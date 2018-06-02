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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı

Yerli otomobil projesinin başına geçecek isim sonunda kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEO'nun Alman devi Bosch'tan transfer edilen Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıkladı.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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NTV ve Star televizyonlarının ortak canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin CEO'sunun kim olacağını açıkladı. Yerli otomobil projesi için seçilen CEO'nun Alman devi Bosch'tan transfer edilen Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıklayan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Uber muber diye bir şey yok"
"Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız."

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde uzun yıllar Genel Müdürlük görevini üstlenen Mehmet Gürcan Karakaş, 2007 yılında ise Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atandı.
ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan deneyimli yönetici, 1965 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. Üniversiteden mezun olduktan sonra ASELSAN’da mühendis olarak iş hayatına atılan Mehmet Gürcan Karakaş 1990 yılından bu yana Bosch Grubu’nda çalışıyordu. Kendisi ayrıca Almanya’nın üst düzey 30 şirketini yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak gösterilmişti.

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goldena 11 ay en beğenilen
seçimler yaklaştı ya uberden girdi yerli otodan çıktı haftaya uzay mekiği tanıtır
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12 Angry Men 11 ay
Yerli otomobil ceo'muz göklerde.
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tayfun_aslan 11 ay
Vatanımız milletimize hayırlı olsun...
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ie36 11 ay
Seçim bitsede şu yalan haberlerden kurtulsak
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Hemican 11 ay
Babayigit ara
10 yil onceki arabayi kamuflaja sok goster.
Babayigit acikla
CEO acikla
Elle tutulur hic bir sey yok. Varsa yoksa aciklama.
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qqyyxx 11 ay
İnanmak başarmanın yarısıdır. Yeterki art niyetli vurkaççı çakalları projeden uzak tutsunlar
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aaguler 11 ay
İnandırmak, kandırmanın yarısıdır...
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turker03 11 ay
Vergileri ziyan etmekten başka bir şey değil. Araba fiyatlarının yarısına yakını vergi. Ford filan araçlarından bazılarını zaten Türkiye'de üretiyor. Yerli araba %5 ucuz olacak diyor. Ulan o zaman mevcut vergileri kısın vatandaş hali hazırda en azından Türkiye'de üretim yapan markaları ucuz alsın. Vatandaşın o vergisini harcayacaksınız, o kadar yatırımın karşılığı, yerli üretimin ve devlet desteğinin sağladığı avantaj sadece fiyattaki %5'lik fark mı? allah aşkına dalga geçmeyin artık şu milletle.
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Vatansever Müslüman Türk 11 ay
Allah hayırlı bir şekilde yollara inmesini nasip etsin, devrim aracına karşı çıkanların torunları yine sahnede ama karşısında pasif bir lider yok Allah ın inayetini ve milletin gücünü arkasına almış dediğini yapan bir lider, hamdolsun..
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lojistisyen 11 ay Vatansever Müslüman Türk
Vallahi yaptı, referandumdan sonra ülke uçuşa geçecek dedi, herşeyin fiyatı uçtu, yakıt, döviz, faiz uçtu ülke kanatlandı fazlalıklarını atıyor
2010 yılından beri de ağzında olan yerli arabanın da seçim öncesi ceo'su belli olduğuna göre 20 yıla seri üretime geçilir, tabi hayalde
Devrim'i de işin içine hiç katmayın o %100 yerli bir araçtı, bütün parçaları ordan burdan değildi. O ayrı konu, bizim seçim malzemesi olarak kullanılan yerli arabamızın yanında adının anılması haksızlıktır.
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pej 11 ay
Reis geçmişte iyi şeyler de yaptı ama artık kullanım süresi doldu, Türkiye'ye zarar veriyor, milletleri ve ülke içindeki farklı grupları düşman ediyor. Sonra da olup biten için başkalarını suçluyor.Bu millette bunu yiyor, yukarda anlattığım sebepten.
