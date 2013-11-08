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Corsair'dan 80+ Gold sertifikalı ve modüler tasarımlı CS serisi güç kaynakları

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,4b
1
18
Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan 80+ Gold sertifikalı ve modüler tasarımlı CS serisi güç kaynakları
Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Corsair, CS serisi yeni güç kaynaklarına resmiyet kazandırdı. 80+ Gold sertifikalarıyla ve modüler kablo sistemleriyle ön plana çıkan güç kaynakları, bilgisayar sistemlerinin gereksinimlerine göre 450W (CS450M), 550W (CS550M), 650W (CS650M) ve 750W (CS750M) olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.
Bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %92'lere varan oranlarda enerji verimliliğine olanak tanıyan ve ATX 12V v2.4 / EPS 2.92 standartlarını karşılayan CS serisinin, Intel'in Haswell mimarisine tam destek verdiğinin altı çizilmiş. Modüler tasarımları sayesinde, bilgisayar kasası içindeki hava sirkülasyonuna olumlu katkılarda bulunan güç kaynaklarının; düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre, aşırı yük ve yüksek ısı gibi tehlikelere karşı koruma altında olduklarını belirtelim. Ayrıca 150.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip güç kaynakları, 120 mm çapında ısı kontrollü bir fan (sleeve türü mil yataklı) tarafından serinletiliyor.
CS serisi güç kaynaklarının kutu içeriğindeki kabloları ve bu kabloların sayılarını şu şekilde özetlemek mümkün:
 CS450M
  • 1 adet ATX güç konnektörü
  • 1 adet EPS güç konnektörü
  • 1 adet PCI-Express güç konnektörü
  • 3 adet 4-pin molex güç konnektörü
  • 4 adet SATA güç konnektörü
  • 1 adet floppy güç konnektörü
CS550M / CS650M
  • 1 adet ATX güç konnektörü
  • 1 adet EPS güç konnektörü
  • 4 adet PCI-Express güç konnektörü
  • 4 adet 4-pin molex güç konnektörü
  • 6 adet SATA güç konnektörü
  • 1 adet floppy güç konnektörü
CS750M
  • 1 adet ATX güç konnektörü
  • 1 adet EPS güç konnektörü
  • 4 adet PCI-Express güç konnektörü
  • 7 adet 4-pin molex güç konnektörü
  • 8 adet SATA güç konnektörü
  • 2 adet floppy güç konnektörü

Fiyat konusuna değinmek gerekirse CS450M, 89.99$'dan; CS550M, 99.99$'dan; CS650M 109.99$'dan ve CS750M ise 119.99$'dan piyasaya sürülecek.
Corsair'dan 80+ Gold sertifikalı ve modüler tasarımlı CS serisi güç kaynakları
Corsair'dan 80+ Gold sertifikalı ve modüler tasarımlı CS serisi güç kaynakları

http://www.corsair.com/us/pressrelease/corsair-announces-cs-series-modular-pc-power-supplies Yorum Yaz
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
Sanyo Denki marka fan kullanan PSU ları tercih edin.

Bunlardan bir tanesi Seasonic mesela.
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Devilmaybad 5 yıl
Corsair sağlam geliyor ama bence fiyatlar 10 dolar daha az olsa iyi olurmuş.
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trktlh 5 yıl Devilmaybad

Dostum CS serisi çıkalı yıllar oldu :) Türkiye de satışı yok.Neweeg veya e-bay da satılıyor hala sanırım.
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Castle Bravo 5 yıl
Ucuz olduğuna göre, Gold karşılığında, bazı konularda kısıntıya gidilmiş olsa gerek. CS650M incelemesinden:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Çok önemli olmayabilir, ama Silver karşılığında bu tarz sonuçlar görmemeyi tercih ederim.
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Myres 5 yıl
İyimiş bayağı. Acaba Vs650 yerine cs550 mi alsam diye düşünmüyor değilim. Fiyatı uygun olursa cs650 tabi. Fakat daha Türkiye'de satışa sunulmadı galiba.
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cinayet13 5 yıl Myres
myres
İyimiş bayağı. Acaba Vs650 yerine cs550 mi alsam diye düşünmüyor değilim. Fiyatı uygun olursa cs650 tabi. Fakat daha Türkiye'de satışa sunulmadı galiba.

Coolermaster silentpro 550w gold 80plus alabilirsin :) vs serisinden cok daha kalitelidir :) vs serisi corsair alinmaz... 80plus duz sertifikasi dahi yok ve 12v kanalinda tam yuktr duzensizlik olusuyor... Her ucuz malin eksisi vardir :)
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DH Misafiri 5 yıl
Turkiyede nerden ala bilirim acaba
Bana 450W olani lazim
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Bay_KG 6 yıl
Bunun Corsair CX750M serisini kullanıyorum ve harika bir PSU yapmış adamlar. Özellikle tak çıkart kabloları ve yeterli uzunlukta boyutları(Tower kasalar için de uygundur) olduğu gibi, kabloların yassı şekilde dizayn edilmesi kasa içinde ve kablo yuvalarında çok harika duruyor.
Corsair bu gidişle dünya lideri olma ihtimali çok yüksek.. :)
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JoeyBane 6 yıl
SLI için tercih edilebilir. %92 verimlilik gayet iyi.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
@JoeyBane

SLI/CF için illa 92 olmasına gerek yok ki, 85-87 bunlarla da olabilir.
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zymrdvn 6 yıl
_Dominic_Toretto_
Sanyo Denki marka fan kullanan PSU ları tercih edin. Bunlardan bir tanesi Seasonic mesela.

Katılıyorum, hem fan hem de PSU markaları çok iyi. Sanyo Denki eski intel işlemcilerin stok fanlarında da kullanılırdı. (Sanırım günümüzde bu marka kullanılmıyor) 10 yıldır kullandığım bir fan var hala tık yok, silah gibi. Sanırım bu fanlarda bilyalı bir sistem kullanılıyor.
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Master_Evil 6 yıl
ses değerlerine de bakmak lazım
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HeavyClocker 6 yıl
Artık Full modular Standart hale gelmeli diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
PSU ların güç yeterliliği, güvenlik kalitesi açısından sınıra ulaştı. 750W bir Psu ile her çeşit 2 li ekran kartı düzeneği kurmak mümkün. Benim karşılaştığım en sık problem Psu nun fanı. Bekleme modunda düşük devirde olduğu için sıkıntı yok fakat yük altında fanın deviri yükseldiği zaman yaprakları bir yerlere çarparak tını şeklinde ses çıkartmaya başlıyor. 3 farklı markada farklı Psu lar denedim hepsinde aynı sorun var. Ne yazık ki fanın kalitesine hiç dikkat etmiyorlar.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl DH Misafiri
Sanyo Denki marka fan kullanan PSU ları tercih edin.

Bunlardan bir tanesi Seasonic mesela.
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buraoca2 6 yıl
Neden hala 120mm'lik fan kullanılıyor?
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hakanr 6 yıl
Fiyatı uygun mu ne? Psu fiyatlarını pek bilmiyorum ama ucuz gibi geldi bir an
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seven44 6 yıl hakanr
hakanr

Fiyatı uygun mu ne? Psu fiyatlarını pek bilmiyorum ama ucuz gibi geldi bir an

x2 çarp
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