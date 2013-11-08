Corsair'dan 80+ Gold sertifikalı ve modüler tasarımlı CS serisi güç kaynakları

Bilgisayar bileşeni üretiminde söz sahibi firmalardan Corsair, CS serisi yeni güç kaynaklarına resmiyet kazandırdı. 80+ Gold sertifikalarıyla ve modüler kablo sistemleriyle ön plana çıkan güç kaynakları, bilgisayar sistemlerinin gereksinimlerine göre 450W (CS450M), 550W (CS550M), 650W (CS650M) ve 750W (CS750M) olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor.



Bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %92'lere varan oranlarda enerji verimliliğine olanak tanıyan ve ATX 12V v2.4 / EPS 2.92 standartlarını karşılayan CS serisinin, Intel'in Haswell mimarisine tam destek verdiğinin altı çizilmiş. Modüler tasarımları sayesinde, bilgisayar kasası içindeki hava sirkülasyonuna olumlu katkılarda bulunan güç kaynaklarının; düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre, aşırı yük ve yüksek ısı gibi tehlikelere karşı koruma altında olduklarını belirtelim. Ayrıca 150.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip güç kaynakları, 120 mm çapında ısı kontrollü bir fan (sleeve türü mil yataklı) tarafından serinletiliyor.



CS serisi güç kaynaklarının kutu içeriğindeki kabloları ve bu kabloların sayılarını şu şekilde özetlemek mümkün:



CS450M

1 adet ATX güç konnektörü

1 adet EPS güç konnektörü

1 adet PCI-Express güç konnektörü

3 adet 4-pin molex güç konnektörü

4 adet SATA güç konnektörü

1 adet floppy güç konnektörü

CS550M / CS650M



1 adet ATX güç konnektörü

1 adet EPS güç konnektörü

4 adet PCI-Express güç konnektörü

4 adet 4-pin molex güç konnektörü

6 adet SATA güç konnektörü

1 adet floppy güç konnektörü CS750M 1 adet ATX güç konnektörü

1 adet EPS güç konnektörü

4 adet PCI-Express güç konnektörü

7 adet 4-pin molex güç konnektörü

8 adet SATA güç konnektörü

2 adet floppy güç konnektörü

Fiyat konusuna değinmek gerekirse CS450M, 89.99$'dan; CS550M, 99.99$'dan; CS650M 109.99$'dan ve CS750M ise 119.99$'dan piyasaya sürülecek.

http://www.corsair.com/us/pressrelease/corsair-announces-cs-series-modular-pc-power-supplies