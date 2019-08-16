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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere Volkswagen sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e vaatlerinden biri taksiler olabilir. Yapılan açıklamalar ilerleyen yıllarda tüm taksilerin Volkswagen'e dönebileceğini gösteriyor.
1 sa.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere Volkswagen sözü

Yıllardır Türkiye’de fabrika kurup üretim yapması için çağrıda bulunulan Volkswagen sonunda bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Alman otomotiv devi, içlerinde Bulgaristan’ın da bulunduğu en güçlü adaylar arasından Türkiye’yi seçti.

Türkiye’de 5 bin kişiye istihdam sağlayacak bir fabrika kurmaya hazırlanan Volkswagen’e ne tür vaatlerde bulunulduğu henüz tam olarak bilinmiyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Volkswagen’e özel bir teşvik geldiği, böylelikle ABD’nin yasakladığı yüzbinlerce dizel aracı Türkiye’ye gümrüksüz olarak sokabileceği iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili bir başka bilgi de Habertürk yazarı Fatih Altaylı’dan geldi.

Altaylı’nın haberine göre, Volkswagen’in Türkiye’yi seçmesi için yapılan anlaşmalardan biri de taksilerle alakalı olabilir. Kısa süre önce İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile bir araya geldiklerini belirten Altaylı, başkandan oldukça ilginç bir bilgi almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir toplantı sırasında Aksu’ya Volkswagen’in Türkiye’ye yatırıma geldiğini ve bir fabrika kuracağını söylemiş.

"Yatırımdan sonra sizin taksileri Volkswagen'e çeviririz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri “Bu yatırımdan sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz. Sizin için özel bir model üretmelerini isteriz” şeklinde devam etmiş. İstanbul’da kayıtlı yasal taksi plakası sayısı 18 bin. Üstelik bu araçların 5 yaşını doldurduktan sonra yenilenmesi gerekiyor. Erdoğan’ın sözlerinden yola çıkarak ilerleyen yıllarda tüm taksilerin Volkswagen Passat olmasını bekleyebiliriz.



https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2513521-taksicilere-volkswagen-sozu Yorum Yaz
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taktaktakirdama 1 sa. en beğenilen
haberde "Sizin için özel bir model üretmelerini isteriz" yazıyor haberi yazan editör hala " ilerleyen yıllarda tüm taksilerin Volkswagen Passat olmasını bekleyebiliriz." yazmış. nasıl bir kafa anlamadım ki.
haberde "Sizin için özel bir model üretmelerini isteriz" yazıyor haberi yazan editör hala " ilerleyen yıllarda tüm taksilerin Volkswagen Passat olmasını bekleye...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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Hemican 1 sa. taktaktakirdama
Editor 18 bin adet icin ozel arac uretilmeyecegini bildigi icin hayallerden siyrilip gercege donmus ve Passat demis.
Ayrica bu kadar sacmalik olamaz. Yillardir gerek Renualt gerek TOFAs uretim yapiyor. Daha gelmeden, hemen taksileri VW yapariz, taksiye ozel VW vws. gibi hayaller kuruluyor. Cok ilginc VWnin yillarca uretim yapan firmalaradan daha ustun gormek kayirmaya calismak bana mantiksiz geldi.
Editor 18 bin adet icin ozel arac uretilmeyecegini bildigi icin hayallerden siyrilip gercege donmus ve Passat demis.Ayrica bu kadar sacmalik olamaz. Yilla...
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TIME 54 dk.
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AirSupport 37 sn.
Eğer o ayıplı passatların biri bile devlet emri ile ülkeye girerse işte bu hainlik olmuyor mu?
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12 Angry Men 22 dk.
Adamlar fabrıka açsın dıye arabalarını alma garantisi vermişler anlaşılan. Hasta garantili hastanelerı gordukten sonra şaşırmıyorum bu tip haberlere.
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interwap 24 dk.
"Yerli ve milli Alman Volkswagen yollarda." dedirtiyor. E biz ne anladık yerli ve milli otomobilden.
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mg3 46 dk.
Abd'de wv emisyon sikandalin ardindan yuzbinlerce aracini piyasadan topladi sifir araclari ozel olarak kiraladigi garajlarda bekletiyor emisyondan ceza yedigi tum araclarin hepsi turkiyede satilacak wv yetkilileri ile turk yetkililer disardan gelecek araclardan vergi alinmayacagina dair anlastigi hatta passat modellerinin devlette makam araci olarak kullanilmi garantisi verildigine dair sizan bilgiler varki dogruluk payi cok yuksek yoksa almanlar bu fabrikayi daha dusuk is gucu olan ulkeye kurabilirlerdi cok buyuk tesfik verildigi belli turk insanin wv manyakligini biliyorlar
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Emre Kocakaya 48 dk.
Volkswagen Ameriakadaki binlerce ayıplı aracı TR pazarına sürecek.
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TIME 54 dk.
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nehuse 1 sa.
Bence yerli otomobilin ilk müşterileri taksiciler olmalı.Tüm taksilere yerli otomobile geçiş zorunluluğu getirilir ve özel bir model üretilir içinde güvenlik camı olan gps den takip edilebilen kameralı yazar kasalı vs bu sayede hem taksicilerin güvenlik sorunu kalmaz hemde vergi kaçağı ortadan kalkar.
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AsiretinMarjinalCocugu 1 sa.
Şu Vw fabrikası haberleri çıktı çıkalı istisnasız her hafta forumda ve tüm sosyal mecralarda bu konu ile ilgili bi ton doğru-yanlış haber çıkıyor.Resmi açıklama ben göremedim "yatırımcıdan".
Vw reise verdiği sözü tutmayıp Bulgaristan a giderse işte o zaman çekirdek al izle.
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bluerdem 1 sa.
Devlet eliyle piyasadaki serbest rekabeti (ne kadar olduğu tartışılır o ayrı konu) bozmanın sonuçlarını ilerleyen yıllarda daha net görürüz.
Böyle bir vaat verildiyse tamamen saçmalık yapılmıştır derim.
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S.Vettel 1 sa.
fiat a kazık atmış olurlar
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volkswagen türkiye fabrika, taksiciler ve
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