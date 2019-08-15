Volkswagen'den üstü açılabilen crossover: T-Roc Cabriolet

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Alman otomotiv devi Volkswagen, yaklaşık bir yıl önce 80 milyon euro yatırımla başladığı üstü açılabilen crossover projesinde bitiş çizgisine yaklaştı. Dün markanın resmi internet sitesi üzerinden tanıtılan yeni Volkswagen T-Roc Cabriolet, ilk kez Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

Satışa sunulduğunda Volkswagen ürün gamındaki en dikkat çekici modellerden biri olacak T-Roc Cabriolet’in standart T-Roc’tan tek farkı açılabilen tavanı değil. Bunun dışında aracın gövdesinde de bazı değişimler mevcut. Standart modele göre 37 mm artan aks mesafesini ve gövde uzunluğundaki 34 mm’lik artışı bu değişimlere örnek gösterebiliriz. Ayrıca kapıların, ön cam çerçevesinin ve bağlantı noktalarının güçlendirildiği de verilen bilgiler arasında.

Yeni Volkswagen T-Roc Cabriolet’deki kumaş tavanın arka taraftaki yuvasına katlanması 9 saniye sürüyor. Bu işlem araç hareket halindeyken de yapılabiliyor fakat bu esnada 30 km/s hızın üzerine çıkmamak gerekiyor. Ayrıca, katlanabilir tavanın arkada kapladığı alan yüzünden araçtaki bagaj hacmi 284 litreye kadar gerilemiş. Bu da standart T-Roc’a göre 161 litrelik düşüş anlamına geliyor.

Style ve R-Line paketleriyle satılması planlanan T-Roc Cabriolet’de 17 inç jant, ambiyans aydınlatması, spor direksiyon, spor koltuk ve deri iç döşeme gibi özellikler mevcut. Opsiyon listesinde ise 19 inç jant, 8 inç ekrana ve eSIM desteğine sahip MIB3 bilgi-eğlence sistemi, Digital Cockpit adı verilen 11.7 inç dijital gösterge paneli ve Beats ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni Volkswagen T-Roc Cabriolet’in kaputu altında iki benzinli motor seçeneği bulunacak. 1.0 litrelik üç silindirli motor 115 beygir güç üretirken, daha fazla güç isteyenlerin tercihi 150 beygir güç üreten 1.5 litre dört silindirli ünite olacak. Düşük hacimli motor yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla eşlenebilirken, 1.5 litrelik motorda 7 ileri DSG opsiyonu da sunulacak. T-Roc Cabriolet, standart modelde olduğu gibi önden çekişli bir crossover olacak.

İlk olarak Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenecek Volkswagen T-Roc Cabriolet 2020’nin ilk yarısında Avrupa’da satışa sunulmuş olacak. Söz konusu modelin Türkiye pazarına girmesi pek muhtemel görünmüyor. Standart T-Roc’un ülkemizdeki satış fiyatı ise 237 bin 700 TL.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/accept-no-roof-the-new-t-roc-cabriolet-5236