Cruise Automation'un yeni sistemiyle standart otomobiller otonom hale getirilebiliyor

Google, Volvo, Nissan, Mercedes ya da Ford gibi firmalar, son dönemde kendi kendine hareket edebilen otonom otomobil modelleri üzerinde ciddi anlamda çalışmalar yürütüyorlar. Bu firmaların hedefleri doğrultusunda farklı bir noktadan yola çıkan Cruise Automation firmaso, otonom sürüşü standart otomobiller üzerine de getirmeyi hedefliyor.

Cruise RP-1 adıyla hazırlanan bu yeni sistem, şimdilik sadece Audi A4 ile Audi S4 üzerine uygulanabiliyor ancak firmanın destek verilen otomobil modellerini genişletmek gibi bir planı bulunuyor. Temel olarak üzerinde kameraların ve radar sisteminin yer aldığı görüş birimiyle çalışan Cruise RP-1 sistemi, Audi A4 ile Audi S4'i yol çizgilerini otomatik olarak algılayabilen ve diğer araçlarla mesafeyi koruyabilen bir hale getirebiliyor. İçerisine yerleştirilen özel motor birimiyle direksiyon hareketlerini de kontrol edebilen ve kazalara karşı önleme yapabilen RP-1, akıllı telefon entegrasyonu ile kişilerin özel uygulamadan araçları hakkında bilgi almasını da sağlayabiliyor. Güvenlik amacıyla gaz ya da frene yapılan ufak dokunmalarla kendini kapatan otonom kontrol sistemi, özellikle uzun mesafe otoban yolcukları için ideal bir kullanım yapısı ortaya koyarak, kişilerin bu yolcuklarda e-posta ya da kitap okumasına imkan tanıyor.

http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2014/06/23/startup-driverless-car-sensors-google/