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Corsair'dan 80+ Platinium sertifikalı güç kaynakları: AX760, AX860, AX760i, AX860i

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan 80+ Platinium sertifikalı güç kaynakları: AX760, AX860, AX760i, AX860i
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Corsair, %92'lere varan oranlarda enerji verimliliği vaat eden ''80 Plus Platinium'' sertifikalı dört yeni güç kaynağına resmiyet kazandırdı: AX760, AX860, AX760i, AX860i.
Corsair'ın 150 mm x 86 mm x 160 mm ölçülerinde tasarladığı AX760(i) ile AX860(i), ATX 12V 2.31, EPS 2.92 standartlarıyla ve geriye dönük şekilde ATX 12V 2.2, ATX 12V 2.01 standartlarıyla uyum gösteriyor. Tek kanal +12V rail tasarımının temel alındığı güç kaynakları, yüksek kaliteli kapasitörlerle donatıldığı gibi düşük voltaj, yüksek  voltaj, kısa devre ve yüksek akım koruması sunuyor. Böylece bilgisayarınızdaki önemli donanımlar, olası tehlikelere karşı maksimum seviyede güvence altına alınıyor.
1 adet 24-pin ATX güç konnektörü, 6 adet 8 pin (6+2 pin) PCI Express güç konnektörü, 12 adet SATA güç konnektörü, 8 adet 4-pin molex güç konnektörü, 2 adet 8-pin (4+4 pin) EPS / ATX güç konnektörü ile gelen güç kaynakları tam modüler bir yapı sergiliyor. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kabloları kullanarak bilgisayar kasasının içinin düzenli kalmasını sağlayabilir ve hava sirkülasyonunu iyileştirebilirsiniz. Ayrıca kabloların bir kısmının örgülü yapıda olduğunu belirtmekte fayda var.
Hata öncesi kullanım süreleri 100.000 saat olarak açıklanan güç kaynakları, 140 mm'lik bir fan tarafından serinletiliyor. Sessizlik konusunda iddialı fan, belli bir yük düzeyinin altında çalışmayı tamamen durduruyor.
AX760i ve AX860i ile AX760 ve AX860 arasındaki farklar: Voltaj regülasyonu için dijital kontrol (Digital Signal Processor) desteği ve Corsair Link entegrasyonu. Corsair Link kablosunu, anakartınızın 9-pin'lik USB 1.1 / 2.0 bölümüne bağladıktan sonra bilgisayarınıza Corsair Link Dashboard yazılımını yüklüyorsunuz. Bu yazılım sayesinde ısı durumu, prizden çekilen güç, güç çıkışı, verimlilik, fan devir hızı vb değerlere gerçek zamanlı olarak ulaşabildiğiniz gibi güç kaynaklarının fan hızına müdahale edebiliyorsunuz.
Corsair'ın yeni AX serisinin ABD satış fiyatları şu şekilde;
AX760 (760 watt): 199.99$
AX860 (860 watt): 219.99$
AX760i (760 watt): 229.99$
AX860i (860 watt): 249.99$
Ürünlerin 7 yıllık garanti kapsamında satıldığını ekleyelim.
Corsair'dan 80+ Platinium sertifikalı güç kaynakları: AX760, AX860, AX760i, AX860i
Tam Boyutta Gör
Corsair'dan 80+ Platinium sertifikalı güç kaynakları: AX760, AX860, AX760i, AX860i
Tam Boyutta Gör
Corsair'dan 80+ Platinium sertifikalı güç kaynakları: AX760, AX860, AX760i, AX860i
Tam Boyutta Gör
Corsair'dan 80+ Platinium sertifikalı güç kaynakları: AX760, AX860, AX760i, AX860i
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http://www.corsair.com/en/power-supply-units/ax-series-power-supply-units.html Yorum Yaz
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Rety 7 yıl
Türkiye'de yıllar sonrasında bile olsa 80+ Platinium görmek ne güzel..
1 Yanıt Yanıtla
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl Rety
Rety

Türkiye'de yıllar sonrasında bile olsa 80+ Platinium görmek ne güzel..


Bunlardan önce vardı, Seasonic 1000W Platinum
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ecs_elite_group 7 yıl
700 - 800 wattlık psu nun modüler olmasının bi espirisi yok benim için zaten bu psu ları kullanıcak kişilerin kasası o kabloları saklayacak şekildedir.
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JoeyBane 7 yıl
Corsair işini iyi biliyor. Al bunu yıllarca kullan. 20$ için düşük modeli alınmaz;)
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King ov Hell 7 yıl
TR'ye gelsin artık şunlar 1000W Seasonic'ten bıktık.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Neden 760'dan başlıyor ki, 560/660 diye başlasa da daha fazla kişi alabilse.

Herkes 760 olanı alamaz ve herkesin sistemi 760 almayı gerektirmez.
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crashday 7 yıl
Ömürlük psu.
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intikam91 7 yıl
bu link özelliği güzele benziyor. Yıllardır sorulan Acaba psu yetersizmi sorusunu artık rahatça öğrenebileceğiz
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Amedra 7 yıl
Abi en iyisi bu ya. Ciddi ciddi kullanıcıyı anlıyor bunlar.
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neutr10 7 yıl
Her zamanki gibi corsair kalitesi ve ücreti !
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7Mhz 7 yıl
Sıvı soğutmadaki link çok anlamlı gelmemişti ama güç kaynağındaki link işe yarayacakmış gibi görünüyor. Bütün güç kaynakları ne aldıklarını ne verdiklerini söylesinler artık, bıktık bu sessizlikten!
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lossenergie 7 yıl
Voltaj regülasyonu için dijital kontrol (Digital Signal Processor) desteği ve Corsair Link entegrasyonu Düz Modelinde yok. İkisinin arasındaki fark bu.
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bwhiteshark 7 yıl
Full modüleri anlamıyorum. Anakart bağlantısı olmayacak da ne olacak onu standart koy diğerleri bağlantılı olsun.
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