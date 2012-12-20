Corsair'dan VS serisi 350W, 450W, 550W, 650W'lık alt segment güç kaynakları

Bilgisayar bileşeni üretiminde yılların deneyimine sahip olan Corsair, yeni nesil CX serisinin hemen ardından VS serisi güç kaynaklarının yurtdışında satışına başladı. VS350, VS450, VS550 ve VS650 olmak üzere dört çeşit modelden oluşan serinin,Corsair tarafındanalt segmentte konumlandırıldığını söylemek mümkün. Özetle bir güç kaynağına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenler hedef alınmış durumda.



ATX12V v2.01, ATX12V v2.2, ATX12V 2.3 standartlarıyla uyumlu olan ve 150 mm x 86 mm x 140 mm ölçülerinde tasarlanan VS serisi, tek kanal +12V rail tasarımını kullanıyor. Sırasıyla 350 watt, 450 watt, 550 watt ve 650 watt kapasite sunan güç kaynakları, sistemin yük durumuna göre %85'lere varan oranlarda enerji verimliliğine olanak tanıyor.



Isı kontrollü, 120 mm çapında bir fan aracılığıyla soğutulan ve düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre korumaları bulunan güç kaynaklarına, ortalama 100.000 saat ömür biçilmiş. Performans ve stabilitenin arttırılması adına yüksek kaliteli kapasitörlerle donatıldığı dile getirilen güç kaynaklarında, kablolar modüler yapıda değil. Yani boşta kalan, ihtiyaç duymadığımız kabloları, güç kaynaklarından sökemiyoruz. Eğer bilgisayar kasasında özel kablo kanalları yoksa hava sirkülasyonunda birtakım sıkıntılar yaşanabilir.



Her bir modelin kablo sayısı şu şekilde;

VS350: 1 adet 24-pin ATX güç konnektörü, 1 adet EPS güç konnektörü, 1 adet PCI-E güç konnektörü, 3 adet 4-pin molex güç konnektörü, 4 adet SATA güç konnektörü, 1 adet Floppy konnektörü VS450: 1 adet 24-pin ATX güç konnektörü, 1 adet EPS güç konnektörü, 2 adet PCI-E güç konnektörü, 4 adet 4-pin molex güç konnektörü, 4 adet SATA güç konnektörü, 2 adet Floppy konnektörü VS550: 1 adet 24-pin ATX güç konnektörü, 1 adet EPS güç konnektörü, 2 adet PCI-E güç konnektörü, 4 adet 4-pin molex güç konnektörü, 4 adet SATA güç konnektörü, 2 adet Floppy konnektörü VS650: 1 adet 24-pin ATX güç konnektörü, 1 adet EPS güç konnektörü, 2 adet PCI-E güç konnektörü, 4 adet 4-pin molex güç konnektörü, 4 adet SATA güç konnektörü, 2 adet Floppy konnektörü

Corsair, VS serisi güç kaynaklarını kapasiteye göre 39.99$, 49.99$, 59.99$ ve 69.99$ şeklinde fiyatlandırmış. Her bir güç kaynağının, 3 yıllık garanti kapsamında olduğunun altını çizelim.



http://www.corsair.com/us/power-supply-units/vs-series-power-supply-units.html