Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı

NTV ve Star televizyonlarının ortak canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin CEO'sunun kim olacağını açıkladı. Yerli otomobil projesi için seçilen CEO'nun Alman devi Bosch'tan transfer edilen Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıklayan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

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"Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız."

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde uzun yıllar Genel Müdürlük görevini üstlenen Mehmet Gürcan Karakaş, 2007 yılında ise Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atandı.

ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan deneyimli yönetici, 1965 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. Üniversiteden mezun olduktan sonra ASELSAN’da mühendis olarak iş hayatına atılan Mehmet Gürcan Karakaş 1990 yılından bu yana Bosch Grubu’nda çalışıyordu. Kendisi ayrıca Almanya’nın üst düzey 30 şirketini yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak gösterilmişti.