Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere Volkswagen sözü





Yıllardır Türkiye’de fabrika kurup üretim yapması için çağrıda bulunulan Volkswagen sonunda bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Alman otomotiv devi, içlerinde Bulgaristan’ın da bulunduğu en güçlü adaylar arasından Türkiye’yi seçti.

Türkiye’de 5 bin kişiye istihdam sağlayacak bir fabrika kurmaya hazırlanan Volkswagen’e ne tür vaatlerde bulunulduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Volkswagen’e özel bir teşvik geldiği, böylelikle ABD’nin yasakladığı yüzbinlerce dizel aracı Türkiye’ye gümrüksüz olarak sokabileceği iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili bir başka bilgi de Habertürk yazarı Fatih Altaylı’dan geldi.

Altaylı’nın haberine göre, Volkswagen’in Türkiye’yi seçmesi için yapılan anlaşmalardan biri de taksilerle alakalı olabilir. Kısa süre önce İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile bir araya geldiklerini belirten Altaylı, başkandan oldukça ilginç bir bilgi almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir toplantı sırasında Aksu’ya Volkswagen’in Türkiye’ye yatırıma geldiğini ve bir fabrika kuracağını söylemiş.

"Yatırımdan sonra sizin taksileri Volkswagen'e çeviririz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri “Bu yatırımdan sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz. Sizin için özel bir model üretmelerini isteriz” şeklinde devam etmiş. İstanbul’da kayıtlı yasal taksi plakası sayısı 18 bin. Üstelik bu araçların 5 yaşını doldurduktan sonra yenilenmesi gerekiyor. Erdoğan’ın sözlerinden yola çıkarak ilerleyen yıllarda tüm taksilerin Volkswagen Passat olmasını bekleyebiliriz.

https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2513521-taksicilere-volkswagen-sozu