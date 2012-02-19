DARPA operasyon sahasında yüksek hızlı kablosuz bağlantı için çalışıyor

Kablosuz internet bağlantıları artık vazgeçilmezlerimiz arasında. Tüketici açısından ne kadar vazgeçilmezse askeri alanda da kablosuz bağlantılara o derece ihtiyaç duyuluyor. ABD savunma ajansı DARPA yakın zamanda 3G bağlantısını çöl ortamında da askerlere sunmak için çalışmalar yapmıştı. Şimdi WiFi bağlantısını operasyon sahasına getirmek için çalışıyor.

Kalbosuz bağlantılar özellikle insansız araçların sahada kontrolü için önem arzediyor. Sonradan meydana gelen coğrafi gelişmeler, düşman hareketleri ve hava koşulları böylece anlık olarak bu araçlara gönderilebilecek.

DARPA'nın üzerinde çalıştığı programın adı Belirli bir Mesafede Sabit Kablosuz Bağlantı. Program hava, mobil ve sabit birimleri bağlantı kurmak için kullanıyor. Hızlandırıcı antenler, milimetrik dalga amplifikatörleri, dinamik ağ araçları bunlardan bazıları.

Kullanılacak teknoloji ise noktalama, elde etme ve izleme (PAT) adını taşıyor. Ticari olarak geliştirilmeyen bu teknoloji sadece askeri birimlerde kullanılıyor. Gelişmiş PAT teknolojisi ile örneğin 1Gbps kablosuz ağ bağlantısı sağlayan taktiksel omurga cihazların etrafında uçabilen insansız araçlar ile mobil ağlar kurulabiliyor.

Ağ bağlantısına dahil olan noktaların birbiri arasındaki veri aktarımı da son derece güvenli bir ortamda yapılıyor. Detaylı bilgi verilmeyen programın ilerideki amacı 3G ve WiFi bağlantılarının ardından WiMax ve LTE/4G teknolojisini de operasyon sahasına getirmek.

