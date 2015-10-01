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Corsair'den güçlü bilgisayarlar için RMx güç kaynağı serisi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,2b
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Corsair'den güçlü bilgisayarlar için RMx güç kaynağı serisi

Ana şirketi Asetek'in Cooler Master ile yaşadığı patent ihlali konusu gündemdeki yerini koruyan Corsair, güçlü bilgisayar sistemleri kurmak isteyenlere yönelik olarak yeni RMx serisi güç kaynaklarını duyurdu.

80 Plus Gold sertifikası ile çeşitli yükler altında yüzde 90'a kadar verimlilik sağlayabilen RMx serisinde 550W, 650W, 750W, 850W ve 1000W gücünde 5 farklı model yer alıyor. Corsair'in 140mm yivli rulman barındıran fan kullandığı güç kaynakları, Zero-RPM Fan Mode sayesinde düşük yoğunlukta pasif hale geçiyor ve sessiz bir ortam sağlıyor. 

Seride yüksek kaliteli 105 dereceye dayanıklı Japon kapasitörler ve özel seçilmiş premium bileşenler kullanılıyor. Böylece serinin daha uzun ömürlü olması ve en yoğun yük altında bile dengeli bir şekilde çalışması sağlanıyor.

Tam modüler bağlantılara sahip olan seri PC toplamak isteyenlere kolaylık sunarken, çeşitli kablo aksesuarları ile kasanın renklerine uygun kablo rengi seçmek de mümkün hale geliyor. 7 yıl garanti sunan seri kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak. Seri sırasıyla 110$, 120$, 130$, 150$, 180$ fiyat etiketlerine sahip. 

http://www.guru3d.com/news-story/corsair-unveils-new-rmx-psus.html Yorum Yaz
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Wikingtoro 4 yıl
kullananlar genelde ses sorunu olduğunu söylüyor ben hiç kullanmadım ama
tercihimi seasonic gibi bir firmadan yana yapacağım.
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01myavuz 4 yıl
Doların 1,80 olduğu zamanlara göre fiyat güzelde, bu şekilde ülkemiz için pahalı kaçıyor. Baştakiler aklını başına toplasa da işler yoluna girse artık!
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OverClocK1ng 4 yıl
İyi de bendeki RM1000 de aynı şekilde Gold sertifikalı ve %40, yani 400 Watt güce kadar fanı döndürmüyor. Kapasitörler de aynı kalitede. Kabloları da aynı şekilde modüler.
Ne farkı kaldı veya niye gerekti ki...
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ShadowofDeath06 4 yıl
550-650W Gold Sertifikalı bir ürün göremiyoruz ülkemizde umarım bu tür PSU lar artar fahiş olmayan fiyatlarla bulunur ülkemizde.
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turkprince 4 yıl
Gs serisi güç kaynağım patladığından beri şu markanın güç psularına bir türlü ısınamadım.
Umarım eski psu facialarından ders çıkarmışlardır.
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