamanlı video düzenleme de mümkün hale geliyor.

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SATA 6Gbps arayüzünü kullanan seride, 560MB/S okuma hızları ve 540MB/s yazma hızları yer alırken, 4K okuma performansı 100 000 IOPS, yazma performansı 90 000 IOPS olarak gerçekleşiyor. Seride enerji verimliliği ön planda tutulurken, güç kesintisinde veriler korunuyor ve gelişmiş veri koruma teknolojileri sunuluyor. Ayrıca uçtan uca şifreleme ile verilerin güvende tutulması sağlanıyor.

Corsair Neutron XTI SSD serisinde 240GB, 480GB ve 960GB kapasite seçenekleri bulunacak. Kutu içerisinde 5 yıl garanti ile gelecek olan serinin önümüzdeki aylarda piyasada olması bekleniyor.