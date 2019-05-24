Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir’

Teknoloji Editörü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da esnaf ve sanatkarlar ile katıldığı iftarda Uber ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı, “Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.” dedi.
Cumhurbaşkanı sözlerine şunlarla devam etti:
“...Sizler hangi yasaya göre bir bir şey çıkardınız, döküldünüz sokaklara Uber de Uber diyorsunuz? Bunun için de Uber taksiciler kuruluşundaki şahsa ben randevu vermedim, hâlâ da vermiyorum. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.”Şimdiye kadar ülkemizde operasyonlarını gittikçe küçülten Uber, Cumhurbaşkanının bu konuşmasının ardından sanıyoruz ki istese de istemese de ülkeden tamamen çıkarılacaktır.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1409521/Erdogan__UBER_konusu_bizim_hukumetimizde_yoktur__bitmistir.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
halka sorun halka.
Sanırım başkanlık binasında halkı daha fazla nasıl yolarız şube müdürlüğü mevcut. Bunlar sabah akşam halkın iyiliğine olabilcek şeylerin önüne geçiyor.