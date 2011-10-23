CrowdStar'dan strateji tabanlı hardcore oyunculara yönelik ilk sosyal oyun Wasteland Empires geliyor

Sosyal oyunlar konusunda lider firmalardan olan ve aynı zamanda Happy Aquarium adında 10 milyondan fazla üyeye sahip yapımın da geliştiricisi olan CrowsStar hardcore oyunculara yönelik yeni bir strateji oyununu Facebook üzerinden yayınlayacağını duyurdu.





WasteLands adını taşıyan oyun firmanın ilk hardcore oyunu olacak ve şu anda beta sürümü kullanıcılara sunulmuş durumda.





Wasteland Empires kıyamet sonrası bir dünyayı konu alıyor. Age of Empires tarzı bir oynanış sunan oyunda işçilerinize kule, ev, savaş merkezleri gibi binalar inşa ettirerek ve düşmanlara karşı bölgenizi savunarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Teknoloji geliştirmek için gerekli materyalleri ise çevredeki binaları ve yerleşim yerlerini yıkarak elde ediyorsunuz.





CrowdStar oyunun grafiklerinin ve görüntü işlemesinin yüksek kalitede olduğunu, karakter etkileşimlerinin daha iyi seviyeye çıkarıldığını belirtiyor. Oyun içerisinde gerçek zamanlı animasyonlar da karşımıza çıkıyor.





Firma oyunu Facebook dışındaki platformlara da yaymayı planlıyor. Yapımları genelde bayan kullanıcılara hitap eden CrowdStar bu kez daha geniş bir kitleyi hedef almış.





Zynga firmasının Empires and Allies oyunu da benzer bir tema sunuyor.