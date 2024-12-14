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    DC Sinematik Evreni'nin vizyon takvimine iki film daha eklendi

    James Gunn öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni genişliyor. DC Films, vizyon takvimine bu hafta iki yeni film daha ekledi; Biri 2026'da, diğeri 2028'de çıkacak.
    DC Films vizyon takvimine iki film daha ekledi Tam Boyutta Gör
    2022 yılında DC Films'in başına getirilen James Gunn (Guardians of the Galaxy), sıfırdan kuracağı bu yeni evreni adım adım şekillendirmeye devam ediyor. Daha önce bu evrenden çıkacak ilk filmleri duyuran Gunn, son günlerde ise bunlara yenilerini ekliyor. DC Sinemaitk Evreni'nin vizyon takvimine bu hafta iki yeni yapım daha eklendi.

    Bunlardan ilki hafta başında ortaya çıkan Clayface filmi oldu. Batman çizgi-romanlarında gördüğümüz kötü karakterlerden biri olan Clayface'in solo filmi 11 Eylül 2026'da vizyona girecek. Filmi, The Haunting of Hill House ve The Fall of the House of Usher gibi korku-gerilim dizileriyle tanınan Mike Flanagan tarafından hazırlanıyor. Clayface filminin senaryosunu yazan Flanagan'ın filmi yönetip yönetmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Dynamic Duo, 2028'de Sinemaseverlerle Buluşacak

    DC Films vizyon takvimine iki film daha ekledi Tam Boyutta Gör
    Vizyon takvimine eklenen ikinci film ise Dynamic Duo oldu. Animasyon türündeki film, 30 Haziran 2028'de gösterime girecek. DC Sinematik Evreni'nin parçası olacak Dynamic Duo, çizgi-romanlarda Robin olarak gördüğümüz iki karakteri, Dick Grayson ve Jason Todd'u bir araya getirecek.

    Warner Bros. Pictures Animaton stüdyosu tarafından hazırlanan Dynamic Duo'yu ilk yönetmelik deneyimini yaşayan Arthur Mintz yönetecek. Senaryoyu ise Pixar filmlerinden tanıdığımız Matthew Aldrich (Coco, Lightyear) yazıyor.

    Bu eklemelerin ardından DC Sinematik Evreni'nin vizyon takvimi şöyle oldu:

    • Superman - 11 Temmuz 2025
    • Supergirl - 26 Haziran 2026
    • Clayface - 11 Eylül 2026
    • The Batman 2 - 2 Ekim 2026
    • Dynamic Duo - 30 Haziran 2028
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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

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    BOLDVIPER 6 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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