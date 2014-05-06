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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'den dünyanın ilk 1500 Watt'lık 80 Plus Titanium sertifikalı güç kaynağı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
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40
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair'den dünyanın ilk 1500 Watt'lık 80 Plus Titanium sertifikalı güç kaynağı

Güç kaynağı ve soğutma sistemleriyle yakından tanıdığımız Corsair, 80 Plus Titianium sertifikasına sahip dünyanın ilk 1500 Watt güç kaynağını lanse etti.

Güçlü oyuncu sistemlerine ve üst seviye masaüstü konfigürasyonlarına yönelik olarak hazırlanan AX1500i güç kaynağı henüz duyurulan 80 Plus Titanium sertifikasını elde eden ilk ürünlerden birisi olmsa başarısı gösterirken, dijital ATX sayesinde güç kaynağını da gerçek zamanlı olarak yönetmek mümkün.

80 Plus Titanium sertifikası verimlilik konusunda 80 Plus Platinum üzerine birkaç puan eklerken, en büyük farkı ise yüzde 10 yük altında da verimlilik sunabilmesi. Ürün 110-120V kullanan bölgelerde yüzde 10/20/50/100 yük altında yüzde 90/92/94/90 verimlilik oranına ulaşıyor. 220V ve üzeri voltaj kullanan bölgelerde ise yüzde 90/94/96/91 verimlilik oranı sergiliyor.

Corsair üründe Zero-RPM fan teknolojisine de yer veriyor. Böylece 450W enerji seviyesine kadar fan devre dışı kalırken, bu çizgiyi geçtikten sonra çalışmaya başlıyor. Gürültü konusuna da etki eden bu teknoloji sayesinde yüzde 35 yük oranına kadar 0dB ses seviyesi yakalanırken, tam yük altında 25dB ses seviyesine ulaşılıyor. 

225mm uzunluğu ile daha çok ATX formatına uygun olan AX1500i, PCIe cihazlar için 10 adet bağlantı ve Corsair Link üzerinden dijital kontrol sağlamak için yerleşik bir USB desteğine sahip. 

Corsair yeni güç kaynağını Mayıs ayı sonlarında 450$ fiyat etiketi ile satışa sunacak ve cihaz ile birlikte 7 yıllık garanti de sağlanıyor.  

http://www.anandtech.com/show/7988/corsairs-ax1500i-released-a-1500w-80-plus-titanium-psu Yorum Yaz
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl en beğenilen
R9 295X2 gibi kartları görünce, 1.5 KW PSU ya ihtiyaç olmaz diyemiyoruz artık.

R9 295X2 QUAD CF sisteme anca yetmiş.
instagram.com/...

R9 295X2 gibi kartları görünce, 1.5 KW PSU ya ihtiyaç olmaz diyemiyoruz artık.R9 295X2 QUAD CF sisteme anca yetmiş.instagram.com/...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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Dovahkiin 5 yıl kızılordu
kızılordu

yahu elektrik sarfiyatını düşürmek gerek ama hergeçen gün artıyor daha farklı çözümler bulmalı bu işin sonu yok 2000-3000 watt lar gelecek yoksa :) corsair iyi yapmıştır orası ayrı konu şimdilik gerek yok diye düşünüyorum..

Her geçen gün arttığı falan yok aslında. Sadece en hızlı kart bende demek adına yapılan, zorlama çift GPU kartlar böyle. Tek amaç performans olduğu için güç tüketiminde hiçbir kısıtlamaya gidilmiyor.
Mesela GTX470 ve 770'i kıyaslarsak hemen hemen aynı gücü tüketiyorlar aynı segment kartlar kaç seri geçtiği halde.
Hatta yeni mimarili GTX750 Ti'ye bakarsak yaptığı işe göre güç tüketimi muazzam.
kızılorduyahu elektrik sarfiyatını düşürmek gerek ama hergeçen gün artıyor daha farklı çözümler bulmalı bu işin sonu yok 2000-3000 watt ...
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Humboldt 5 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_

R9 295X2 gibi kartları görünce, 1.5 KW PSU ya ihtiyaç olmaz diyemiyoruz artık.

