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DARPA deneysel uzay aracı motorunu başarıyla test etti

DARPA, uzay uçağı olarak tanımladığı Phantom Express aracında kullanacağı AR-22 roket motorlarını başarıyla test etti. Yeniden kullanılabilen roket motorları AR-22 ile yeni bir boyut kazandı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Erhan Tan
Haber Editörü
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DARPA deneysel uzay aracı motorunu başarıyla test etti
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DARPA'nın uzay aracı ile uçak arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran deneysel aracı Phantom Express, gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Phantom Express'te kullanılacak AR-22 roket motoru üst üste testlere tabii tutuldu ve bu testlerden başarıyla geçerek projenin gerçeğe dönüşebileceğini gösterdi. 
NASA'nın uzay mekiklerinde kullandığı roket motorlarının yeni bir versiyonu olan AR-22, yörüngeye kısa aralıklarla uzay araçları göndermek için tasarlandı. DARPA bu projesiyle uzay araçlarının yörüngeye gönderilmesini, uçakların havalimanından kalkması gibi üst üste yapılabilen bir işlem haline getirmeyi amaçlıyor.
Geçtiğimiz günlerde NASA'nın Stennis Uzay Merkezi'nde yapılan testler, DARPA'nın roket motorunu sık aralıklarla yeniden kullanabileceğini gösterdi. AR-22 roket motorlarını geliştiren Aerojet Rocketdyne, bu motoru 240 saat içinde 10 kez başarılı ile ateşleyerek test aşamasında istediği sonucu aldı.
DARPA ve Boeing ortaklığında yürütülen The Experimental Spaceplane programı, yörüngeye gönderilen araçların sıklığını arttırırken, bu işlemin maliyetini de önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Eğer bu uzay uçağı programı başarıyla hayata geçirilirse, 10 gün içinde 10 uydu yörüngeye fırlatabilecek ve bu işlemi uydu başına 5 milyon dolar gibi düşük bir maliyetle yapacak.
İnsansız bir uzay aracı olan Phantom Express, fırlatma rampasından dikey olarak kalkıyor ve hipersonik hıza ulaşmasının ardından uzay sınırında kaldığı bir yörüngeye giriyor. Araç ardından ikinci aşamaya geçiyor ve sırtındaki yükü bırakarak Dünya yörüngesine yolluyor.

https://newatlas.com/aerojet-rocketdyne-ar-22-test/55427/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 10 ay
1800 asgari ücretle çalışanın, 36 ay taksitle telefon alınan ülkemde telefonun fiyatını konuşmak doğru değil. İnanın geliri yüksek olanlar dahi telefona bu kadar parayı vermiyor. Ben telefon için 1000 tl den fazlasını doğru bulmuyorum. Nacizane....
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DH Misafiri 10 ay
1800 asgari ücretle çalışanın, 36 ay taksitle telefon alınan ülkemde telefonun fiyatını konuşmak doğru değil. İnanın geliri yüksek olanlar dahi telefona bu kadar parayı vermiyor. Ben telefon için 1000 tl den fazlasını doğru bulmuyorum. Nacizane....
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sniper23 10 ay
DARPA gene devrimsel çalışmalar yapıyor.
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serserim06 10 ay
Çok değil 3 sene sonra ülkemizde psikolojik sınır 20 Bin TL olacak bakında görün şaka değil.
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FatihAsl 10 ay
bunun bana ne faydası var, faturam az mı gelecek :)
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cucu87 10 ay FatihAsl
hayır fatih devlet roketlere katılım payı alıcakmış elektrik faturasına eklenicek faturalar daha da artıcak asdjhakfhdasd :D senin ne işin var dh de[8\|]
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