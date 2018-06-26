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DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA, tekerlekten palete yalnızca 2 saniyede dönüşebilen bir sistem geliştirdi. Bu sayede araçların değişik arazi koşullarıyla daha kolay başa çıkabilmesi hedefleniyor.
10 ay
3,8b
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10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor
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Askeri kara araçlarının görev yaptığı yerin arazi koşullarına bağlı olarak bazen devasa tekerlekler, bazen de palet kullanması gerekiyor. Fakat bu ikisi arasında geçiş yapmak oldukça zaman alan bir süreç. DARPA’nın geliştirdiği yeni teknoloji ise tekerlek ve palet arasındaki geçişi yalnızca 2 saniyeye indiriyor.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı olan ve orduda kullanılmak üzere yeni teknolojiler geliştiren DARPA, Ground X-Vehicle Technologies adı verilen bir program üzerinde çalışıyor. Bu program kapsamında Amerikan ordusuna ait askeri kara araçlarının hareket kabiliyetini yükseltmek için çalışan DARPA, göz açıp kapayıncaya kadar tekerlekten palete veya tam tersine dönüşebilen bir sistem geliştirdi.

DARPA, Reconfigurable Wheel-Track adını verdiği sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgi vermedi. Fakat videodan anlaşıldığı kadarıyla her tekerlekte altı destekten oluşan bir sistem kullanılıyor ve bunlar istenildiğinde yuvarlak, istenildiğinde üçgen şeklini alabiliyor. Üstelik bu şekil değiştirme araç hareket halindeyken bile gerçekleşebiliyor.

DARPA’nın geliştirdiği diğer teknolojiler arasında çok modlu ekstrem yolculuk süspansiyonu da yer alıyor. Her tekerlekte birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen hidrolik süspansiyon bulunuyor. Bu sistem askeri kara araçlarının arazi sürüş yeteneğini üst seviyelere taşırken, eğimli alanlarda bile düz bir şekilde ilerlemesine imkan sağlıyor.


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ufuk-34JD58 10 ay
bizi ilgilendirmiyor daha çok benzin-lpg dönüşümü ilgi alanımız .ileriki aşama otobüs metrobüs
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DH Misafiri 10 ay
Ben uzay madenciliği diyorum yersen hemde 2 sene içinde.Kek düşünmeye devam edin Bayraktar Siha gibi ,üreten bilime sanayiiye önem veren beyinler var,roketsan dünya devi olma yolunda siz hala kek düşünün..Ben gelecem bir gecede doları indirecem diyene inananlardan ne beklenirki :)
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Father Torque 10 ay
Bu aletin esprisini anlamadım. Paletli araçlarda amaç zaten aracın ağırlığını mümkün olan en yüksek yüzeye yayarak yere eşit olarak dağıtmak, böylece yere fazla basınç yapmadan çok daha ağır araçların arazide yol alabilmesini sağlamaktır. Bu sistemde sadece aracın tekerleri daha fazla bir yüzeyle yerle temas eder hale geliyor. Yani şu sistemin takıldığı bir aracın çıktığı eğimin zaten normal arazi lastikleriyle de alınabilmesi gerekir. Ha, janjanlı olmuş orası ayrı, bir James Bond filminde güzel efekt olur ama savaş alanında pratik bir fikir olacağını sanmıyorum.
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maxmania 10 ay Father Torque
tekerlek modu operasyon yapılacak bölgeye yüksek hızla varmayı sağlar ve hız kesmeden arazi (palet) moduna geçilerek, zorlu koşullara hızla uyum sağlama amaçlı. zaman askeri operasyonlarda çok önemli bir etken. dakikaların önemli olduğu bir durumda 1-2 saat erken bölgeye varmak, durumu lehine çevirir.
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degobar 10 ay
bu araç her zemin de gider, suyun üstünde bile
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FlyingUnderpants 10 ay
Olsun bizim de kırathanelerimiz olacak, bu videoları beraber izleriz.
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fortune1905 10 ay FlyingUnderpants
Yanında kek ve çayı da unutma :)
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daysleeperxp 10 ay
Kadından asker mi olurmuş peh !! diyenler var mı
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argat44 10 ay
Pek birş eye benzetemedim ama ortada bir çalışma ve azim var. Adamlar çalışıyor ve dış mihraklar uyuyor :)
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adem_2c 10 ay
Bende yerli aracımız için üretilen bir şey zannettim.
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darpa, tekerlek teknolojisi ve
6 etiket daha askeri araçlar palete dönüşen tekerlek Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
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