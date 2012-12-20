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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'dan CX serisi 430W, 500W, 600W ve 750W'lık 4 yeni modüler güç kaynağı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
12
Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Corsair'dan CX serisi 430W, 500W, 600W ve 750W'lık 4 yeni modüler güç kaynağı
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Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara yönelik başarılı bileşenlere imza atan Corsair, CX serisi dört yeni güç kaynağı CX430M, CX500M, CX600M ve CX750M'i yurtdışındaki tüketicilerin kullanımına sundu.
150 mm x 86 mm x 160 mm boyutlarında tasarlanan ve ATX12V 2.3 / EPS12V 2.91 standartlarına destek veren yeni nesil CX serisi, sistem gereksinimlerine göre sırasıyla 430 watt, 500 watt, 600 watt ve 750 watt'lık kapasitelerle geliyor. Tek kanal +12V rail tasarımının temel alındığı güç kaynakları, 80+ Bronz sertifikasına layık görülmüş. Bu durum güç kaynaklarının enerji verimliliğinin, sistemin yük durumuna göre %85'lere varan oranlara çıktığı anlamına geliyor. Güç kaynağının enerji verimliliğinin yüksek olması, uzun vadede elektrik faturalarına olumlu yönde yansımakta.
Düşük voltaj, yüksek voltaj ve kısa devre korumaları bulunan güç kaynaklarına, ısı kontrollü bir fan yerleştirilmiş. Corsair, bu fanın çapına dair detay vermemiş. Ancak önceki nesil CX serisinin 120 mm çapında bir fan tarafından serinletildiğinin altını çizelim.
24-pin'lik ATX güç konnektörü ile 8-pin'lik EPS güç konnektörü sabit durumda olan güç kaynaklarının takılıp çıkarılabilen, örgülü kablolarının sayısı şu şekilde;
  • CX430M: 1 adet 8-pin (6+2-pin) PCI-E güç konnektörü, 3 adet 4-pin Molex konnektörü, 4 adet SATA güç konnektörü, 1 adet Floppy konnektörü
  • CX500M: 2 adet 8-pin (6+2-pin) PCI-E güç konnektörü, 4 adet 4-pin Molex konnektörü, 5 adet SATA güç konnektörü, 1 adet Floppy konnektörü
  • CX600M: 2 adet 8-pin (6+2-pin) PCI-E güç konnektörü, 4 adet 4-pin Molex konnektörü, 3 adet* SATA güç konnektörü, 1 adet Floppy konnektörü
  • CX750M: 4 adet 8-pin (6+2-pin) PCI-E güç konnektörü, 6 adet 4-pin Molex konnektörü, 8 adet SATA güç konnektörü, 2 adet Floppy konnektörü
Hata öncesi kullanım ömürleri 100.000 saat olarak açıklanan güç kaynaklarının tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla 59.99$, 79.99$, 84.99$ ve 99.99$ şeklinde belirlenmiş.
Editörün notu: Corsair, CX600M'in SATA güç konnektörü sayısında yazım hatası yapmış olabilir.
 
Corsair'dan CX serisi 430W, 500W, 600W ve 750W'lık 4 yeni modüler güç kaynağı
Tam Boyutta Gör
Corsair'dan CX serisi 430W, 500W, 600W ve 750W'lık 4 yeni modüler güç kaynağı
Tam Boyutta Gör
Corsair'dan CX serisi 430W, 500W, 600W ve 750W'lık 4 yeni modüler güç kaynağı
Tam Boyutta Gör

http://www.corsair.com/en/power-supply-units/cx-series-psu.html?mode=list&page=home Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lebbeyk_ 6 yıl
Bu saatten sonra 500w nin üstünde power almak israftır..
Teknoloji her geçen gün daha düşük NM değerleri sunuyor.
4 yıl önce aldığımız 500 w lik bir power ile bugun 7 serisi bir ekran kartını, gerek 6-8 çekirdekli bir işlemciyi rahatlıkla kullanabiliyoruz.
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f_tayfur 6 yıl
güzel bir psuya benziyor tr standlarında nezaman tam olarak görürüz aceba_?
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Malcolmxccc1994 6 yıl
Anlamadım tek fark kabloların örgülü olmasımı ?
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ColDasHeLL 6 yıl
750 lik 100 dolar. 250 ye satılır burda pahalı ama kalitelidir corsair tavsiye ederim.
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Hirotaro 6 yıl
CX430W tam benim sisteme göre , hemde modüler
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