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DARPA drone-robot ordusu için fikir arıyor

ABD ordusu için yeni ürünler geliştiren DARPA (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı), 250'den fazla drone ve robotu aynı anda kontrol edebilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
1 yıl
1,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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DARPA drone-robot ordusu için fikir arıyor
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ABD ordusuna yenilikçi teknolojiler sunan DARPA, şimdi de çok sayıda drone'u ve robotu aynı anda kontrol edebileceği yeni sürüş teknolojileri için robot geliştiricilerinden yardım istiyor. ABD ordusu ve Deniz Piyadeleri birliklerine havadan ve karadan destek vermek üzere kullanılacak olan drone-robot ordusu için OFFSET programını başlatan DARPA; program kapsamında, karmaşık kentsel ortamlarda insanlarla birlikte 250'den fazla robotun, çeşitli görevleri yerine getirebilmesini sağlayacak robot/drone kontrol sistemleri geliştirmek için şirketlerden ve robot geliştiren diğer ekiplerden fikir toplamak istiyor.


Gerçek Ortam Koşullarında Testler Yapılacak 

Şirketlerden gelecek fikirleri test edeceğini açıklayan DARPA; silah ve savunma teknolojilerinde önde gelen şirketlerden olan Raytheon ve Northrop Grumman şirketlerinin liderliğinde kendisine fikir sunan ekiplerle sözleşme imzalayarak teknolojilerini uygulamaya çalışacak. DARPA Taktik Teknoloji Ofisi'nde görev alan ve OFFSET programının yöneticisi olan Timothy Chung'ın yaptığı açıklamalara göre program kapsamında geliştirilen teknolojiler her altı ayda bir gerçekçi senaryolar ile gerçek ortam şartlarına olabildiğince yakın olacak şekilde test edilecek. İlk test ise havadan(drone) ve karadan hareket eden toplam 50 adet robottan oluşan bir robot filosunun 15-30 dakikalık görev süresi boyunca şehir ortamına benzeyen bir arazide önceden belirlenen objeyi korumasıyla gerçekleştirilecek.


Tabi söz konusu program başarıya ulaştığı takdirde ABD ordusunu operasyonlarda kendilerine eşlik eden bir drone ya da robot sürüsüyle görmemiz mümkün ancak OFFSET, Pentagon'un bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği ilk çalışma değil. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı 103 adet mikro drone'un yer aldığı bir drone sürüsünü kontrol etmek için testler yapmıştı. Çok sayıda robotu veya drone'u kontrol etmek amacıyla geliştirilen teknolojiler henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil ancak mevcut çalışmalar ilerleyen yıllarda orduların ve kolluk kuvvetlerinin, insan gücünün yanı sıra robot ve drone gibi araçlardan da faydalanacağını gösteriyor. 


