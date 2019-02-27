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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casper ürün gamını genişletmeye devam ediyor

25 yıldan fazla bir süredir hizmet veren Casper yaklaşık 170 elektronik cihaz modeli ile yabancı markalara karşı rekabetçi olmaya çalışıyor. Teknik servis konusunda da iddialı.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper ürün gamını genişletmeye devam ediyor

Ülkemizin önemli elektronik üreticilerinden olan Casper markası büyümeye devam ediyor. Ardı ardına piyasaya çıkan iddialı akıllı telefonların yanında bilgisayar ve tablet olmak üzere toplamda 170 farklı model bulunuyor.

Geniş ürün yelpazesi

1991 yılında, üniversiteden yeni mezun 3 bilgisayar mühendisi genç tarafından kurulan Casper, 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip.

Casper sadece son kullanıcıya değil kurumsal müşterilere de ürünlerini sunuyor. Böylece her alanda rekabetçi olmaya çalışarak yabancı markalara karşı avantajlı olma çabası içerisinde. Masaüstü ve dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve sunucu olmak üzere 5 farklı segmentte yaklaşık 170 model bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 satış detayları belli oldu"

Casper akıllı telefon tarafında VIA markası ile yoluna devam ederken son dönemin çentikli ekran, büyük batarya veya yapay zekâ desteği gibi trendlerinden uzak kalmıyor. Excalibur oyuncu dizüstü bilgisayarı serisi ise yüksek performans ile en iyi tecrübeyi amaçlıyor.

Diğer taraftan son kullanıcı tarafında sevilen Nirvana serisi hepsi-bir-arada, masaüstü ve dizüstü bilgisayar serileri de aynı zamanda kurumsal müşterilere de sunuluyor. Ayrıca tüketiciye özel üretim yapabilen tek firma durumunda.

Teknik servis anlamında da en iyisi olmayı amaçlayan Casper, tüketiciye özel 1 saatte servis hizmetiyle de Casper Genel Merkezi’nde oldukça hızlı bir hizmet sunuyor. Jet Servis ve Turbo Servis uygulamaları sayesinde ise teknik serviste mekân kısıtını ortadan kaldırıyor. Jet Servis uygulaması cihazın ücretsiz olarak kargo yoluyla servise gönderilmesine imkân sağlıyor. Turbo Servis uygulaması sayesinde cihazı kullanıcının ev veya işyerinden kuryeyle teslim alıyor.

Casper Via'ya daha da hesaplı yoldan ulaşmanın yolu

Daha önce de söylediğimiz gibi Casper VIA A3 telefonları böylesine yüksek performans karşısında fiyatıyla görenleri şaşırtıyor. Peki size bu özel telefona ulaşmanın daha da hesaplı yolu var desek? Nasıl mı? Günümüzde online alışverişin vazgeçilmezi olan indirim kodu avantajları bize indirim kampanyalarından da öte özel fırsatlar sunuyor. Bu akıllı alışveriş yöntemiye birlikte en kaliteli ürünlere en hesaplı yollardan sahip olmak mümkün. En güncel indirim kodlarını bulabileceğimiz en güvenilir adres ise yüzlerce indirim kodu ve indirim kuponunun yer aldığı alerabat.com. Örneğin siz de Alerabat'tan https://alerabat.com/tr/indirim-kodu/gittigidiyor linkine tıklayarak Casper VIA ve daha bir çok telefon modeline oldukça ucuza sahip olabilirsiniz. 

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WaylandIZMIR 2 ay en beğenilen
Evime giremeyecek markalardan biri
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Katalikitci 2 ay
2013de i7 li laptop almıştım. Genel olarak memnunum ama kasa kalitesi çok kötü, çin malı oyuncaklardaki plastikten farksız. Ayrıca 10 iq yapay zeka reklamlarından sonra iyice soğudum.
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Bloodin 2 ay
Reklamlar...
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Spider_hip 2 ay
95'te ki bilgisayarım casper'dı. Hey gidi günler :)
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WaylandIZMIR 2 ay en beğenilen
Evime giremeyecek markalardan biri
1 Yanıt Yanıtla +10
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Erkansins 2 ay WaylandIZMIR
boş beleş adamlarsınız
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MoonRider 2 ay
10 sene önceki bilgisayarları çok başarılıydı. Türkiye pazarında yaygın olarak satılan ilk i7 işlemcili notebookları piyasa sürdüler ve rakiplerine oranla 30% gibi daha ucuza. Casper ile ticari ya da başka bir alakam yoktur. Güncel halini ve telefonlarını bilmiyorum ama 2008 ve 2010 civarında kendime ve çevreme en az 50 tane aldırmışımdır. Çok az satış sonrası sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim.
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TulparHAN 2 ay
Casper batmadı mı
Casper bilgisayar firması değil
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scorpion20 2 ay TulparHAN
ne battı ne çıktı
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nightsoldier 2 ay
2015te aldigim casper Laptop tan cok memnunum. Kasa kalitesi ve klavye, usb giris gibi cok kullanilan bilesenlerinde en ufak bir deforme bile olmadi. Ara sıra bu tip f/p urunleri ortaya koysada genel anlamda etiket firmasi oldugu icin teknik servis konusunun hayli sıkıntılı olduğu da bir gercek.
Telefon konusunda da, ara sira dikkat ceken urunler cikarsa da yazilim güncelleme ve Android surum güncelleme konusunda sinifta kaliyor. Ayni paraya da android one almak cok daha mantıklı geliyor.
Umarim toparlanir, zira rekabet biz tüketicilere yarar..
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MHEC 2 ay
Mesele ürün çeşitliliği değil, tüketiciyi onlarca ürün arasında kararsız bırakmadan birkaç model ile f/p olarak ürün sunabilmek.
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MS4343 2 ay
Casper ve GM'de fiyat istikrarı yok...2000 TL üzerine aldığın telefon, bir bakmışsın birden 1000 TL civarına düşmüş....1 sene sonra da yüzüne bakan bile olmuyor zaten
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sertacaygun 2 ay MS4343
Hocam biraz da normal olanı o. Yeni gelen nesil bilgisayarların/bileşenlerin zamanla ucuzmaları da normal. Hatta araba gibi kullandıkça ikinci elinin azalması da gayet normal. (Anormal olan kullandıkça ikinci elinin aynı paraya satılmaya devam Apple ürünleri). Asıl sıkıntı 2010'dan beri bildiğim "servisi sıkıntılı", "ürünleri çok çabuk eskiyor vs" gibi algıları kıramadılar bilgisayarlarda. Excalibur'lar Monster'ların yanında hala çok sönük kalıyor. Kaldı ki Monster bile* -custom cihaz olmasından ötürü- çok olumsuz geri dönüş oluyor. Asıl sıkıntı, geçen zamanlarda telefonu asıl üreten üreticinin, telefona bilgi sızdıran uygulamalar yüklemiş olması. Isınamadım ben Casper'a.
*Monster'daki sıkıntıları araştırdığımda genelde cihazların kişiselleştirilebilir olmasından kaynaklandığını görüyorum. Yoksa iki defa servisle muhattap oldum Monster'da, ikisinde de çok iyi çözüm bulmuşlardı.
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