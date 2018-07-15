DARPA deneysel uzay aracı motorunu başarıyla test etti

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DARPA'nın uzay aracı ile uçak arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran deneysel aracı Phantom Express, gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı. Phantom Express'te kullanılacak AR-22 roket motoru üst üste testlere tabii tutuldu ve bu testlerden başarıyla geçerek projenin gerçeğe dönüşebileceğini gösterdi.

NASA'nın uzay mekiklerinde kullandığı roket motorlarının yeni bir versiyonu olan AR-22, yörüngeye kısa aralıklarla uzay araçları göndermek için tasarlandı. DARPA bu projesiyle uzay araçlarının yörüngeye gönderilmesini, uçakların havalimanından kalkması gibi üst üste yapılabilen bir işlem haline getirmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz günlerde NASA'nın Stennis Uzay Merkezi'nde yapılan testler, DARPA'nın roket motorunu sık aralıklarla yeniden kullanabileceğini gösterdi. AR-22 roket motorlarını geliştiren Aerojet Rocketdyne, bu motoru 240 saat içinde 10 kez başarılı ile ateşleyerek test aşamasında istediği sonucu aldı.

DARPA ve Boeing ortaklığında yürütülen The Experimental Spaceplane programı, yörüngeye gönderilen araçların sıklığını arttırırken, bu işlemin maliyetini de önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Eğer bu uzay uçağı programı başarıyla hayata geçirilirse, 10 gün içinde 10 uydu yörüngeye fırlatabilecek ve bu işlemi uydu başına 5 milyon dolar gibi düşük bir maliyetle yapacak.

İnsansız bir uzay aracı olan Phantom Express, fırlatma rampasından dikey olarak kalkıyor ve hipersonik hıza ulaşmasının ardından uzay sınırında kaldığı bir yörüngeye giriyor. Araç ardından ikinci aşamaya geçiyor ve sırtındaki yükü bırakarak Dünya yörüngesine yolluyor.

https://newatlas.com/aerojet-rocketdyne-ar-22-test/55427/