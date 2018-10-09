Cyberpunk 2077'de Türkçe dil desteği olacak mı? Resmi açıklama geldi

Cyberpunk 2077'nin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firma, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda oyunun Türkçe dil desteğine sahip olacağını söylemiş ve ülkemizdeki oyunseverleri heyecanlandırmıştı. Ancak Bilkom'un kullandığı ifadeler maalesef gerçeği yansıtmıyor gibi. Geliştirici ekip, bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.CD Project RED'in yayınladığı yazıda,"Şu anda oyunu 16 farklı dil desteğiyle yayınlamayı planlıyoruz, ancak. Yine de liste henüz kapanmış değil, ekstra diller oyunun çıkışında desteklenebilir. Resmi duyurular için lütfen sosyal kanallarımızı takipte kalın." ifadeleri kullanılıyor.Cyberpunk 2077'nin tam 16 farklı dil desteğine sahip olmasına rağmen Türkçe'nin bu listede yer almıyor olması gerçekten de üzücü. Umarız geliştirici ekibin bahsettiği ihtimal gerçekleşir ve Türkçe de ek dil olarak listede yerini alır.CD Project RED ekibinin tam 5 yıldır geliştirmekte olduğu Cyberpunk 2077, CD Project'in bir diğer popüler RPG serisi olan The Witcher'dan farklı olarak birinci-şahış bakış açısına sahip. V isimli bir karakteri canlandırdığımız oyunda, geliştirilmiş vücut parçalarına sahip insanların bulunduğu ilginç bir evrendeyiz. RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyunda siber savaşlara dâhil olacak, teknoloji ile iç içe maceralara atılacağız.1980 yılında yayınlanan Cyberpunk 2020 ile aynı evrende geçen Cyberpunk 2077; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.