Casper ürün gamını genişletmeye devam ediyor

Ülkemizin önemli elektronik üreticilerinden olan Casper markası büyümeye devam ediyor. Ardı ardına piyasaya çıkan iddialı akıllı telefonların yanında bilgisayar ve tablet olmak üzere toplamda 170 farklı model bulunuyor.

Geniş ürün yelpazesi

1991 yılında, üniversiteden yeni mezun 3 bilgisayar mühendisi genç tarafından kurulan Casper, 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip.

Casper sadece son kullanıcıya değil kurumsal müşterilere de ürünlerini sunuyor. Böylece her alanda rekabetçi olmaya çalışarak yabancı markalara karşı avantajlı olma çabası içerisinde. Masaüstü ve dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve sunucu olmak üzere 5 farklı segmentte yaklaşık 170 model bulunuyor.

Ayrıca Bkz.

"GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 satış detayları belli oldu"

Casper akıllı telefon tarafında VIA markası ile yoluna devam ederken son dönemin çentikli ekran, büyük batarya veya yapay zekâ desteği gibi trendlerinden uzak kalmıyor. Excalibur oyuncu dizüstü bilgisayarı serisi ise yüksek performans ile en iyi tecrübeyi amaçlıyor.

Diğer taraftan son kullanıcı tarafında sevilen Nirvana serisi hepsi-bir-arada, masaüstü ve dizüstü bilgisayar serileri de aynı zamanda kurumsal müşterilere de sunuluyor. Ayrıca tüketiciye özel üretim yapabilen tek firma durumunda.

Teknik servis anlamında da en iyisi olmayı amaçlayan Casper, tüketiciye özel 1 saatte servis hizmetiyle de Casper Genel Merkezi’nde oldukça hızlı bir hizmet sunuyor. Jet Servis ve Turbo Servis uygulamaları sayesinde ise teknik serviste mekân kısıtını ortadan kaldırıyor. Jet Servis uygulaması cihazın ücretsiz olarak kargo yoluyla servise gönderilmesine imkân sağlıyor. Turbo Servis uygulaması sayesinde cihazı kullanıcının ev veya işyerinden kuryeyle teslim alıyor.

Casper Via'ya daha da hesaplı yoldan ulaşmanın yolu