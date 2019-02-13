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Curiosity'nin gönderdiği 360° videoyla Mars'ı keşfedin

NASA'nın Mars'taki gözlem aracı Curiosity, gönderdiği büyüleyici görüntülerle Kızıl Gezegen'i keşfetmemize yardımcı oluyor. İşte Mars'ın 4K kalitede 360 derecelik YouTube videosu:
3 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 2012 yılnda Mars'ın yüzeyine indirdiği ünlü keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki gözlemlerine hız kesmeden devam ediyor. NASA, şimdi de uzay aracının Mars'ta yakaladığı görüntülerden 360 derecelik bir YouTube videosu oluşturdu. Videoda Curiosity'nin geçtiğimiz ay terk ettiği Vera Rubin Ridge (tepe) bölgesini görüyoruz.


Uzay ajansının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalara göre Curiosity yukarıdaki panorama görüntüyü 19 Aralık'ta çekmiş. Videoda Mars'ın yüzeysel özellikleri, uzaklardaki dağlar ve Curiosity'nin tekerlekleri ve robotik kolu gibi birçok şey görülebiliyor. 4K kalitede yayınlanan görüntüde Mars çok detaylı bir şekilde incelenebiliyor.

Curiosity'nin Vera Rubin bölgesindeki görevi Ocak ayında sona ermişti. NASA konuyla ilgili,"Curiosity, Vera Rubin tepesini 2017'den bu yana inceliyordu. Buradan ayrılan uzay aracı şimdi yeni hedefine doğru ilerliyor. Curiosity'nin bir sonraki inceleme yeri olan Glenn Torridon, kil mineralleri anlamında epey zengin bir bölge. Burada yapılacak çalışmaların Mars'ın antik gölleriyle ilgili bazı sorulara yanıt verebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Japon uzay aracı Hayabusa, Ryugu asteroitine iniş yapmaya hazırlanıyor"
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız altı yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity'den bildiğiniz gibi tam sekiz aydır haber alınamıyor.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7330 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
Adamların ugrastıklarna bak biz hala patlıcan patates soğan
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kadalt 3 ay
Unreal engine sen nelere kâdir'sin😂
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codered1983 3 ay
Gerçek mars bu değil...
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goldena 3 ay
Harika
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