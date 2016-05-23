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AMD Bristol Ridge APU ailesi sızdırıldı

AMD’nin 14nm üretim geometrisi öncesindeki son APU ailesi olarak adlandırabileceğimiz Bristol Ridge, Computex 2016 fuarında tüm detaylarıyla karşımıza çıkacak.
3 yıl
10b
1
52
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin henüz kağıt üstünde tanıtımını yaptığı ve ayrıntıları Computex 2016 fuarına bıraktığı Bristol Ridge APU ailesi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni AM4 anakartları ile birlikte piyasaya çıkacak olan Bristol Ridge, önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Firmanın üzerinde büyük emek harcadığı ve baştan tasarladığı 14nm fabrikasyon sürecine sahip Zen mimarisi, bilindiği üzere yılın sonlarında ilk olarak Summit Ridge FX işlemcilerde boy gösterecek. Gelecek yılın ortalarına doğru, muhtemelen Computex 2017 fuarında da, Raven Ridge APU ailesine merhaba diyeceğiz.

Yüksek performans ile yüksek enerji verimliliğini temel alan Zen mimarisi için henüz oldukça uzun bir vakit var. En azından Intel’in Skylake platformuna karşı meydanı boş bırakmamak adına AMD, performans ve enerji verimliliğine odaklanmış Bristol Ridge APU’larını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Taşınabilir ve masaüstü bilgisayar sistemlerine hitap eden Bristol Ridge, iyileştirilmiş performans, daha hızlı grafik çekirdekleri, yüksek verimlilik ve DirectX 12 gibi teknolojilere destek şeklinde yenilikler sunuyor. Yaz aylarından itibaren, pek çok yeni bilgisayar modelinde Bristol Ridge APU’larını görebileceğiz.

Geliştirilmiş Excavator çekirdeklerini temel alan yeni APU ailesinde, Fiji ve Tonga mimarilerinden hatırlayacağımız üçüncü nesil GCN yani GCN 1.2 mimarisine yer veriliyor. Heterojen çalışma mimarisi ile birlikte toplamda 12’ye kadar çıkan işlem birimleri söz konusu.

Yenilikler

Bristol Ridge ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi DDR4 desteği. Carrizo APU ailesinde DDR3L/LPDDR3 desteği mevcutken, sadece entegre sistemlere yönelik Excavator tabanlı APU’larda DDR4 desteği bulunuyordu. Bu bakımdan, taşınabilir ve ana akım masaüstü bilgisayarlara DDR4 desteğini ilk getiren APU, Bristol Ridge oldu.

Yeni DDR4-2400 bellek desteği ve optimize edilmiş Excavator çekirdekleri ile birlikte, Bristol Ridge ailesinde önemli performans artışları söz konusu. CineBench R15 testlerinde, Carrizo ailesine göre yüzde 20, Kaveri ailesine göre ise yüzde 50 performans artışlarından bahsediliyor.

3DMark ve PCMark gibi testlerde, FX-8800P APU’suna göre yüzde 18 performans artışı mevcut. Yine Intel Core i7-6500U işlemcisine karşı özellikle grafik tarafında üstünlük söz konusu ancak PCMark performans testinde geride kaldığı söylenebilir.

Yeni ailedeki Excavator çekirdekleri, 1MB/2MB Seviye 2 önbelleği paylaşıyor. HSA 1.0 ve DDR4 desteğinin yanısıra, saat frekansı başına daha iyi komut seti sayesinde aynı enerji tüketiminde önceki nesile göre daha verimli olabiliyor.

Grafik

DDR4 desteğinden sonuna kadar yararlanan GCN 1.2 (ya da 3.0) grafik birimleri, elbette yeni APU’ların en önemli kozu haline geliyor. Daha iyi performans ve daha iyi enerji verimliliği sunan grafik birimleri 512’ye kadar Stream işlemcisi ve 8’e kadar da işlem birimi – CU barındırıyor. Frekans değerleri ise 900MHz’e kadar çıkıyor. Ayrıca otomatik ekran tazeleme, dinamik kenar ayarı, FreeSync, DirectX 12 gibi pek çok destek mevcut.

Sızan bilgilerde masaüstü sistemlere yönelik güçlü APU’lar yer alıyor. En üst seviye APU’larda toplam 12 işlem birimi mevcut. 4 adet x86 Excavator çekirdeği 3.7GHz saat hızında çalışırken, 512 Stream işlemci ve 8 adet GCN 3.0 işlem birimi yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1060 testlere başladı"

Orta seviyeye geldiğimizde 4 adet Excavator çekirdeği ve 6 adet GCN 3.0 işlem birimi görüyoruz. Alt seviyede ise 2+4 dizilim yer alıyor. 65W ve 35W arasında değişen ısıl tasarım gücüne sahip olan APU’lar 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Yani, fiyat konusunda AMD’nin eli oldukça güçlü olacak. 

