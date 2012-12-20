Corsair'dan CX serisi 430W, 500W, 600W ve 750W'lık 4 yeni modüler güç kaynağı

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara yönelik başarılı bileşenlere imza atan Corsair, CX serisi dört yeni güç kaynağı CX430M, CX500M, CX600M ve CX750M'i yurtdışındaki tüketicilerin kullanımına sundu.



150 mm x 86 mm x 160 mm boyutlarında tasarlanan ve ATX12V 2.3 / EPS12V 2.91 standartlarına destek veren yeni nesil CX serisi, sistem gereksinimlerine göre sırasıyla 430 watt, 500 watt, 600 watt ve 750 watt'lık kapasitelerle geliyor. Tek kanal +12V rail tasarımının temel alındığı güç kaynakları, 80+ Bronz sertifikasına layık görülmüş. Bu durum güç kaynaklarının enerji verimliliğinin, sistemin yük durumuna göre %85'lere varan oranlara çıktığı anlamına geliyor. Güç kaynağının enerji verimliliğinin yüksek olması, uzun vadede elektrik faturalarına olumlu yönde yansımakta.



Düşük voltaj, yüksek voltaj ve kısa devre korumaları bulunan güç kaynaklarına, ısı kontrollü bir fan yerleştirilmiş. Corsair, bu fanın çapına dair detay vermemiş. Ancak önceki nesil CX serisinin 120 mm çapında bir fan tarafından serinletildiğinin altını çizelim.

24-pin'lik ATX güç konnektörü ile 8-pin'lik EPS güç konnektörü sabit durumda olan güç kaynaklarının takılıp çıkarılabilen, örgülü kablolarının sayısı şu şekilde;



CX430M: 1 adet 8-pin (6+2-pin) PCI-E güç konnektörü, 3 adet 4-pin Molex konnektörü, 4 adet SATA güç konnektörü, 1 adet Floppy konnektörü CX500M: 2 adet 8-pin (6+2-pin) PCI-E güç konnektörü, 4 adet 4-pin Molex konnektörü, 5 adet SATA güç konnektörü, 1 adet Floppy konnektörü CX600M: 2 adet 8-pin (6+2-pin) PCI-E güç konnektörü, 4 adet 4-pin Molex konnektörü, 3 adet* SATA güç konnektörü, 1 adet Floppy konnektörü CX750M: 4 adet 8-pin (6+2-pin) PCI-E güç konnektörü, 6 adet 4-pin Molex konnektörü, 8 adet SATA güç konnektörü, 2 adet Floppy konnektörü Hata öncesi kullanım ömürleri 100.000 saat olarak açıklanan güç kaynaklarının tavsiye edilen perakende satış fiyatları sırasıyla 59.99$, 79.99$, 84.99$ ve 99.99$ şeklinde belirlenmiş.

Editörün notu: Corsair, CX600M'in SATA güç konnektörü sayısında yazım hatası yapmış olabilir.



http://www.corsair.com/en/power-supply-units/cx-series-psu.html?mode=list&page=home