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5017931/Pentagon-developing-drone-SWARMS-250-robots.html Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Abdnin en büyük avantajı dünyanın en iyi beyinlerini kendi ülkesine çekebilmek o yüzden teknoloji olarak abd ile boy ölçüşebilmek imkansız oluyor. Hintlilerin, japan, çin, rus, avrupa bütün ülkelerin en iyi beyinlerinden hatırı sayılır göç alıyor.
Göç eden insanlar ise benimsiyor abdyi. Yani göç ettikleri ülkeyi ikinci plana atabiliyorlar çekinmeden.
Çin süper güç olacak diyiyoruz. Ne kadar beyin göçü alıyordur meçhul. Halen yaşam standartları beyin göçü alabilecek kadar iyi değil
Jaonya desen muazzam içine kapanık. Resmen ayrı dünyada takılıyorlar.
Avrupa desen eski şaşalı günlerinden uzak
Halen en iyi seçenek abd.
Abdnin en büyük avantajı dünyanın en iyi beyinlerini kendi ülkesine çekebilmek o yüzden teknoloji olarak abd ile boy ölçüşebilmek imkansız oluyor. Hintlilerin, ...
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fz18 1 yıl
Bayraktar da benzer bir proje üzerinde çalışıyor, yüzlerce değilse de, onlarca drone eş zamanlı tek merkez kontrol edilebilecek.
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firat_kilic 1 yıl
interaktif bilgisayar oyununa dönüyor...
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DH Misafiri 1 yıl
bu ABD savaştan başka bir halt düşünemiyor mu?
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TinyWarrior 1 yıl
Mükemmel Drone ve robot ordusu ile ortalığın dumanını attırırlar. Bilim kurgu filmlerindeki savaşlar yakın zamanda gerçeğe dönüşecek.
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Abdnin en büyük avantajı dünyanın en iyi beyinlerini kendi ülkesine çekebilmek o yüzden teknoloji olarak abd ile boy ölçüşebilmek imkansız oluyor. Hintlilerin, japan, çin, rus, avrupa bütün ülkelerin en iyi beyinlerinden hatırı sayılır göç alıyor.
Göç eden insanlar ise benimsiyor abdyi. Yani göç ettikleri ülkeyi ikinci plana atabiliyorlar çekinmeden.
Çin süper güç olacak diyiyoruz. Ne kadar beyin göçü alıyordur meçhul. Halen yaşam standartları beyin göçü alabilecek kadar iyi değil
Jaonya desen muazzam içine kapanık. Resmen ayrı dünyada takılıyorlar.
Avrupa desen eski şaşalı günlerinden uzak
Halen en iyi seçenek abd.
3 Yanıt Yanıtla +10
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firat_kilic 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Abdnin en büyük avantajı dünyanın en iyi beyinlerini kendi ülkesine çekebilmek o yüzden teknoloji olarak abd ile boy ölçüşebilmek imkansız oluyor. Hintlilerin, japan, çin, rus, avrupa bütün ülkelerin en iyi beyinlerinden hatırı sayılır göç alıyor.



Göç eden insanlar ise benimsiyor abdyi. Yani göç ettikleri ülkeyi ikinci plana atabiliyorlar çekinmeden.



Çin süper güç olacak diyiyoruz. Ne kadar beyin göçü alıyordur meçhul. Halen yaşam standartları beyin göçü alabilecek kadar iyi değil



Jaonya desen muazzam içine kapanık. Resmen ayrı dünyada takılıyorlar.



Avrupa desen eski şaşalı günlerinden uzak



Halen en iyi seçenek abd.

bizim ülkede gizli hain çok. her şey yazılı yapılmalı sözlü konuşma kaldırılmalı. nefret çok var. fransızca hain=nefret demek google translate de direk çıkmıyor ama "dette de hain" yazınca durum başka. iş veren-işçi ekonomi-trade-akış... akışın şekli, dengesi (adaleti) bunlar en önemli şeyler hak gaspı tavanda mahkemeler ise tiyatro adamı olan istediği sonucu alabiliyor doğru-hakikat gerçek bir anlamı yok gücü basıyorsun doğru diye yazdırıyorsun bu ise evrensel hakikat olmuyor buna göre olacak olan evrensel gidişat ise çok sakat..insan nufusunu katlıyorsun 20milyon insan var istanbulda kaç tane adalet sarayı var? nufus 5e katlanmış adalet sarayı 5e katlanmış mı? adalet içinde olmassa kalp bile çalışmaz adaletsizlik yani Türkçesi dengesizlik ise hastalığa neden olur... kanallar.. iyonik.. komple çöp görüyorum gelecekten umudum yok.. var olan sistem okulların açılmasını bekliyor emekliler gençler olmasa maaş bile alamaz herkes çocukları yiyiyor... bir bardaktan bir bardağa döndürme dolandırma sistemi... yeni kan lazım çocuk yapın... adalet nerede? kan ve un = kanun (kan ve un alış-veriş döngüsü* çakal/hain çok)

Beyin göçümü tabiki göçecek göçmese de göçertirler burada her hangi bir adalette yok ki geriye o hassas dengeyi tekrar koyabilecek onu araştıracak dnaya kadar etkilerine bakacak bilirkişi/hakim de yok. Halbuki bir kere insa buna göre firewall kuralı gibi kural çıkarsa diğer milyonlarca olayı küt diye sonlandırabilir... Ben etkileri buldum ama mahkeme dilekçeyi okumaya bile tenezzül etmiyor. onu ona onu öbürüne onuda diğerine şikayet etmekten bıkıyor insan ve adaletsizliği kabul edip hasta olmayı(bilmeden) da kabul ediyor. Yukarıdaki aynı mevzu içerdeki kadın-erkek ilişkileri içinde geçerlidir.
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darkaura 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Abdnin en büyük avantajı dünyanın en iyi beyinlerini kendi ülkesine çekebilmek o yüzden teknoloji olarak abd ile boy ölçüşebilmek imkansız oluyor. Hintlilerin, japan, çin, rus, avrupa bütün ülkelerin en iyi beyinlerinden hatırı sayılır göç alıyor.