 

http://wccftech.com/amd-7th-generation-apu-lineup-specifications-leaked-flagship-sku-features-4-x86-excavator-based-cores-8-gcn-30-cus/ Yorum Yaz
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jamiryo87 3 yıl en beğenilen
O değilde ülkemizde kumanda devresi bile üretilmiyor buradan elin şirketine lololo lölölö yapıyoruz. Şİrketin gücü belli sermayesi belli çapı belli nasıl bir mucize bekliyoruz onu anlamış değilim.
O değilde ülkemizde kumanda devresi bile üretilmiyor buradan elin şirketine lololo lölölö yapıyoruz. Şİrketin gücü belli sermayesi belli çapı belli nasıl bir mu...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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oglım_aşortman_gey 3 yıl
şu 'SIZDIRILDI' kelimesi çok çirkin. magazin ağzı bir teknoloji sitesine hiç yakışmıyor. 'AMD Bristol Ridge APU ailesi detaylanıyor' gibi bir başlık atmak çok mu zor? yakında 3. sınıf magazin haberlerindeki gibi. 'Şok. Şok. Şok. Bakın Ne Sızmış AM....' şeklinde haber başlıkları görürsek hiç şaşırmayacağım.
şu 'SIZDIRILDI' kelimesi çok çirkin. magazin ağzı bir teknoloji sitesine hiç yakışmıyor. 'AMD Bristol Ridge APU ailesi detaylanıyor' gibi bir başlık atmak çok...
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mamad 3 yıl jamiryo87
jamiryo87

O değilde ülkemizde kumanda devresi bile üretilmiyor buradan elin şirketine lololo lölölö yapıyoruz. Şİrketin gücü belli sermayesi belli çapı belli nasıl bir mucize bekliyoruz onu anlamış değilim.

O işler öyle kolay olmuyor.

Bugün kullandığımız teknoloilerin çoğu, 20. yy'ın ilk yarısında ortaya çıktı. Sonraki 20-30 yılda da patentlendi. Senin ülkende ise o dönemde hala bayındırlık hizmetleri, temel gıdaların temini, sanayileşme gibi meseleler halledilmemişti (gerçi hala da halledebilmiş değiliz). Bunun üzerine bir de siyasi bunalımlar, askeri darbeler, ekonomik krizler vs. vs. sorunlarla yıllarca bütün gücünü de kendi iç çekişmelerine harcamışsın. Son 2000'li yıllara gelince biz üretemiyoruz. Tabi üretemeyeceksin. Üreten geçen yüzyıl üretti, patentlerini de aldı. Sen bir şey yapmaya kalktığında onun zaten patenti var, olmaz o iş noktasında kaldın. Şuan bile savunma sanayinde bir şeyler yapmak istendiğinde kırk takla atmak zorunda kalıyorsun. Ne alt yapı var, ne üst yapı var, ne bilgi birikimi var. Bir de hala bu tip işleri siyasete malzeme etmek gibi garip garip tutumlar sergileyenler var.

Her şeye en başından başlayayım desen, 486 gibi işlemcilerle Core i7'lere karşı mı rekabet edeceksin? Ya da Intel'in Amd'nin işlemcileri varken 30 yıl öncekine benzer teknikleri kullanan işlemcileri kime satacaksın? 7-8 yıl önce Nvidia işlemci üretecek falan diyorlardı. Adamlar o işe girmedi bile. Neden? Çünkü girsen de başarılı olamazsın. O x86 tarafında işlemcisini yapan yaptı bu zamana kadar. Bundan sonra sen nerede rekabet edebileceksin ki? Bu durumu diğer tüm alanlarda da düşün. Anca başkasının patentini kullanıp ona belli özellikler katabiliyorsun. Çağın gereklerini karşılayacak ölçüde gelişmiş bir şeyi sıfırdan üretme şansın çok az. Ona harcayacağın paranın haddi hesabı yok. Tabi bir saraydan daha ucuz olur sanıyorum.
Ama sonuçta attığın taş ürkütüğün kuşa değecek mi?

