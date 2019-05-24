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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir’

Esnaf ve sanatkarlar ile İstanbul'daki iftar yemeğinde buluşan Erdoğan, Uber hakkında da konuştu. Cumhurbaşkanı, kendi yönetimleri süresince Uber'e izin verilmeyeceğini söyledi.
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da esnaf ve sanatkarlar ile katıldığı iftarda Uber ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı, “Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.” dedi.
Cumhurbaşkanı sözlerine şunlarla devam etti:
“...Sizler hangi yasaya göre bir bir şey çıkardınız, döküldünüz sokaklara Uber de Uber diyorsunuz? Bunun için de Uber taksiciler kuruluşundaki şahsa ben randevu vermedim, hâlâ da vermiyorum. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.”
Şimdiye kadar ülkemizde operasyonlarını gittikçe küçülten Uber, Cumhurbaşkanının bu konuşmasının ardından sanıyoruz ki istese de istemese de ülkeden tamamen çıkarılacaktır.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1409521/Erdogan__UBER_konusu_bizim_hukumetimizde_yoktur__bitmistir.html Yorum Yaz
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The SATANİST 2 hf. en beğenilen
ne güzel dimi ağzınızdan çıkan kanun oluyor
halka sorun halka.
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12 Angry Men 2 hf.
Halka neden sormuyorlar ? Halk uberi istiyor, taksiye ne zaman binsem dolandırılacağım diye strese giriyorum.
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Dj_Gençkan 2 hf.
Genel olarak dünya üzerinde hükümetler halkın refahını arttırmak için çalışıyorlar, ama benim güzel ülkemdeki 18 yıllık iktidar halkı mengene gibi sıkıştırıyor bir tane halk için karar alın ya...
Sanırım başkanlık binasında halkı daha fazla nasıl yolarız şube müdürlüğü mevcut. Bunlar sabah akşam halkın iyiliğine olabilcek şeylerin önüne geçiyor.
Genel olarak dünya üzerinde hükümetler halkın refahını arttırmak için çalışıyorlar, ama benim güzel ülkemdeki 18 yıllık iktidar halkı mengene gibi sıkıştırıyor...
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mcrew 1 hf.
Gayet yerinde bir karar olmuş. İpini koparan Vito alıyordu ciddi paralar harcayıp.
Bu uygulama üzerinden araç çağırma olayı gayet geniş kapsamlı bir sistem. Paylaşımlı taşımacılıktan tutun da Mcdonalds dan paket servisine kadar. Uber xl kısmı sadece üst gelir düzeyine hitap eden lüks taksi hizmeti.
Bu işte ciddi para var. Uber yüzde 20 komisyon alıyordu. Uber i piyasadan çıkardılar. Taksimetre lere zam yaptılar. Taksicilerin oylarını da kapılar. Plaka fiyatlarını yukseltecekler ve mağdur etmek istemedikleri kesimin plakalarıni elden cikartacaklar.
Ondan sonra ukome ye bir karar aldiracaklar e-lisans. Olay bitecek. Sonra kendi şirketlerini kurup kendi uber leri üzerinden yolcu taşıyacaklar. Dünyanın parasını kazanacaklar.
Zamanın bakkallari nasıl bim, şok olduysa
Carsilarin yerini nasıl avm ler aldıysa
Pastanelerin yerini nasil Starbucks, özsüt aldıysa
Taksiler de yalan olacak. Bunun kaçışı yok.
Bu model tüm ülkelerde böyle oldu. Taksiciler Twitter da uber şu ülkede de yasaklandı diye haber yaparken aslında o devletler kendi uberlerine teşvik için bu yasaklamalari getirdi.
Uber tüm dünya da
Grab ise uzak doğu pazarına hakim.
Ama ülkelerin çoğunun kendi uygulamaları var.
Line man (Thailand)
Didi (cin)
Ola (hindistan)
Go-jek (Endonezya)
Cabify (ispanya-Portekiz)
99 (brezilya)
Bildiğim bunlar.
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slapbas 1 hf.
gereksiz
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_turbo_ 1 hf.
Emperyalizme krsi oldugunu belirtenlerin Uberciligine sasiyorum, bu ne perhiz bu ne lahana tursusu. Zaten uretim yapan bir ulke degiliz, fabrikalarin kapanmasini elestirenler tasimaciliktan Amerikan sirketinin kazanmasina sessiz kalirsa yarin bu is tasimacilikla baslar akla gelecek herturlu ise tekelini koyar. Amazon marketciligi ustlenir Uber tasimaciligi, simidine varana dek onlar birsekilde kazanmaya baslar. Siz sadece tuketmekle kalirsiniz. Her turlu verileriniz ABD serverlerinde kayit altinda olur. Kim nereye gider ne yer ne icer ne kadar adim atar vesaire bunlari birtek benmi dusunuyorum anlamiyorum.
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x2yk 1 hf. _turbo_
Aynen dostum elin amerika 'lı şirketi geliyor, bütün ülkedeki insanların nereye gittiğinden ne yaptığına kadar o biçim bir veri madenciliği bilgisi topluyor.
Dediğim gibi uber gitsin kendi ülkesinde eşelensin, ha bizimde taksilerimiz ülkemizin emekçileri taksilerini yenilesinler kaliteleri artsın artı puanlama sistemi gibi şeyler gelsin sorun çıkaran taksici ya da taksiler piyasadan çekilsin plaka elinden alınsın başkasına verilsin ve bunun denetiminide halkımıza telefonlarına mobil uygulamalar ile şikayet ve puanlama öneri eleştiri ve destek olma gibi durumlar ekleyip daha iyi olanların üst sıralarda ve daha çok çağrıldığı bir sistemi kurar Türkiye ve hem emekçilerimiz Türk olurlar hem de araçlarımız bizim ülkede alınıp satılırlar hem de verilerimiz bilgilerimiz ne yapıp yapmadıklarımız bizim ülke de kalır.
Bu şekilde tekelci olan ülkelerin önüne geçilmiş olur. Artık kalite ve rekabet denilen şeyler önemli insanlar iyisini ve güzelini istiyor haklı ve haksız olarakta olsa.
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DH Misafiri 1 hf.
i taksi uberin aynısı taksiciyi oylayabiliyorsun kötü olan sistem dışı oluyor.. elin amerikalısı gelip sömürmesin diyecem ama beyinleri sömürmüş zaten cepleri sömürse ne yazar...
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DH Misafiri 1 hf.
Istanbulda taksiciye muhtaç ol inşallah.
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DH Misafiri 1 hf.
taksiciler vergi vermiyor deniyor doğrumu ? ve bildiğim kadar uber vergi veriyor yoksa seçim is cmg mi ?
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kayamtky 2 hf.
Böylece taksicilerin oyu garantilendi.
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helluri 2 hf.
Başkanlık seçiminden önce de buna benzer bir cümle kurmuştu . Halk kendisiyle dalga geçene oy vermeye devam ettikçe düzelemeyiz.
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sistemli adam 2 hf.
Başkan yine haklı.
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casper333 2 hf.
Taksi plaka sahipleri gösteren bir liste olsa neden böyle davrandıkları anlaşılır.
Taksi plakası ve işletmeciliği rant ve çoğunlukla kayıt dışı kazanç kapısı olduğu için lobisi kuvvetli.
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