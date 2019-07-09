Facebook ve Twitter, Beyaz Saray'ın düzenleyeceği sosyal medya zirvesine davet edilmedi

Sosyal medyanın en büyük iki oyuncusu olan Facebook ve Twitter'la ilgili olaran oldukça enteresan bir haber gündeme düştü. CNN'in yayınladığı bir rapora göre önümüzdeki Perşembe günü Beyaz Saray'ın düzenleyeceği sosyal medya zirvesine garip bir şekilde Facebook ve Twitter davet edilmedi.

Facebook ve Twitter şikayet konusu

CNN'e konuşan bazı yetkililer, bunun şaşırtıcı olmadığını ve bu zirvenin sağ merkezli bir şikayet oturumu şeklinde geçeceğini ifade ettiler. Düzenlenecek olan bu zirvede, büyük teknoloji şirketlerinin yaşadıkları ve yaşattıkları zorluklar masaya yatırılacağı belirtilmiş olsa da, sosyal medya deyince akla gelen ilk iki şirketin, oturumun dışında tutulmasının ise farklı nedenleri var.

https://edition.cnn.com/2019/07/07/media/facebook-twitter-white-house-summit/index.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Washington Post geçtiğimiz haftabir haberde, sosyal medya devlerini eleştiren çok sayıdaolduğunu bildirmişti. Bu avukatlar Facebook ve Twitter'ınkarşı önyargılı olduklarını veuyguladıklarını iddia ediyorlar. Şirketler her ne kadar bureddetmiş olsalar da, yapılacak olan bu oturumun ana konularından birinin de bu olacağı belirtiliyor. ABD Başkanıda bu konuda açıklamalar yapmış ve büyük teknoloji şirketlerinin düzenli aralıklarlagerektiğini savunmuştu. Konuyla ilgili olarak iki şirketten de henüz bir açıklama gelmiş değil. Ancak Beyaz Saray'ın tepkileri üzerine çekmemek için son bir hamleyle bu şirketlerisöylentileri de mevcut.