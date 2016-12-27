Cortana yakında sesli komutlarla Windows 10 kurabilecek

Microsoft kişisel asistan Cortana'yı daha donanımlı hale getirmeye kararlı görünüyor. Şirket kullanıcıların işletim sistemini sadece sesli girişe sahip yeni tip Windows 10 cihazlara kurabilmesini mümkün hale getirmek için Cortana'yı Windows yükleyicisine entegre ediyor. Harman Kardon'un Cortana ve Windows 10'dan güç alan Amazon Echo benzeri bir hoparlör üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ayrıca genelde IoT cihazlarına bağlı bir klavye veya fare olmadığından Cortana destekli kurulumun bu tür cihazlar için bir büyük kolaylık sağlayacağı kesin.

WindowsCentral kaynaklı rapora göre Microsoft halihazırda bu entegrasyon üzerinde çalışıyor ve Ocak ayında gelecek Insider yapısının bir parçası olacak. Temel amaç, Windows 10'un basitçe sesli komutlarla kurulmasını sağlamak ve Cortana bunun için en kolay yöntem olarak ön plana çıkıyor. Microsoft bu şekilde kullanıcıların fare ve klavyeye dokunmadan işletim sistemini kurmalarını kolaylaştırmayı planlıyor.

Fare ve klavye desteği de olacak

Elbette kullanıcıların dokunmatik ya da fare ve klavye kullanmalarına da izin verilecek. Ancak Cortana ile "Sonraki" kelimesini telaffuz ederek kişisel asistanın Windows kurulum ekranının bir sonraki adımına geçmesini sağlayabilecekler.

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Büyük olasılıkla bu yeni özellik, 2017 ilkbaharında yayınlanması beklenen Creators Update kapsamında herkese sunulmadan önce gelecek Insider sürümlerinin birinde yayınlanacak. Windows Insider programı şu anda ekip tatilde olduğu için ara vermiş durumda ancak Ocak ayının ilk haftalarında yeni yapılar dağıtılmaya başlanacak.

Microsoft'un, Ocak ayının sonlarında Windows Insider programındaki yeni özelliklerle ilgili çalışmaları tamamlaması, hata düzeltme ve performansı artırma konularına odaklanmaya başlaması bekleniyor. Bu nedenle Windows yükleyicisine dahil edilecek Cortana entegrasyonunun o zamana kadar kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

http://www.windowscentral.com/microsoft-working-windows-10-set-experience-powered-cortana