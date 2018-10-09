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Cyberpunk 2077'de Türkçe dil desteği olacak mı? Resmi açıklama geldi

Ülkemizdeki oyunseverlerin büyük bir merakla beklenen Cyberpunk 2077, Türkçe dil desteğine sahip olacak mı? Geliştirici ekip CD Project RED, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
7 ay
8,1b
1
21
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Cyberpunk 2077'nin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firma Bilkom, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda oyunun Türkçe dil desteğine sahip olacağını söylemiş ve ülkemizdeki oyunseverleri heyecanlandırmıştı. Ancak Bilkom'un kullandığı ifadeler maalesef gerçeği yansıtmıyor gibi. Geliştirici ekip CD Project RED, bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.


CD Project RED'in yayınladığı yazıda,"Şu anda oyunu 16 farklı dil desteğiyle yayınlamayı planlıyoruz, ancak Türkçe bu listede yer almıyor. Yine de liste henüz kapanmış değil, ekstra diller oyunun çıkışında desteklenebilir. Resmi duyurular için lütfen sosyal kanallarımızı takipte kalın." ifadeleri kullanılıyor.

Cyberpunk 2077'nin tam 16 farklı dil desteğine sahip olmasına rağmen Türkçe'nin bu listede yer almıyor olması gerçekten de üzücü. Umarız geliştirici ekibin bahsettiği ihtimal gerçekleşir ve Türkçe de ek dil olarak listede yerini alır.

CD Project RED ekibinin tam 5 yıldır geliştirmekte olduğu Cyberpunk 2077, CD Project'in bir diğer popüler RPG serisi olan The Witcher'dan farklı olarak birinci-şahış bakış açısına sahip. V isimli bir karakteri canlandırdığımız oyunda, geliştirilmiş vücut parçalarına sahip insanların bulunduğu ilginç bir evrendeyiz. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyunda siber savaşlara dâhil olacak, teknoloji ile iç içe maceralara atılacağız.

1980 yılında yayınlanan Cyberpunk 2020 ile aynı evrende geçen Cyberpunk 2077; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

 

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MustafaC53 7 ay en beğenilen
Türkçe dil yoksa, orjinal almakta yok.
Ezik mesajı: Sen orjinal almassan Türkçe olmaz tabiki.
İng bilen artist mesajı: Sende azıcık çalışta ingilizce öğren.
Türkçe dil yoksa, orjinal almakta yok.Ezik mesajı: Sen orjinal almassan Türkçe olmaz tabiki.İng bilen artist mesajı: Sende azıcık çalışta ingilizce...
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4 Yanıt Yanıtla +36
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SakuraiTomoki 7 ay
Bu kadar dillendiyse büyük ihtimal Türkçe çıkacaktır. Witcher 3 gibi bir oyun sonradan bile olsa Türkçe'ye kavuştu ve Türkiye'de iyide sattı CD Project RED'in bunu göz ardı edeceğini düşünmüyorum.
Bu kadar dillendiyse büyük ihtimal Türkçe çıkacaktır. Witcher 3 gibi bir oyun sonradan bile olsa Türkçe'ye kavuştu ve Türkiye'de iyide sattı CD Project RED'in b...
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grafman09 7 ay MustafaC53
Ben Türküm, Türkçemden de memnunum, bir ürün bana sunuluyorsa, Türkçe Olmak zorunda.. Yoksa bir değeri yok gözümde..
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1 Avatar
Nerevarine 7 ay
Oyun dünyasında değerimizin olmadığını sanırım kimse göremiyor.
16 DİL VE TÜRKÇE YOK. 16 Tane Dil var ama Türkçe yok resmiyet kazanmadı.
Witcher 3'ün resmi dil gelmesini sağlayanlar da aha bu forumdaki birkaç gönüllü oyuncunun kendi aralarında Türkçe Yama yapmasıyla başladı. Daha sonra malumunuz çoğu kişi bilmez CDPR kazık attı bu gönüllü çevirmenlere ve gizli bir anlaşma yapılarak oyunu başka birileri Resmi olarak çevirmişti.
Gönüllü çevirmenler eğer 9 ay gibi bir sürede yamayı tamamlayıp testlerden geçirip oyunu Türkçe yapmasalardı Witcher 3 bile resmi Türkçe olmayacaktı. 2. oyun bile Türkçe olduğunda CDPR'ın öfleyip püflediğini okumuştum.
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denizbay1 7 ay
Türkçe çıkmazsa eğer, bu bana verdiği değeri ve önemi gösterir ki, şayet bana değer vermiyorsa ben neden sana değer vereyim? Arapça, Çince, Hondurasça bile çıkıyoe neredeyse, neden o adama gidip İngülüzçe öyğen yauv demiyorlar da ana dillerindw ürün çıkarıyorlar mesela?
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KinopioTaichou 7 ay
Türkçe çıkarsa güzel olur alır rahatça oynarım.Olmasa da olur alır oynarım.Dil olayı oyunu alıp almamamı etkilemez fakat firmaya olan saygımı etkiler.

Her oyunu korsan kullanıp,elinden sigarayı düşürmeyenler basmış konuyu.Ortamlarda müslümanız dersiniz kim bilecek.Ne de olsa kafir malı değil mi bir şey olmaz.Günaha girmeyiz dimi!

(Durumu olmayıp oyunu alamayan liseli kardeşlerimi tenzih edemeyeceğim.Bu oyunu torrentten çekiyorsan oyunu oynatacak bilgisayarı toplayacak paran varmış.Ya da alamıyorsan git steam indirimlerinden al oyunları 5-15 liralık onları oyna.5-15 lira dediğime bakma ne cevherler var ne klasikler var orada.Fallout,Max Payne,Undertale,FF7 vb.
alırsın saatlerini gömersin sıkılmadan.Sanki ben geçmedim o yollardan,kul hakkı yemedik şükür.Zevkin veresiyesi,pahalısı yoktur.Oyun oynamak zaten lükstü überlüks oldu.
)
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dere.beyi 7 ay
ülkemizde satılan tv'ler cep telefonları bilgisayarlar orjinal sattığı içinmi türkçeler ?
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intel7mix 7 ay
Türkçe dil eklemek bu kadar zor mu yoksa işlerine mi gelmiyor anlamış değilim nasılsa asatıyor ekleme der gibi.
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Berringer 7 ay
Demek ki dereye görmeden paçayı sıvamayacaksın
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Krone 7 ay
Witcher 3 gayet iyi sattı, popülaritesi fazla olan bir oyun. 16 tane dil koyuyorsan orada Türkçe de olmalı.
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huseyincarnege 7 ay
yine türkiyedeki satış rakamına göre çıkarırılar
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ak_n 7 ay
Cyberpunk 2020 1988 yılında yayınlanmadı mı?
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ak_n 7 ay
Tabiri caizse haritada olmayan ülkelerin dillerini görüyorum oyunlarda ama Türkçe yok ki günümüz imkanlarında! Adamlar birde 16 dil var diyor ve aralarında Türkçe yok diyor diyecek bir şey bulamıyorum. Ama çok sevinmiştim Türkçe çıkacağını ilk duyduğumda gerçekten kaliteli oyun yapıyorlar.
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