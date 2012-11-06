Corsair'dan 80+ Platinium sertifikalı güç kaynakları: AX760, AX860, AX760i, AX860i

Corsair, %92'lere varan oranlarda enerji verimliliği vaat eden ''80 Plus Platinium'' sertifikalı dört yeni güç kaynağına resmiyet kazandırdı: AX760, AX860, AX760i, AX860i.



Corsair'ın 150 mm x 86 mm x 160 mm ölçülerinde tasarladığı AX760(i) ile AX860(i), ATX 12V 2.31, EPS 2.92 standartlarıyla ve geriye dönük şekilde ATX 12V 2.2, ATX 12V 2.01 standartlarıyla uyum gösteriyor. Tek kanal +12V rail tasarımının temel alındığı güç kaynakları, yüksek kaliteli kapasitörlerle donatıldığı gibi düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre ve yüksek akım koruması sunuyor. Böylece bilgisayarınızdaki önemli donanımlar, olası tehlikelere karşı maksimum seviyede güvence altına alınıyor.



1 adet 24-pin ATX güç konnektörü, 6 adet 8 pin (6+2 pin) PCI Express güç konnektörü, 12 adet SATA güç konnektörü, 8 adet 4-pin molex güç konnektörü, 2 adet 8-pin (4+4 pin) EPS / ATX güç konnektörü ile gelen güç kaynakları tam modüler bir yapı sergiliyor. Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kabloları kullanarak bilgisayar kasasının içinin düzenli kalmasını sağlayabilir ve hava sirkülasyonunu iyileştirebilirsiniz. Ayrıca kabloların bir kısmının örgülü yapıda olduğunu belirtmekte fayda var.



Hata öncesi kullanım süreleri 100.000 saat olarak açıklanan güç kaynakları, 140 mm'lik bir fan tarafından serinletiliyor. Sessizlik konusunda iddialı fan, belli bir yük düzeyinin altında çalışmayı tamamen durduruyor.



AX760i ve AX860i ile AX760 ve AX860 arasındaki farklar: Voltaj regülasyonu için dijital kontrol (Digital Signal Processor) desteği ve Corsair Link entegrasyonu. Corsair Link kablosunu, anakartınızın 9-pin'lik USB 1.1 / 2.0 bölümüne bağladıktan sonra bilgisayarınıza Corsair Link Dashboard yazılımını yüklüyorsunuz. Bu yazılım sayesinde ısı durumu, prizden çekilen güç, güç çıkışı, verimlilik, fan devir hızı vb değerlere gerçek zamanlı olarak ulaşabildiğiniz gibi güç kaynaklarının fan hızına müdahale edebiliyorsunuz.



Corsair'ın yeni AX serisinin ABD satış fiyatları şu şekilde;



AX760 (760 watt): 199.99$



AX860 (860 watt): 219.99$

AX760i (760 watt): 229.99$



AX860i (860 watt): 249.99$

Ürünlerin 7 yıllık garanti kapsamında satıldığını ekleyelim.



http://www.corsair.com/en/power-supply-units/ax-series-power-supply-units.html