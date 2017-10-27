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Marvel dizisi Runaways'in uzun fragmanı yayınlandı

Hulu, önümüzdeki ay başlayacak yeni dizisi Runaways için yeni bir fragman daha yayınladı. Runaways, Marvel'in sevilen çizgi roman serisinden televizyona uyarlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sevilen çizgi roman serilerini sinema ve televizyona uyarlamaya devam eden Marvel, dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Hulu tarafından hazırlanan yeni Marvel dizisi Runaways, önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Yayın tarihinin yaklaşması ile birlikte dizinin tanıtım çalışmalarına hız veren Hulu, Runaways için bir fragman daha yayınladı. 
Marvel'in sevilen çizgi roman serisinden uyarlanan Runaways; birbirlerine tahammül edemeyen altı gencin ortak bir düşmana karşı birleşmesini anlatacak. Bu birbirinden oldukça farklı altı genci bir araya getiren ortak düşman ise The Pride adlı şeytani bir örgüte üye olan anne babalarından başkası değil. Yayınlanan bu yeni fragman The Pride'ın ne tür karanlık işlerle uğraştığını gözler önüne seriyor.
Ayrıca Bkz. "The Punisher'ın çıkış tarihi yayınlanan yeni fragman ile duyuruldu"
Runaways'in senaryosunu Gossip Girl ve Chuck gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Josh Schwartz ve Stephanie Savage ikilisi kaleme aldı. Dizinin ana karakterleri olan gençleri Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin ve Allegra Acosta canlandırırken, dizinin oyuncu kadrosunda Annie Wersching, James Masters ve Julian McMahon gibi dizi dünyasının tanınmış isimleri de yer alıyor.
Runaways'in 10 bölümden oluşan birinci sezonu 21 Kasım'da başlayacak. Diğer Hulu dizilerinde olduğu gibi Runaways'in de ilk 3 bölümü aynı anda yayınlanacak. Sezonun geri kalan 7 bölümü ise birer hafta ara ile yayınlanacak.

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BoJack Horseman 2 yıl
Ortadaki eleman Aubameyang'a benziyor. Zaten izlemeyecektim, artık hiç izlemem.
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hacı.basat 2 yıl
Marvel kendi fanatiklerini bile marvelden nasıl tiksindirebilirim deneyleri yapıyor, cevapları da bulmak üzereymiş.
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Mianfei 2 yıl
Dcnin cizgi romanlari ve hikaye örgüsü her türlü adamin dibidir. Dc film dizide dikiş tutturamadi ama marvelda iyice çocuğa bağlıyor. Şu tiplere bak. Liseli ergen dizisi incoming.
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