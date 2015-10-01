Corsair'den güçlü bilgisayarlar için RMx güç kaynağı serisi

Ana şirketi Asetek'in Cooler Master ile yaşadığı patent ihlali konusu gündemdeki yerini koruyan Corsair, güçlü bilgisayar sistemleri kurmak isteyenlere yönelik olarak yeni RMx serisi güç kaynaklarını duyurdu.





80 Plus Gold sertifikası ile çeşitli yükler altında yüzde 90'a kadar verimlilik sağlayabilen RMx serisinde 550W, 650W, 750W, 850W ve 1000W gücünde 5 farklı model yer alıyor. Corsair'in 140mm yivli rulman barındıran fan kullandığı güç kaynakları, Zero-RPM Fan Mode sayesinde düşük yoğunlukta pasif hale geçiyor ve sessiz bir ortam sağlıyor.





Seride yüksek kaliteli 105 dereceye dayanıklı Japon kapasitörler ve özel seçilmiş premium bileşenler kullanılıyor. Böylece serinin daha uzun ömürlü olması ve en yoğun yük altında bile dengeli bir şekilde çalışması sağlanıyor.





Tam modüler bağlantılara sahip olan seri PC toplamak isteyenlere kolaylık sunarken, çeşitli kablo aksesuarları ile kasanın renklerine uygun kablo rengi seçmek de mümkün hale geliyor. 7 yıl garanti sunan seri kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak. Seri sırasıyla 110$, 120$, 130$, 150$, 180$ fiyat etiketlerine sahip.

http://www.guru3d.com/news-story/corsair-unveils-new-rmx-psus.html