NASA ve DARPA, Mars için nükleer enerjiyle çalışan bir roket inşa ediyor

Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) olarak adlandırılan proje, bu son teknoloji tahrik teknolojisinin dünyadaki ilk yörünge içi uygulamasını gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Çalışmanın program yöneticisi Dr. Tabitha Dodson'a göre, nükleer termal roket, uzay yolculuğu sırasında itme gücü bakımından geleneksel kimyasal rokete benzer olacak, ancak iki ila üç kat daha verimli olacak.
Nükleer roket seyahat sürelerini kısaltacak
Dodson, yaptığı açıklamada “Bir NTR, uzaydaki kimyasal itiş gücüne benzer yüksek itiş gücü elde eder ancak iki ila üç kat daha verimlidir. Başarılı bir uygulama ile insanlığın uzayda daha hızlı ve daha uzağa gitme imkânlarını önemli ölçüde geliştirebilir ve fisyon temelli tüm nükleer uzay teknolojilerinin gelecekte kullanılmasının önünü açabiliriz” dedi.
Uzay ajansı, Lockheed Martin'in projenin arkasındaki ana yüklenici olacağını açıkladı. Şirket, deneysel NTR aracının motoruyla birlikte tasarımı, inşası ve test edilmesine öncülük edecek. Basın açıklamasında ayrıca, bu yeni teknolojinin geliştirilmesinin Kızıl Gezegen'e seyahat sürelerini önemli ölçüde azaltabileceği söyleniyor. Seyahat sürelerinin kısalması keşifte yer alacak insanlar için riskleri de azaltacak.
İlk test 2027’de
Geliştirilecek olan nükleer fisyon temelli motor sayesinde Dünya ile Mars arasındaki insanlı bir yolculuk için gereken tahmini 9 aylık süre 4 aya düşürülebilir. Yeni nesil daha verimli daha hızlı ve güvenli roket teknolojileri derin uzay yolculukları için çok önemli. Zira derin uzay, insanlar için son derece tehlikeli radyasyonlara sahip. Dolayısıyla görev sürelerinin kısalması insan sağlığı için son derece kritik. Son olarak nükleer termal motorların nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/nasa_darpa_industry_partner_mars_rocket_engine https://www.darpa.mil/news-events/2023-07-26 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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