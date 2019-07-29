Crossover esintileri taşıyan 2019 Audi A1 Citycarver tanıtıldı

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Hatchback modellerin SUV esintileri taşıyan türevleri otomotiv sektörünün yükselen trendleri arasında. i20 Active ve Fiesta Active gibi modelleri bu akıma örnek göstermek mümkün. Audi de bugün böyle bir modelle karşımıza çıktı. Alman marka, 2019 Audi A1 Citycarver modelini tanıttı.

Alman üreticinin “yeni Audi A1 ailesinin en yenilikçi üyesi” olarak tanımladığı 2019 Audi A1 Citycarver, crossover esintileri taşıyan bir gövde tasarımı ve geniş yelpazede sunulan kişiselleştirme seçeneklerini bir arada sunuyor. Söz konusu modelin standart A1 Sportback’e göre en büyük farkı yerden 40 mm daha yüksek olması. Audi’ye göre bu durum araca girişi kolaylaştırıyor, sürücünün görüş açısını arttırıyor ve aracın hafif engebeli arazide kullanılabilmesini sağlıyor.

2019 Audi A1 Citycarver’da arttırılan yerden yüksekliğin 35 mm’si daha yüksek süspansiyon kullanımından, 5 mm’si de daha büyük tekerlekler kullanılmasından kaynaklanıyor. Zira araçtaki jant seçenekleri 16 ile 18 inç arasında değişiyor. Audi’nin SUV modellerinden esinlenilen sekizgen Singleframe ızgara, eteklerde ve çamurluklarda kullanılan siyah/gri plastikler, daha güçlü görünen tamponlar ve paslanmaz çelik görünümlü ön/arka koruma plakaları 2019 Audi A1 Citycarver’ın tasarım unsurları arasında.

2019 Audi A1 Citycarver dokuz farklı gövde rengi, siyah veya gri metalik tavan rengi ve dört farklı kabin rengi ile geniş bir kişiselleştirme yelpazesi sunuyor. Advanced, Design Selection ve S Line donanım seviyeleriyle tercih edilebilen aracın motor seçenekleri henüz açıklanmadı. Fakat sürüş deneyiminin Dinamik Paket sayesinde hissedilir derecede artacağı belirtiliyor. Bu paket içerisinde sportif kırmızı kaliperler ve fren diskleri, ayarlanabilir amortisörler ve dinamik yol tutuş sistemi bulunuyor.

Önümüzdeki ay siparişe açılacak 2019 Audi A1 Citycarver’ın ilk teslimatları sonbaharda başlayacak. İlk etapta resimlerde gördüğünüz Edition One isimli model piyasaya sürülecek. 2019 Audi A1 Citycarver'ın fiyatı henüz belli değil. Standart A1 Sportback'in Avrupa'daki başlangıç fiyatı ise 20 bin euro.