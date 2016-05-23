AMD Bristol Ridge APU ailesi sızdırıldı

AMD’nin henüz kağıt üstünde tanıtımını yaptığı ve ayrıntıları Computex 2016 fuarına bıraktığı Bristol Ridge APU ailesi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni AM4 anakartları ile birlikte piyasaya çıkacak olan Bristol Ridge, önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Firmanın üzerinde büyük emek harcadığı ve baştan tasarladığı 14nm fabrikasyon sürecine sahip Zen mimarisi, bilindiği üzere yılın sonlarında ilk olarak Summit Ridge FX işlemcilerde boy gösterecek. Gelecek yılın ortalarına doğru, muhtemelen Computex 2017 fuarında da, Raven Ridge APU ailesine merhaba diyeceğiz.

Yüksek performans ile yüksek enerji verimliliğini temel alan Zen mimarisi için henüz oldukça uzun bir vakit var. En azından Intel’in Skylake platformuna karşı meydanı boş bırakmamak adına AMD, performans ve enerji verimliliğine odaklanmış Bristol Ridge APU’larını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Taşınabilir ve masaüstü bilgisayar sistemlerine hitap eden Bristol Ridge, iyileştirilmiş performans, daha hızlı grafik çekirdekleri, yüksek verimlilik ve DirectX 12 gibi teknolojilere destek şeklinde yenilikler sunuyor. Yaz aylarından itibaren, pek çok yeni bilgisayar modelinde Bristol Ridge APU’larını görebileceğiz.

Geliştirilmiş Excavator çekirdeklerini temel alan yeni APU ailesinde, Fiji ve Tonga mimarilerinden hatırlayacağımız üçüncü nesil GCN yani GCN 1.2 mimarisine yer veriliyor. Heterojen çalışma mimarisi ile birlikte toplamda 12’ye kadar çıkan işlem birimleri söz konusu.

Yenilikler

Bristol Ridge ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi DDR4 desteği. Carrizo APU ailesinde DDR3L/LPDDR3 desteği mevcutken, sadece entegre sistemlere yönelik Excavator tabanlı APU’larda DDR4 desteği bulunuyordu. Bu bakımdan, taşınabilir ve ana akım masaüstü bilgisayarlara DDR4 desteğini ilk getiren APU, Bristol Ridge oldu.

Yeni DDR4-2400 bellek desteği ve optimize edilmiş Excavator çekirdekleri ile birlikte, Bristol Ridge ailesinde önemli performans artışları söz konusu. CineBench R15 testlerinde, Carrizo ailesine göre yüzde 20, Kaveri ailesine göre ise yüzde 50 performans artışlarından bahsediliyor.

3DMark ve PCMark gibi testlerde, FX-8800P APU’suna göre yüzde 18 performans artışı mevcut. Yine Intel Core i7-6500U işlemcisine karşı özellikle grafik tarafında üstünlük söz konusu ancak PCMark performans testinde geride kaldığı söylenebilir.

Yeni ailedeki Excavator çekirdekleri, 1MB/2MB Seviye 2 önbelleği paylaşıyor. HSA 1.0 ve DDR4 desteğinin yanısıra, saat frekansı başına daha iyi komut seti sayesinde aynı enerji tüketiminde önceki nesile göre daha verimli olabiliyor.

Grafik

DDR4 desteğinden sonuna kadar yararlanan GCN 1.2 (ya da 3.0) grafik birimleri, elbette yeni APU’ların en önemli kozu haline geliyor. Daha iyi performans ve daha iyi enerji verimliliği sunan grafik birimleri 512’ye kadar Stream işlemcisi ve 8’e kadar da işlem birimi – CU barındırıyor. Frekans değerleri ise 900MHz’e kadar çıkıyor. Ayrıca otomatik ekran tazeleme, dinamik kenar ayarı, FreeSync, DirectX 12 gibi pek çok destek mevcut.

Sızan bilgilerde masaüstü sistemlere yönelik güçlü APU’lar yer alıyor. En üst seviye APU’larda toplam 12 işlem birimi mevcut. 4 adet x86 Excavator çekirdeği 3.7GHz saat hızında çalışırken, 512 Stream işlemci ve 8 adet GCN 3.0 işlem birimi yer alıyor.

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Orta seviyeye geldiğimizde 4 adet Excavator çekirdeği ve 6 adet GCN 3.0 işlem birimi görüyoruz. Alt seviyede ise 2+4 dizilim yer alıyor. 65W ve 35W arasında değişen ısıl tasarım gücüne sahip olan APU’lar 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Yani, fiyat konusunda AMD’nin eli oldukça güçlü olacak.