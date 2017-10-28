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Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DC sinematik evreninde Shazam'ı canlandıracak isim belli oldu

DC çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından Shazam'ı canlandıracak isim belli oldu. Yönetmenliğini David F. Sanberg'in üstlendiği Shazam filmi 2019'da sinemaseverler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
18
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini genişletmeye devam eden Warner Bros, DC Comics'in en sevilen kahramanlarından Shazam'ı da sinematik evrenine katmaya hazırlanıyor. Captain Marvel olarak da bilinen Shazam'ın bireysel filmi için hazırlıklarını bir süredir sürdüren Warner Bros, filmde sevilen kahramanı canlandıracak ismi belirledi.
DC sinematik evreninde Shazam'ı Chuck dizisi ile adını duyuran Zachary Levi canlandıracak. Önümüzdeki ay vizyona girecek Justice League'de bazı sürpriz karakterlerin boy göstermesi bekleniyor olsa da Shazam'ın filmde yer almasına pek ihtimal verilmiyor. Levi'ın canlandıracağı Shazam'ın ilk olarak 2019 yılında vizyona girecek bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkması bekleniyor.
Yönetmenliğini David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation)'in üstlendiği Shazam'ın çekimlerine önümüzdeki yılın şubat ayında başlanacak. DC'nin diğer filmlerinden çok daha eğlenceli bir hikayeye sahip olacağı söylenen Shazam, büyülü sözleri (Shazam!) söyleyerek neredeyse Superman kadar güçlü bir süper kahramana dönüşebilen genç Billy Batson'ın hikayesini anlatacak.
Zachary Levi, Batson'ın süper kahramana dönüşmüş halini canlandırırken, Batson'ın normal halini ise henüz açıklanmayan genç bir oyuncu canlandıracak. Shazam, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek. 
Öte yandan Shazam çizgi romanlarının en popüler kötü adamı olan Black Adam da kendi filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Dwayne Johnson tarafından canlandırılacak Black Adam'ın ilk Shazam filminde yer alması beklenmiyor.

http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/shazam-star-zachary-levi-as-dc-hero-1049616?utm_source=twitter Yorum Yaz
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Hazreti Bruce Wayne 2 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa
Dc ve fantastik seçimleri.. Her şeye cgi yapan dc buna da cgi kas yapar artık. O kadar gelecek vaat eden genç aktör varken.neyse.. .


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Aynen aynen senin dilinden konuşacaksak bak Marvel ve fantastik seçimleri..
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Filmin vizyona girmesine daha 1.5 yıldan fazla var herkes anasının karnından kaslı doğmuyor çalışmayla oluyor bu işler bak en güzel örneği de burada ;
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Her fırsatta nereden bi açık bulabilirim de eleştirebilirim havalarından vazgeçin artık gerçekten komik duruma düşüyorsunuz.
mu5tafaDc ve fantastik seçimleri.. Her şeye cgi yapan dc buna da cgi kas yapar artık. O kadar gelecek vaat eden genç aktör varken.neyse.. . ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Hazreti Bruce Wayne 2 yıl mu5tafa
mu5tafa

Hazreti Bruce Wayne

mu5tafa
Dc ve fantastik seçimleri.. Her şeye cgi yapan dc buna da cgi kas yapar artık. O kadar gelecek vaat eden genç aktör varken.neyse.. .


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aynen aynen senin dilinden konuşacaksak bak Marvel ve fantastik seçimleri..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Filmin vizyona girmesine daha 1.5 yıldan fazla var herkes anasının karnından kaslı doğmuyor çalışmayla oluyor bu işler bak en güzel örneği de burada ;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Her fırsatta nereden bi açık bulabilirim de eleştirebilirim havalarından vazgeçin artık gerçekten komik duruma düşüyorsunuz.

