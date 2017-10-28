DC sinematik evreninde Shazam'ı canlandıracak isim belli oldu

Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini genişletmeye devam eden Warner Bros, DC Comics'in en sevilen kahramanlarından Shazam'ı da sinematik evrenine katmaya hazırlanıyor. Captain Marvel olarak da bilinen Shazam'ın bireysel filmi için hazırlıklarını bir süredir sürdüren Warner Bros, filmde sevilen kahramanı canlandıracak ismi belirledi.

DC sinematik evreninde Shazam'ı Chuck dizisi ile adını duyuran Zachary Levi canlandıracak. Önümüzdeki ay vizyona girecek Justice League'de bazı sürpriz karakterlerin boy göstermesi bekleniyor olsa da Shazam'ın filmde yer almasına pek ihtimal verilmiyor. Levi'ın canlandıracağı Shazam'ın ilk olarak 2019 yılında vizyona girecek bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkması bekleniyor.

Yönetmenliğini David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation)'in üstlendiği Shazam'ın çekimlerine önümüzdeki yılın şubat ayında başlanacak. DC'nin diğer filmlerinden çok daha eğlenceli bir hikayeye sahip olacağı söylenen Shazam, büyülü sözleri (Shazam!) söyleyerek neredeyse Superman kadar güçlü bir süper kahramana dönüşebilen genç Billy Batson'ın hikayesini anlatacak.

Zachary Levi, Batson'ın süper kahramana dönüşmüş halini canlandırırken, Batson'ın normal halini ise henüz açıklanmayan genç bir oyuncu canlandıracak. Shazam, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.

Öte yandan Shazam çizgi romanlarının en popüler kötü adamı olan Black Adam da kendi filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Dwayne Johnson tarafından canlandırılacak Black Adam'ın ilk Shazam filminde yer alması beklenmiyor.

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