Biz üretemiyoruz mevzusu o olmuyor, yeaa yapamıyoz işte laflarının biraz ötesinde yani. O kadar kolay değil.
jamiryo87O değilde ülkemizde kumanda devresi bile üretilmiyor buradan elin şirketine lololo lölölö yapıyoruz. Şİrketin gücü belli sermay...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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FIRAT_G_ 2 yıl
1 yıl geçmiş sızıntıdan bidonda birşey kalmamış
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lazer__ 2 yıl
Bu firmalar babamızın firması değil ülkemizin hiç değil..ama gelip burda amd düşmanlığı yapmak veletlikten başka bir şey değil ..amd batarsa, intel her sene yeni soket yapısıyla 100 mhz artan saat hızı dışında bi yeniliği olmayan işlemcileri fahiş fiyattan satmaya devan eder ...genç ergenlerde muradına erer heralde
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berkke 2 yıl
Şu sli cf muhabbetlerini bırakın artık sli cf kullanıpta memnun kalan görmedim.Birde adam gelmiş 980sli ile1080 aynı şey diyor
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Gscarbon 2 yıl
Amd nin dediğine göre çok iddalı geliyor yeni nesil işlemci ve ekran kartları
Amd radeonr490 o.c ile gtx1080 gücünde performans verecek diyorlar.Yine r9490x in de gtx 1080 ile kafa kafaya olduğu konuşuluyor.Hatta kimisi yaptığı hesaplamalara göre gtx 1080 den %25 daha hızlı olabilir demiş
Ayrıca amd zen mimarisi ile skylake işlemcileri yakaladığını da duyurdu.Nvidia yı bu sene baya zorlucaklar
Fırtına öncesi sessizlik
2 Yanıt Yanıtla
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MrT4ngo 2 yıl Gscarbon
Gscarbon
Amd nin dediğine göre çok iddalı geliyor yeni nesil işlemci ve ekran kartları
Amd radeonr490 o.c ile gtx1080 gücünde performans verecek diyorlar.Yine r9490x in de gtx 1080 ile kafa kafaya olduğu konuşuluyor.Hatta kimisi yaptığı hesaplamalara göre gtx 1080 den %25 daha hızlı olabilir demiş
Ayrıca amd zen mimarisi ile skylake işlemcileri yakaladığını da duyurdu.Nvidia yı bu sene baya zorlucaklar
Fırtına öncesi sessizlik

Firtina güzelde ne zaman kopacagi önemli. Gidip 10 yil sonra kopacaksa ne eyleyim ben öyle firtinayi.

zen işlemciler acaba 2017 nin hangi yarisinda cikar
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Tugrul_512bit 2 yıl Gscarbon
Gscarbon

Amd nin dediğine göre çok iddalı geliyor yeni nesil işlemci ve ekran kartları
Amd radeonr490 o.c ile gtx1080 gücünde performans verecek diyorlar.Yine r9490x in de gtx 1080 ile kafa kafaya olduğu konuşuluyor.Hatta kimisi yaptığı hesaplamalara göre gtx 1080 den %25 daha hızlı olabilir demiş
Ayrıca amd zen mimarisi ile skylake işlemcileri yakaladığını da duyurdu.Nvidia yı bu sene baya zorlucaklar
Fırtına öncesi sessizlik

DX12 'nin özelliği, kartın gflops değeriyle grafik(üçgenler,kaplamalar) özelliğini aynı anda kullandırtması, bunu desteklemek için de tüm işlemci çekirdeklerini kullandırtması.

Grafik gücünü de gflops gibi düşünürsek:

3Tflops grafik ve 5 Tflops hesap gücüne sahip Polaris = 3 Tflops(grafik) + 5 Tflops(verimli hesap) = 8 Tflops iken

6Tflops grafik ve 6 Tflops hesap gücündeki Pascal = 6 Tflops(grafik) +2 Tflops(verimsiz hesap) = 8 Tflops olduğu için

başabaş olabilirler
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amdfanatic 2 yıl
Zen olarak 8 çekirdekli cpu + 8 çekirdekli gpu gelecek, fm2+ anakartlara da uyacak diye okumuştum, apu'dan devam:) upgrade isteyenler biraz daha bekleyelim, i7 seviyesine az kaldı:)
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AC_Hawker 2 yıl
AMD bu masaüstünde kullandığı APUları olduğu gibi dizüstüne getirse, o tarafta inanılmaz rekabetçi olurlar.
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mc_ihanet 3 yıl
Iron Mask
4000 mhz bellek desteği isteyen var da, O iş öyle kolay mı ?
Şu fiyatlara bir baksana 2x8 bile değil, 2x4 Gb 4000 Mhz üstü bellek fiyatları : amazon.com/... amazon.com/... amazon.com/... amazon.com/...

Zamanında AM3 sisteme ilk geçenlerdenim 2 gb ocz ddr3 1333 mhz ram'a 130,00 TL para vermiştim :)
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Gscarbon 3 yıl
Amd güzel işler yapacak bu sene.İntelin veremediği apu desteğini vererek kazanacak.Belki bundan 2 sene sonra.Amd nin apuları masaüstü extreme ekran kartlarını yakalayabilirse başka bir platform yaratmış olacak.Enerji verimliliği konusunda baya düzeltmeye başladılar.Amd almamak için sebep yok
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AkselEsEs 3 yıl
Asıl dikkat edilmesi gereken detay,bu işlemciler yeni AM4 anakartlarla gelicekse ilerde çıkacak olan Zen mimarili APU'ları destekliycekmi? Eğer destekliycekse ve uzun vaadeli gidicekse şimdiden alınabilir.Yok değilse hiç bulaşmamak daha hayırlısı.
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Iron Mask 3 yıl
4000 mhz bellek desteği isteyen var da,
O iş öyle kolay mı ?

Şu fiyatlara bir baksana 2x8 bile değil, 2x4 Gb 4000 Mhz üstü bellek fiyatları :

amazon.com/...
amazon.com/...
amazon.com/...
amazon.com/...
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DonsuzBalık 3 yıl
Kumanda devresi bile üretemiyoruz
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