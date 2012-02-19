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DARPA operasyon sahasında yüksek hızlı kablosuz bağlantı için çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz internet bağlantıları artık vazgeçilmezlerimiz arasında. Tüketici açısından ne kadar vazgeçilmezse askeri alanda da kablosuz bağlantılara o derece ihtiyaç duyuluyor. ABD savunma ajansı DARPA yakın zamanda 3G bağlantısını çöl ortamında da askerlere sunmak için çalışmalar yapmıştı. Şimdi WiFi bağlantısını operasyon sahasına getirmek için çalışıyor.
Kalbosuz bağlantılar özellikle insansız araçların sahada kontrolü için önem arzediyor. Sonradan meydana gelen coğrafi gelişmeler, düşman hareketleri ve hava koşulları böylece anlık olarak bu araçlara gönderilebilecek.
DARPA'nın üzerinde çalıştığı programın adı Belirli bir Mesafede Sabit Kablosuz Bağlantı. Program hava, mobil ve sabit birimleri bağlantı kurmak için kullanıyor. Hızlandırıcı antenler, milimetrik dalga amplifikatörleri, dinamik ağ araçları bunlardan bazıları.
Kullanılacak teknoloji ise noktalama, elde etme ve izleme (PAT) adını taşıyor. Ticari olarak geliştirilmeyen bu teknoloji sadece askeri birimlerde kullanılıyor. Gelişmiş PAT teknolojisi ile örneğin 1Gbps kablosuz ağ bağlantısı sağlayan taktiksel omurga cihazların etrafında uçabilen insansız araçlar ile mobil ağlar kurulabiliyor.
Ağ bağlantısına dahil olan noktaların birbiri arasındaki veri aktarımı da son derece güvenli bir ortamda yapılıyor. Detaylı bilgi verilmeyen programın ilerideki amacı 3G ve WiFi bağlantılarının ardından WiMax ve LTE/4G teknolojisini de operasyon sahasına getirmek.
 

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Ethnicity 7 yıl en beğenilen
Zaten şu savaş için harcadıkları paraları uzay için harcasalar marstan çekilmek yerine çok daha uzak gezegenlere giderlerdi.Nasa için 17milyar dolar bütçe ayrılıyor,ordusu için 600 milyar dolar bütçe ayırıyor,komik değilde ne sizce?...Trilyonlarca gezegen içinde elbet dünyadaki maddelerden çok daha kullanışlı maddeler bulunacaktır.Dünyadaki kaynaklar nezaman tükenince artık o nükleer bombaları münasip bir yerinize atarsınız,herkez kurtulur.
Zaten şu savaş için harcadıkları paraları uzay için harcasalar marstan çekilmek yerine çok daha uzak gezegenlere giderlerdi.Nasa için 17milyar dolar bütçe ayrıl...
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padenyuqiban 7 yıl
Yine de ne gerek var savaşmaya nasıl bir para ve güç sevdasıdır.
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takardeniz 7 yıl
Ordular teknoloji ile savaşacak insanlar ölmeyecek demiş bir kaç arkadaş bu konuyu biraz açmak istiyorum.
Ordular neye saldıracak peki, robotlara mı ? :) Ülkeye mi? Ayrıca bu saldırılara pek güvenmeyin nedeni teknoloji yine teknoloji ile zayıflatılabiliyor bu neden ile bu uzaktan kontrol makineleri bağlantısız ne yapabilirler düşünmek gerek.
Ayrıca artık şunu düşünmek durumundayız Kıyamet ne zaman kopacak bu belirtilen ön görüler olmadan önce mi sonra mı?
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ressambdrm 7 yıl
Artık savaşlar orduların katıldığı çatışmalardan ziyade teknoloji ve hava kuvvetlerinin çatışmalarına dönmeye başlıyor. İnsanlar ölmeyecek demek yalan olur ama eskilerdeki gibi yüzbinlerce kişinin ölmeyeceği kesin gibi.
Yine de ne gerek var savaşmaya nasıl bir para ve güç sevdasıdır.
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E_Aydin35 7 yıl
Düşmanlar veya rakipler herneyse armut toplamıyıcak demi? Bundan sonra herhalde makineler savaşıcak kimin makinesi daha donanımlı güzlü ise o kazanıcak insanlar ölmiyicek buda bir bakış açısı aslında.. :)
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Glukhovsky 7 yıl
Bugün teknolojinin geldiğini noktayı ve gelişmesini, askeri araştırmalara borçluyuz.Çoğu teknoloji askeri amaçlar için geliştirilir bir süre sonra ticari amaçlar için kullanılır.
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Ethnicity 7 yıl en beğenilen
Zaten şu savaş için harcadıkları paraları uzay için harcasalar marstan çekilmek yerine çok daha uzak gezegenlere giderlerdi.Nasa için 17milyar dolar bütçe ayrılıyor,ordusu için 600 milyar dolar bütçe ayırıyor,komik değilde ne sizce?...Trilyonlarca gezegen içinde elbet dünyadaki maddelerden çok daha kullanışlı maddeler bulunacaktır.Dünyadaki kaynaklar nezaman tükenince artık o nükleer bombaları münasip bir yerinize atarsınız,herkez kurtulur.
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CooL_ROMEO 7 yıl
Ne güzel haber,her şey barış için diyenlere bak sen . İşte teknolojinin gelişmemesini bu yüzden istiyorum . Hepimiz bilgisayar başında ,başımıza bombalar yağarak ölmesek iyidir .
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