Göç eden insanlar ise benimsiyor abdyi. Yani göç ettikleri ülkeyi ikinci plana atabiliyorlar çekinmeden.



Çin süper güç olacak diyiyoruz. Ne kadar beyin göçü alıyordur meçhul. Halen yaşam standartları beyin göçü alabilecek kadar iyi değil



Jaonya desen muazzam içine kapanık. Resmen ayrı dünyada takılıyorlar.



Avrupa desen eski şaşalı günlerinden uzak



Halen en iyi seçenek abd.

tarihe bakinca buyuk imparatorluklarin hepsinin ortak yonu dislayici degil birlestirici olmalaridir. osmanlida musluman olan herkez devletin parcasi olabiliyorsu, sibistanin, yunanistanin ufak bir koyunden cikip devletin en tepesine kadar yukselebiliyordu. romanin roma olmasi diger antik medeniyetler gibi fethettikleri yerleri yok edip dislamasi degil, aksine kendi icine katip roma vatandasligi vermesi sayesinde oldu. romaya hizmet eden herkez roma vatandasi olabilirdi ve roma vatandasi oldugunda bir romalinin tum haklarina eksiksiz sahip olurdu. bugunun romasida amerikadir. dunyanin her yerinden gelen insanlari birlestirip kendi icine katiyor. amerikaya giden turkler avrupadaki gibi ayrimcilik, ikinci sinif vatandas muamelesi gormuyor, bu yuzden bir sure amerikada kaldikdan sonra kendilerini diger amerikalilar kadar amerikali hissediyorlar. buyuk imparatorluk olmanin formulu iste budur. insanlari etnik kokeninden geldigi yerden oturu mahalle mahalle bolmek degil, herkezin icinde aidet duygusu hissettigi bir devlet kurmak. ne yazikki bugun bu konuda dogru yolda oldugumuz soylenemez.
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tobepeople 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Abdnin en büyük avantajı dünyanın en iyi beyinlerini kendi ülkesine çekebilmek o yüzden teknoloji olarak abd ile boy ölçüşebilmek imkansız oluyor. Hintlilerin, japan, çin, rus, avrupa bütün ülkelerin en iyi beyinlerinden hatırı sayılır göç alıyor.



Göç eden insanlar ise benimsiyor abdyi. Yani göç ettikleri ülkeyi ikinci plana atabiliyorlar çekinmeden.



Çin süper güç olacak diyiyoruz. Ne kadar beyin göçü alıyordur meçhul. Halen yaşam standartları beyin göçü alabilecek kadar iyi değil



Jaonya desen muazzam içine kapanık. Resmen ayrı dünyada takılıyorlar.



Avrupa desen eski şaşalı günlerinden uzak



Halen en iyi seçenek abd.

Aynen katılıyorum ancak beyin göçünün en büyük sebebi adamların Üniversiteleri en iyi 50 üniversite ABD'de. Ayrıca mezun olanları daha mezun olmadan ülkede staj yaparken kapıyorlar. Mezun olduklarında özellikle derece yapanların hepsi direk iş teklifi alıyor. Bir de şu var ki özellikle Hintliler ABD'de iş kurup özellikle Hint vatandaşlarına iş imkanı sağlıyorlar. Ülke belirli şart koşuyor misal yüzde bilmem kaçı Amerikalı olmak zorunda diyor gerisini Hintli yapabiliyorlar bizde ise Türkler iş bulamazken mültecilere iş veriyorlar iş yeri açmaları için ödenek veriyorlar vs...Ayrıca adamlar meslek sahiplerini de kaçırmıyor misal şöyle de bir şey var iş yeri buluyorlar ABD de sana maaşından belirli bir kesinti yapılıyor düzenli olarak böylesi yöntemler de var Amerika'da vs...aracılık yaparak para kazananlar bu işin Hintliler kitabını yazmış :)
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