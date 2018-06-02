Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı

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NTV ve Star televizyonlarının ortak canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin CEO'sunun kim olacağını açıkladı. Yerli otomobil projesi için seçilen CEO'nun Alman devi Bosch'tan transfer edilen Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıklayan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Uber muber diye bir şey yok"
"Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız."
Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde uzun yıllar Genel Müdürlük görevini üstlenen Mehmet Gürcan Karakaş, 2007 yılında ise Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atandı.
ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan deneyimli yönetici, 1965 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. Üniversiteden mezun olduktan sonra ASELSAN’da mühendis olarak iş hayatına atılan Mehmet Gürcan Karakaş 1990 yılından bu yana Bosch Grubu’nda çalışıyordu. Kendisi ayrıca Almanya’nın üst düzey 30 şirketini yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak gösterilmişti.
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10 yil onceki arabayi kamuflaja sok goster.
Babayigit acikla
CEO acikla
Elle tutulur hic bir sey yok. Varsa yoksa aciklama.
2010 yılından beri de ağzında olan yerli arabanın da seçim öncesi ceo'su belli olduğuna göre 20 yıla seri üretime geçilir, tabi hayalde
Devrim'i de işin içine hiç katmayın o %100 yerli bir araçtı, bütün parçaları ordan burdan değildi. O ayrı konu, bizim seçim malzemesi olarak kullanılan yerli arabamızın yanında adının anılması haksızlıktır.
Bu millet Eceviti ülke yönetme becerisini kaybetmiş bir ihtiyar olana kadar seçti, Süleyman Demirel'i artık ülkeye zarar vermesine rağmen aynı şekilde 7 defa seçti.
Artık akıllanıp siyasi liderlerin turşusunu kurmadan değiştirip alternatiflere şans verilmeli ve başka siyasilerin ve liderlerin yetişmesine fırsat vermelidir.Yapamayan da değiştirilmeli.
Beyni olanlar döviz kurlarına, enflasyona, iç-dış borçlara, vergilere,işsizliğe, eğitimde 65 ülke arasında Türkiye'nin yerine, aynı şekilde uluslararası üniversite sıralamasında, tarımda geldiğimiz yere (Tarım bakanı Fransız köylüsüne hizmetlerinden ötürü madalya taktı bakanımıza), hapiste olan gazeteci ve öğrencilere, bir dönem ergenekoncu sonrasında fetöcü olarak ipe sapa gelmez sebeplerle hapse atılanlara bakarlarsa nasıl Türkiye ekonomisinin ve adalet sisteminin çökmekte olduğunu anlarlar.Reis İsrail'den üstün hizmet madalyası sahibi.İsrailli bakan reisin lafları için " oy içindir, o İsrail'in dostu'dur diye İsrailli gazeteciye söyledi. Bilal'in gemileri ha bire İsrail malı taşıyor Türkiye'ye, GDO'lu tohumlarımızın büyük çoğunluğunu İsrail'den gemiciklerle alıyoruz.
Alman okullarında okuyan Türk çocuklarında Alman öğrencilere göre zeka geriliği olduğu tespit edilmişti ve bu toplumumuzda yaygın bir sorun maalesef. Bu sebepten 65 ülke arasında eğitim ölçümlerinde gençlerimiz okuduğunu anlamada bile alt sıralarda.
Reis'te bu durumu fetö'ye ve dış güçlere bağlayıp koyunları çok güzel sağıyor. Başbakan döviz artışı için " ne güzel, 100 dolarınız 400 TL ediyor demişti bir ay evvel. Şimdi de "hadi iyisiniz 460 TL ediyor" der herhalde böyle geri zekalılar için.
Adamın oğlunun ve avukatının Man adasına kaçırdığı paraları belgeleri ile buldu Kılıçdaroğlu. Ama reis dövizlerinizi bozdurun diyor kendi çocuklarının parası yurt dışında iken.Aynı şekilde kendi çocukları askerlik yapmıyor ama millete askerliği övüyor.Reis Fetö'yü görmeye Pensilvanya'ya gitmedim diyor, yandaşı bir yazar ise kitabında gittiğini yazıyor.Aynı yazar sonrasında da "yazdıklarım doğru değil, dedikodu yazmıştım" diyor. Bu sözde müslümanların dediklerinden ne doğru bilemiyorum.
Aziz Nesin seneler önce bu milletin %60'ı aptaldır deyince pek umursamamıştım.Ama bu durumun demokrasi içinde yanlış liderler seçilebilmesi sonucunu doğurabileceği görüldü, artık halkın eğitim ve bilinç düzeyi yükseltilmeli.Yoksa bilgi yüzyılını atlarsak başkalarının güdümüne gireriz ve bizi bölerler.Bunun ilacı reis değil, onun gibi liderler ve etrafı ancak halkın bilinçlenmesini ve kendilerini eleştirmesini engellemeye çalışırlar.Çocuk yetiştirme ve eğitim kalitesi yükseltilince bu durum çözülebilir. Ama söylemlere dikkat ederseniz bunu arzu etmiyorlar oy tabanlarını korumak adına. Cübbeli hoca bile " okumak insanın aklını karıştırır, melekler ingilizce bilmezler, ben iyi ki okumadım" demedi mi? Bir dekan bile çıkıp "cahil insan daha aklı-selim düşünebiliyor" demedi mi? İmam Hatip okulları neden çoğalıyor sanıyorsunuz?
Marmaray dedi olmaz dediniz seçim vaadi dediniz iha dedik olmqz seçim vaadi dediniz oldu
Şimdi de yerli oto olmaz bilmem ne diyorsunuz biz vatanımız için ne yapabiliriz derken sizler neleri yapmayız neleri yıkarız diyorsunuz şu hqyatta tanıdığım en ilginç varlıklarsınız
O kadar farklı kültürden dinden milletten insan tanıdım ama sizler gibi muhalefeti varlığı hiç görmedim
nasıl olsa alman 6600 cc lere kendileri biniyor
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