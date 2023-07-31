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    NASA ve DARPA, Mars için nükleer enerjiyle çalışan bir roket inşa ediyor

    NASA, nükleer güçle çalışan bir roket geliştirmek üzere ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve Lockheed Martin ile ortaklık kurdu. Yeni roket, Mars için kritik öneme sahip olacak
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    NASA, Mars için nükleer enerjiyle çalışan bir roket inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Çığır açan bir ortaklık kapsamında NASA ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), nükleer termal roket (NTR) motoru geliştirerek uzay araştırmalarını hızlandırmak üzere havacılık devi Lockheed Martin ile güçlerini birleştirdi. Bu yılın ilk ayında her iki ajans da NTR için birlikte çalışacaklarını açıklamıştı. O dönemde Lockheed Martin'in de aralarında bulunduğu diğer yüklenicilerle görüşüleceği belirtilmişti. Şimdi ise motoru üretecek firmanın belirlenmesiyle süreç resmen başlamış oldu.

    Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) olarak adlandırılan proje, bu son teknoloji tahrik teknolojisinin dünyadaki ilk yörünge içi uygulamasını gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Çalışmanın program yöneticisi Dr. Tabitha Dodson'a göre, nükleer termal roket, uzay yolculuğu sırasında itme gücü bakımından geleneksel kimyasal rokete benzer olacak, ancak iki ila üç kat daha verimli olacak.

    Nükleer roket seyahat sürelerini kısaltacak

    Dodson, yaptığı açıklamada “Bir NTR, uzaydaki kimyasal itiş gücüne benzer yüksek itiş gücü elde eder ancak iki ila üç kat daha verimlidir. Başarılı bir uygulama ile insanlığın uzayda daha hızlı ve daha uzağa gitme imkânlarını önemli ölçüde geliştirebilir ve fisyon temelli tüm nükleer uzay teknolojilerinin gelecekte kullanılmasının önünü açabiliriz” dedi.

    Uzay ajansı, Lockheed Martin'in projenin arkasındaki ana yüklenici olacağını açıkladı. Şirket, deneysel NTR aracının motoruyla birlikte tasarımı, inşası ve test edilmesine öncülük edecek. Basın açıklamasında ayrıca, bu yeni teknolojinin geliştirilmesinin Kızıl Gezegen'e seyahat sürelerini önemli ölçüde azaltabileceği söyleniyor. Seyahat sürelerinin kısalması keşifte yer alacak insanlar için riskleri de azaltacak.

    İlk test 2027’de

    NASA, Mars için nükleer enerjiyle çalışan bir roket inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    NASA’ya göre nükleer enerjiyle çalışan roket, Kızıl Gezegen'e daha kısa ve daha hızlı bir yolculuk yapılmasını sağlayarak görevin karmaşıklığını ve mürettebat için riski azaltacak. Bu tür bir roket geleneksel kimyasal roketlerden iki kat daha verimli olabilir, yani önemli ölçüde daha az itici yakıt gerektirir ve bilimsel hedefler için daha fazla ekipman taşınmasını sağlayabilir. Nükleer enerjiyle çalışan roket ayrıca aletler ve iletişim sistemleri için daha fazla güç sağlayacaktır. Açıklananlara göre DRACO programı 2027 gibi kısa bir süre içinde nükleer enerjiyle çalışan bir roketi uzayda test edecek. NASA, ortaklık kapsamında 300 milyon dolar bütçe sağlayacak.

    Geliştirilecek olan nükleer fisyon temelli motor sayesinde Dünya ile Mars arasındaki insanlı bir yolculuk için gereken tahmini 9 aylık süre 4 aya düşürülebilir. Yeni nesil daha verimli daha hızlı ve güvenli roket teknolojileri derin uzay yolculukları için çok önemli. Zira derin uzay, insanlar için son derece tehlikeli radyasyonlara sahip. Dolayısıyla görev sürelerinin kısalması insan sağlığı için son derece kritik. Son olarak nükleer termal motorların nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/nasa_darpa_industry_partner_mars_rocket_engine https://www.darpa.mil/news-events/2023-07-26
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