DARPA drone-robot ordusu için fikir arıyor

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ABD ordusuna yenilikçi teknolojiler sunan DARPA, şimdi de çok sayıda drone'u ve robotu aynı anda kontrol edebileceği yeni sürüş teknolojileri için robot geliştiricilerinden yardım istiyor. ABD ordusu ve Deniz Piyadeleri birliklerine havadan ve karadan destek vermek üzere kullanılacak olan drone-robot ordusu için OFFSET programını başlatan DARPA; program kapsamında, karmaşık kentsel ortamlarda insanlarla birlikte 250'den fazla robotun, çeşitli görevleri yerine getirebilmesini sağlayacak robot/drone kontrol sistemleri geliştirmek için şirketlerden ve robot geliştiren diğer ekiplerden fikir toplamak istiyor.





Gerçek Ortam Koşullarında Testler Yapılacak

Şirketlerden gelecek fikirleri test edeceğini açıklayan DARPA; silah ve savunma teknolojilerinde önde gelen şirketlerden olan Raytheon ve Northrop Grumman şirketlerinin liderliğinde kendisine fikir sunan ekiplerle sözleşme imzalayarak teknolojilerini uygulamaya çalışacak. DARPA Taktik Teknoloji Ofisi'nde görev alan ve OFFSET programının yöneticisi olan Timothy Chung'ın yaptığı açıklamalara göre program kapsamında geliştirilen teknolojiler her altı ayda bir gerçekçi senaryolar ile gerçek ortam şartlarına olabildiğince yakın olacak şekilde test edilecek. İlk test ise havadan(drone) ve karadan hareket eden toplam 50 adet robottan oluşan bir robot filosunun 15-30 dakikalık görev süresi boyunca şehir ortamına benzeyen bir arazide önceden belirlenen objeyi korumasıyla gerçekleştirilecek.





Tabi söz konusu program başarıya ulaştığı takdirde ABD ordusunu operasyonlarda kendilerine eşlik eden bir drone ya da robot sürüsüyle görmemiz mümkün ancak OFFSET, Pentagon'un bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği ilk çalışma değil. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı 103 adet mikro drone'un yer aldığı bir drone sürüsünü kontrol etmek için testler yapmıştı. Çok sayıda robotu veya drone'u kontrol etmek amacıyla geliştirilen teknolojiler henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil ancak mevcut çalışmalar ilerleyen yıllarda orduların ve kolluk kuvvetlerinin, insan gücünün yanı sıra robot ve drone gibi araçlardan da faydalanacağını gösteriyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5017931/Pentagon-developing-drone-SWARMS-250-robots.html