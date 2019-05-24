Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da esnaf ve sanatkarlar ile katıldığı iftarda Uber ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı, “Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerine şunlarla devam etti:

“...Sizler hangi yasaya göre bir bir şey çıkardınız, döküldünüz sokaklara Uber de Uber diyorsunuz? Bunun için de Uber taksiciler kuruluşundaki şahsa ben randevu vermedim, hâlâ da vermiyorum. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.”

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1409521/Erdogan__UBER_konusu_bizim_hukumetimizde_yoktur__bitmistir.html

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