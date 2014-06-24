Cruise Automation'un yeni sistemiyle standart otomobiller otonom hale getirilebiliyor

Haber Editörü
Google, Volvo, Nissan, Mercedes ya da Ford gibi firmalar, son dönemde kendi kendine hareket edebilen otonom otomobil modelleri üzerinde ciddi anlamda çalışmalar yürütüyorlar. Bu firmaların hedefleri doğrultusunda farklı bir noktadan yola çıkan Cruise Automation firmaso, otonom sürüşü standart otomobiller üzerine de getirmeyi hedefliyor.
Cruise RP-1 adıyla hazırlanan bu yeni sistem, şimdilik sadece Audi A4 ile Audi S4 üzerine uygulanabiliyor ancak firmanın destek verilen otomobil modellerini genişletmek gibi bir planı bulunuyor. Temel olarak üzerinde kameraların ve radar sisteminin yer aldığı görüş birimiyle çalışan Cruise RP-1 sistemi, Audi A4 ile Audi S4'i yol çizgilerini otomatik olarak algılayabilen ve diğer araçlarla mesafeyi koruyabilen bir hale getirebiliyor. İçerisine yerleştirilen özel motor birimiyle direksiyon hareketlerini de kontrol edebilen ve kazalara karşı önleme yapabilen RP-1, akıllı telefon entegrasyonu ile kişilerin özel uygulamadan araçları hakkında bilgi almasını da sağlayabiliyor. Güvenlik amacıyla gaz ya da frene yapılan ufak dokunmalarla kendini kapatan otonom kontrol sistemi, özellikle uzun mesafe otoban yolcukları için ideal bir kullanım yapısı ortaya koyarak, kişilerin bu yolcuklarda e-posta ya da kitap okumasına imkan tanıyor.
Sundukları ile üst seviye otomobillerden çok orta sınıfa yönelik bir alternatif olarak görülen Cruise RP-1 sistemi, 2015 yılında teslim edilmek (Şimdilik 50 adet) üzere 10,000$ ön sipariş fiyatıyla elde edilebiliyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca testlerine devam edileceği belirtilen sistemin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2014/06/23/startup-driverless-car-sensors-google/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
subaru.com/...
4 ay önce üst kaynarcadan e-5'e bağlanıcaktım adamlar 4 şeritli yolda en sol şeridi kazmış 1 mt çukur var demir döşemişler ama 1 tane uyarı levhası yok.
Neredeyse giriyodum bodoslama son anda sağa kırdım. Eğer sağımda araç olsa çarpıcam yani kaçarı yok. Çukur 15 mt kala görülebiliyor ancak.
Hal böyle olunca hiç bir otomatik sisteme güvenipde yola çıkmam.
İstanbul trafiğinde bu sistemi açsanız zaten ilerlemeniz mümkün olmaz.
4 şeritli yolu 6 şerit kullanıyoruz :)
Bu arada bazi arkadaslari su anda piyasada olan otomobillerdeki yardimci sistemlerin araclari otonom yaptigini dusunuyorlar sanirim...
Yıllardır beklediğim şey benim gibi ehliyet alamayanlar için mükemmel bir icat.
Ancak TR'de çoğu yerde şeritler yok tabelalar v.s yok bizde stabil çalışabilir mi ki
Böyle bi sisteme ben 10 000$ veririm her ne kadar arabanın üstündeki radarlar çirkin dursada
Yok öyle bir şey arkadaşım [>:][>:][>:]
aynen.
bende ilk başta mercedesin insansız araç kullanma özelliği varya uydudan takip ederek virajları falan dönüyor
öyle bişey sandım ama
değilmiş