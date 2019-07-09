Facebook ve Twitter, Beyaz Saray'ın düzenleyeceği sosyal medya zirvesine davet edilmedi

Teknoloji Editörü
Sosyal medyanın en büyük iki oyuncusu olan Facebook ve Twitter'la ilgili olaran oldukça enteresan bir haber gündeme düştü. CNN'in yayınladığı bir rapora göre önümüzdeki Perşembe günü Beyaz Saray'ın düzenleyeceği sosyal medya zirvesine garip bir şekilde Facebook ve Twitter davet edilmedi.
Facebook ve Twitter şikayet konusu
CNN'e konuşan bazı yetkililer, bunun şaşırtıcı olmadığını ve bu zirvenin sağ merkezli bir şikayet oturumu şeklinde geçeceğini ifade ettiler. Düzenlenecek olan bu zirvede, büyük teknoloji şirketlerinin yaşadıkları ve yaşattıkları zorluklar masaya yatırılacağı belirtilmiş olsa da, sosyal medya deyince akla gelen ilk iki şirketin, oturumun dışında tutulmasının ise farklı nedenleri var.Washington Post geçtiğimiz hafta yayınladığı bir haberde, sosyal medya devlerini eleştiren çok sayıda sağcı avukat olduğunu bildirmişti. Bu avukatlar Facebook ve Twitter'ın muhafazakarlara karşı önyargılı olduklarını ve sansür uyguladıklarını iddia ediyorlar. Şirketler her ne kadar bu iddiaları reddetmiş olsalar da, yapılacak olan bu oturumun ana konularından birinin de bu olacağı belirtiliyor. ABD Başkanı Trump da bu konuda açıklamalar yapmış ve büyük teknoloji şirketlerinin düzenli aralıklarla denetlenmesi gerektiğini savunmuştu. Konuyla ilgili olarak iki şirketten de henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak Beyaz Saray'ın tepkileri üzerine çekmemek için son bir hamleyle bu şirketleri davet edebileceği söylentileri de mevcut.
https://edition.cnn.com/2019/07/07/media/facebook-twitter-white-house-summit/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle