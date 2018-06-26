DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor

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Askeri kara araçlarının görev yaptığı yerin arazi koşullarına bağlı olarak bazen devasa tekerlekler, bazen de palet kullanması gerekiyor. Fakat bu ikisi arasında geçiş yapmak oldukça zaman alan bir süreç. DARPA’nın geliştirdiği yeni teknoloji ise tekerlek ve palet arasındaki geçişi yalnızca 2 saniyeye indiriyor.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı olan ve orduda kullanılmak üzere yeni teknolojiler geliştiren DARPA, Ground X-Vehicle Technologies adı verilen bir program üzerinde çalışıyor. Bu program kapsamında Amerikan ordusuna ait askeri kara araçlarının hareket kabiliyetini yükseltmek için çalışan DARPA, göz açıp kapayıncaya kadar tekerlekten palete veya tam tersine dönüşebilen bir sistem geliştirdi.

DARPA, Reconfigurable Wheel-Track adını verdiği sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgi vermedi. Fakat videodan anlaşıldığı kadarıyla her tekerlekte altı destekten oluşan bir sistem kullanılıyor ve bunlar istenildiğinde yuvarlak, istenildiğinde üçgen şeklini alabiliyor. Üstelik bu şekil değiştirme araç hareket halindeyken bile gerçekleşebiliyor.

DARPA’nın geliştirdiği diğer teknolojiler arasında çok modlu ekstrem yolculuk süspansiyonu da yer alıyor. Her tekerlekte birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen hidrolik süspansiyon bulunuyor. Bu sistem askeri kara araçlarının arazi sürüş yeteneğini üst seviyelere taşırken, eğimli alanlarda bile düz bir şekilde ilerlemesine imkan sağlıyor.