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Cortana yakında sesli komutlarla Windows 10 kurabilecek

Yazılım devi Microsoft, kişisel asistanı Cortana'yı Windows yükleyicisine entegre ederek kullanıcıların fare ve klavyeye dokunmadan işletim sistemini kurabilmelerini sağlayacak.
2 yıl
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22
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft kişisel asistan Cortana'yı daha donanımlı hale getirmeye kararlı görünüyor. Şirket kullanıcıların işletim sistemini sadece sesli girişe sahip yeni tip Windows 10 cihazlara kurabilmesini mümkün hale getirmek için Cortana'yı Windows yükleyicisine entegre ediyor. Harman Kardon'un Cortana ve Windows 10'dan güç alan Amazon Echo benzeri bir hoparlör üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ayrıca genelde IoT cihazlarına bağlı bir klavye veya fare olmadığından Cortana destekli kurulumun bu tür cihazlar için bir büyük kolaylık sağlayacağı kesin.
WindowsCentral kaynaklı rapora göre Microsoft halihazırda bu entegrasyon üzerinde çalışıyor ve Ocak ayında gelecek Insider yapısının bir parçası olacak. Temel amaç, Windows 10'un basitçe sesli komutlarla kurulmasını sağlamak ve Cortana bunun için en kolay yöntem olarak ön plana çıkıyor. Microsoft bu şekilde kullanıcıların fare ve klavyeye dokunmadan işletim sistemini kurmalarını kolaylaştırmayı planlıyor.

Fare ve klavye desteği de olacak

Elbette kullanıcıların dokunmatik ya da fare ve klavye kullanmalarına da izin verilecek. Ancak Cortana ile "Sonraki" kelimesini telaffuz ederek kişisel asistanın Windows kurulum ekranının bir sonraki adımına geçmesini sağlayabilecekler.
Ayrıca Bkz. "Apple'dan 5 inç ekranlı dikey çift kameralı iPhone modeli geliyor"
Büyük olasılıkla bu yeni özellik, 2017 ilkbaharında yayınlanması beklenen Creators Update kapsamında herkese sunulmadan önce gelecek Insider sürümlerinin birinde yayınlanacak. Windows Insider programı şu anda ekip tatilde olduğu için ara vermiş durumda ancak Ocak ayının ilk haftalarında yeni yapılar dağıtılmaya başlanacak.
Microsoft'un, Ocak ayının sonlarında Windows Insider programındaki yeni özelliklerle ilgili çalışmaları tamamlaması, hata düzeltme ve performansı artırma konularına odaklanmaya başlaması bekleniyor. Bu nedenle Windows yükleyicisine dahil edilecek Cortana entegrasyonunun o zamana kadar kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

http://www.windowscentral.com/microsoft-working-windows-10-set-experience-powered-cortana Yorum Yaz
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
Şu hatuna bir Türkçe öğretemediler gitti :(
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stalker(1979) 2 yıl
Kurulumu bizde yapıyoruz zaten. Cortana ne zaman Türkçe olacak onu söylesin Microsoft ???
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x2yk 2 yıl
Google verse idiler bu işi şimdiye kadar çoktan bitmişti iş.. Translate ile işi çok iyi konuma getirdi Google ve aynı zamanda da sesli komut günden güne iyi çalışmaya başladı Google 'da..
Babama Mi4w aldım ilk defa dokunmatik ve android 6.0 bir telefon kullanıyor karıştıra karıştıra artık youtube 'den ve sesli komut ile hava durumu, köyümüzün oyun havalarını, maçların kısa özetlerini, sanatçıların görüntülü şarkılarını sesiyle bir bir açıyor beni bile şaşırtmaya başladı dokunmatik klavye ile yazı yazamıyor çok ufak diye deli oluyor yaşı da bayağı ilerlediği için gözlükle bile ufak klavyeyi göremiyorum diyor sesli konut ile işi çözdü vallahi..
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Logic_Man 2 yıl
Türkçe öğrenemeyecek kadar zeki bir asistan
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Whippoorwill 2 yıl
30 liraya format atar artık.
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Paroksetin 2 yıl Whippoorwill
Night Rain
30 liraya format atar artık.


Formattan daha fazlasını vermeli
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CoreXXX 2 yıl
bizde kullanılınca,cortana korsana hayır derse şaşırmayalım
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BAM TELİ 2 yıl
cortana 404 error
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infom@n 2 yıl
Cortana bilinmeyen bir hatayla karşılaştı !
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fixriterzi 2 yıl
Hadi kız kalk bir format atak.
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frostburn 2 yıl
Türkçe olacaksa bunun ismini cevriye falan yapsınlar..
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kucukyenici 2 yıl
Driverlerını kuramaz, arızaya geçer.
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stalker(1979) 2 yıl
Kurulumu bizde yapıyoruz zaten. Cortana ne zaman Türkçe olacak onu söylesin Microsoft ???
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windows 10, iot ve
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