R9 295X2 QUAD CF sisteme anca yetmiş.
instagram.com/...








Bu nedir aga verimlilik nerede hani?

Kaçak elektriğe teşvik resmen
_Dominic_Toretto_R9 295X2 gibi kartları görünce, 1.5 KW PSU ya ihtiyaç olmaz diyemiyoruz artık.R9 295X2 QUAD CF sisteme anca...
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Applejack 5 yıl
1500w ve 80+ titanium, bakalım daha neler göreceğiz, bana kalırsa artık yüksek watt üreten değilde, daha yüksek verimlikilk sağlayan ürünler öne çıkacaktır. en azından benim görüşüm/isteğim bu yönde.
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Darkknight02 5 yıl
"Bendeki 1100 watt'ı da Hayır kurumlarına bağış yapacam "



süpersin usta
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I. C. Wiener 5 yıl
1500W guce ihtiyac duyan sisteme sahip adamin elektrik faturasi cok gelse ne olur allasen
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keskin53 5 yıl
resmen adam nukleer santral yapmıslar
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BiG_mAsTeR 5 yıl
1200AX im bozulsada alsak
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mbald 5 yıl BiG_mAsTeR
BiG_mAsTeR
1200AX im bozulsada alsak

Psu nun gucu size getiyorsa ne gerek var ki.?
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mmnder16 5 yıl
pesss bilgisayar teknolojisini takip etmeyi bırakıyorum artık :))
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YereDusenAdam 5 yıl
Yanına buz dolabını bağlayabiliyorsak tamamdır.
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mehmedaltair 5 yıl
O paraya sistem toplayanlar forumda
tr fiyatı min 1500
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farazicosmos 5 yıl
R9 295X2 iyi bir ekran kartı ama ekran kartında nvidia dan işlemcide de intelden asla şaşmam çünkü ekran kartı tek başına bir hiç güncel sürücüleri olmadıkça neyse 1500 w gayet süper ilerde 3 oval monitörlü en az 3 ekran kartlı bir sistem hayalim olduğu için onu tamamiyle besleyecektir.
ama güç kaynakları en gelişmeyen teknoloji olarak kaldılar mesela ben 2004 yılında en iyi güç kaynağını araştırmıştım geçenlerde yine iyiler arasındaydı o sadece normal kablo gitmiş modiler kablo gelmiş fan devri azalıp fan büyümüş gibi teknolojiyi değiştirebilselerde keşke cep telefonu adaptörü gibi güç kaynaklarıyla işlerimizi fansız felan halledebilsek
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xSwindLer 5 yıl
Ay sonu elektrik faturası
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MultiCore 5 yıl
O fan sogutabiliyor mu 1500w psuyu
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tech guru 5 yıl MultiCore
Selamlar,

80Plus Titanium sertifikasına sahip, yani dünyadaki en verimli güç kaynağı. Bu sayede ziyan olan elektrik ve ısınma çok az mikarda oluyor.
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acbold 5 yıl
Corsair tam nokta atışı yapıyor her zaman, saçma sapan ara ürünler çıkarmıyor. Her ürünü bir kitleye hitap ediyor. Bu üründe çok satanlar listesine giremeyecektir tabi ki fakat üst seviye sistemler kuran kullanıcıların bunlara ihtiyaçları var. Full Tower kasalarda adamlar sanat eseri yapıyor resmen...
R9 295 X2 Modeli çok yüksek güç çekiyor CF ile birlikte biraz pay bırakacak 1500w iyidir tabiki.
Paylaşılan FB fotoğrafında ise dikkat çekilmek istenen başka bir nokta Corsair Obsidan 350D. mAtx yapıda bir kasa yaptık kaç zaman önce, siz şimdi buna r9 295x2 ve corsair ax1500i gibi hayvan kadar ürünler sığdırabiliyorsunuz diyorlar. Bu paylaşımı bu kasa ile yapmaları gayet anlamlı.
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