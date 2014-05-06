Corsair'den dünyanın ilk 1500 Watt'lık 80 Plus Titanium sertifikalı güç kaynağı





Güç kaynağı ve soğutma sistemleriyle yakından tanıdığımız Corsair, 80 Plus Titianium sertifikasına sahip dünyanın ilk 1500 Watt güç kaynağını lanse etti.





Güçlü oyuncu sistemlerine ve üst seviye masaüstü konfigürasyonlarına yönelik olarak hazırlanan AX1500i güç kaynağı henüz duyurulan 80 Plus Titanium sertifikasını elde eden ilk ürünlerden birisi olmsa başarısı gösterirken, dijital ATX sayesinde güç kaynağını da gerçek zamanlı olarak yönetmek mümkün.





80 Plus Titanium sertifikası verimlilik konusunda 80 Plus Platinum üzerine birkaç puan eklerken, en büyük farkı ise yüzde 10 yük altında da verimlilik sunabilmesi. Ürün 110-120V kullanan bölgelerde yüzde 10/20/50/100 yük altında yüzde 90/92/94/90 verimlilik oranına ulaşıyor. 220V ve üzeri voltaj kullanan bölgelerde ise yüzde 90/94/96/91 verimlilik oranı sergiliyor.





Corsair üründe Zero-RPM fan teknolojisine de yer veriyor. Böylece 450W enerji seviyesine kadar fan devre dışı kalırken, bu çizgiyi geçtikten sonra çalışmaya başlıyor. Gürültü konusuna da etki eden bu teknoloji sayesinde yüzde 35 yük oranına kadar 0dB ses seviyesi yakalanırken, tam yük altında 25dB ses seviyesine ulaşılıyor.





225mm uzunluğu ile daha çok ATX formatına uygun olan AX1500i, PCIe cihazlar için 10 adet bağlantı ve Corsair Link üzerinden dijital kontrol sağlamak için yerleşik bir USB desteğine sahip.





Corsair yeni güç kaynağını Mayıs ayı sonlarında 450$ fiyat etiketi ile satışa sunacak ve cihaz ile birlikte 7 yıllık garanti de sağlanıyor.

http://www.anandtech.com/show/7988/corsairs-ax1500i-released-a-1500w-80-plus-titanium-psu