Dimi.. Marvel da ancak figüran olursun dc de başrol falan..
bana göre kötü bir oyuncu seçimi..
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Aynen hocam işe bak Thor Ragnarok filminin yönetmeni DC'nin 2011 yapımı Green Lantern filminde figüran rolünde oynuyor hayat işte..
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mu5tafaHazreti Bruce Waynemu5tafaDc ve fantastik seçimleri.. Her şeye cgi yapan dc bun...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Hazreti Bruce Wayne 2 yıl mu5tafa
Beyler Disney'in sahibi gelmiş.
Hoş geldin diyelim...
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1 Avatar
Batman 1 yıl
Green Lantern varken sen git Shazam yap
Flashpoint yapacaklarsa sorun etmem ama
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Holy Templar 1 yıl Batman
Batman
Green Lantern varken sen git Shazam yap
Flashpoint yapacaklarsa sorun etmem ama


war of light düzgün işlence şimdiye kadarki filmlerin yapamadığını başarıyı sağlar.flashpoint yerine ben war of light tercih ederim,gerçi daha ortada gl yokken bende iyi salladım.
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Cnayqer 1 yıl
DC yanlış yapıyor bu film Justice League den önce gelip belli bir hayran kitlesi olsaydı keşke.Diğer dc karakterleri içinde solo filmler yapıp Justice i o şekilde çıkarsalardı.
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JusticeLeague 2 yıl
SHAZAAAM!!!!!!
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Lionel Fusco 2 yıl
Konuyu gereksiz yere dağıtmışsınız. Zachary Levi çok yetenekli bir isim, iyi bir seçim olmuş. Vücut yapmak zor bir iş değil ve sıkı çalışmayla 5-6 ayda halledilir.
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bLackMumbLe 2 yıl
Yıl 2017 film 2019'da vizyona girecek adam hala vücut diyor
Aktörlerin vücut yapması, kilo alıp vermesi zor şeyler değil neredeyse tüm süper kahraman rolündeki oyuncular büyük değişimler geçiriyorlar zaten. Gerçi bu eleştirenlerin nedeni trollük ama yine de bir şeyler yazma gereği duydum.
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waynei 2 yıl
DC ailesine yeni 5-6 puanlik bir film daha geliyor
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Kastır kilodur bunlar halledilir şeyler. Önemli olan oyunculuk ve film yönetmeliğinin iyi bir kadro ile yapılıyor olması. Ama son 20 yıldır oyuncu ve yönetmen sıkıntısı var bana göre. Filmler genellikle adrenalinden, matraklıktan geçilmiyor ya da değişiklik yapacağım diye olmadık şeyler deneniyor.
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MRTFR 2 yıl
Hadi bakalım

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V4LKyR 2 yıl
ATIŞMA VAR BEYLER
Eee sıra sende şimdi Burus, bekletme mustiyi.
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mu5tafa 2 yıl
Dc ve fantastik seçimleri.. Her şeye cgi yapan dc buna da cgi kas yapar artık. O kadar gelecek vaat eden genç aktör varken.neyse.. .


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Hazreti Bruce Wayne 2 yıl mu5tafa
mu5tafa
Dc ve fantastik seçimleri.. Her şeye cgi yapan dc buna da cgi kas yapar artık. O kadar gelecek vaat eden genç aktör varken.neyse.. .


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Aynen aynen senin dilinden konuşacaksak bak Marvel ve fantastik seçimleri..
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Filmin vizyona girmesine daha 1.5 yıldan fazla var herkes anasının karnından kaslı doğmuyor çalışmayla oluyor bu işler bak en güzel örneği de burada ;
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Her fırsatta nereden bi açık bulabilirim de eleştirebilirim havalarından vazgeçin artık gerçekten komik duruma düşüyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +14
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MERNEPTAH 2 yıl mu5tafa
Orijinalden alıntı: mu5tafa
Dc ve fantastik seçimleri.. Her şeye cgi yapan dc buna da cgi kas yapar artık. O kadar gelecek vaat eden genç aktör varken.neyse.. .


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Dedi ağır marvel fanı dc düşmanı
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