Bu millet Eceviti ülke yönetme becerisini kaybetmiş bir ihtiyar olana kadar seçti, Süleyman Demirel'i artık ülkeye zarar vermesine rağmen aynı şekilde 7 defa seçti.
Artık akıllanıp siyasi liderlerin turşusunu kurmadan değiştirip alternatiflere şans verilmeli ve başka siyasilerin ve liderlerin yetişmesine fırsat vermelidir.Yapamayan da değiştirilmeli.
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pej 11 ay
Bazılarının yorumlarına bakılırsa reis iki zenci daha göndermeli,daha doyamamışlar.
Beyni olanlar döviz kurlarına, enflasyona, iç-dış borçlara, vergilere,işsizliğe, eğitimde 65 ülke arasında Türkiye'nin yerine, aynı şekilde uluslararası üniversite sıralamasında, tarımda geldiğimiz yere (Tarım bakanı Fransız köylüsüne hizmetlerinden ötürü madalya taktı bakanımıza), hapiste olan gazeteci ve öğrencilere, bir dönem ergenekoncu sonrasında fetöcü olarak ipe sapa gelmez sebeplerle hapse atılanlara bakarlarsa nasıl Türkiye ekonomisinin ve adalet sisteminin çökmekte olduğunu anlarlar.Reis İsrail'den üstün hizmet madalyası sahibi.İsrailli bakan reisin lafları için " oy içindir, o İsrail'in dostu'dur diye İsrailli gazeteciye söyledi. Bilal'in gemileri ha bire İsrail malı taşıyor Türkiye'ye, GDO'lu tohumlarımızın büyük çoğunluğunu İsrail'den gemiciklerle alıyoruz.
Alman okullarında okuyan Türk çocuklarında Alman öğrencilere göre zeka geriliği olduğu tespit edilmişti ve bu toplumumuzda yaygın bir sorun maalesef. Bu sebepten 65 ülke arasında eğitim ölçümlerinde gençlerimiz okuduğunu anlamada bile alt sıralarda.
Reis'te bu durumu fetö'ye ve dış güçlere bağlayıp koyunları çok güzel sağıyor. Başbakan döviz artışı için " ne güzel, 100 dolarınız 400 TL ediyor demişti bir ay evvel. Şimdi de "hadi iyisiniz 460 TL ediyor" der herhalde böyle geri zekalılar için.
Adamın oğlunun ve avukatının Man adasına kaçırdığı paraları belgeleri ile buldu Kılıçdaroğlu. Ama reis dövizlerinizi bozdurun diyor kendi çocuklarının parası yurt dışında iken.Aynı şekilde kendi çocukları askerlik yapmıyor ama millete askerliği övüyor.Reis Fetö'yü görmeye Pensilvanya'ya gitmedim diyor, yandaşı bir yazar ise kitabında gittiğini yazıyor.Aynı yazar sonrasında da "yazdıklarım doğru değil, dedikodu yazmıştım" diyor. Bu sözde müslümanların dediklerinden ne doğru bilemiyorum.
Aziz Nesin seneler önce bu milletin %60'ı aptaldır deyince pek umursamamıştım.Ama bu durumun demokrasi içinde yanlış liderler seçilebilmesi sonucunu doğurabileceği görüldü, artık halkın eğitim ve bilinç düzeyi yükseltilmeli.Yoksa bilgi yüzyılını atlarsak başkalarının güdümüne gireriz ve bizi bölerler.Bunun ilacı reis değil, onun gibi liderler ve etrafı ancak halkın bilinçlenmesini ve kendilerini eleştirmesini engellemeye çalışırlar.Çocuk yetiştirme ve eğitim kalitesi yükseltilince bu durum çözülebilir. Ama söylemlere dikkat ederseniz bunu arzu etmiyorlar oy tabanlarını korumak adına. Cübbeli hoca bile " okumak insanın aklını karıştırır, melekler ingilizce bilmezler, ben iyi ki okumadım" demedi mi? Bir dekan bile çıkıp "cahil insan daha aklı-selim düşünebiliyor" demedi mi? İmam Hatip okulları neden çoğalıyor sanıyorsunuz?
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onboardx 11 ay
yapılacak en kolay şey, ceo açıklamak.yatırım anlamında bir çivi bile çakılmadı 16 yıldır. bunlar sadece oy almak için istismar.filistin meselesi de öyle. en son mitingte baktılar millet artık yemiyor kimse ağzına almıyor.her şey oy için.
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mustafaaydemir 11 ay
Bu yorumları saklayalım kapak yapmak için lazım olacak #SeyyarKapakçı
Marmaray dedi olmaz dediniz seçim vaadi dediniz iha dedik olmqz seçim vaadi dediniz oldu
Şimdi de yerli oto olmaz bilmem ne diyorsunuz biz vatanımız için ne yapabiliriz derken sizler neleri yapmayız neleri yıkarız diyorsunuz şu hqyatta tanıdığım en ilginç varlıklarsınız
O kadar farklı kültürden dinden milletten insan tanıdım ama sizler gibi muhalefeti varlığı hiç görmedim
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ogameci 11 ay
6600 cc yerli otomobil istiyoruz
nasıl olsa alman 6600 cc lere kendileri biniyor
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