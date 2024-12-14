DC Sinematik Evreni'nin vizyon takvimine iki film daha eklendi

Bunlardan ilki hafta başında ortaya çıkan Clayface filmi oldu. Batman çizgi-romanlarında gördüğümüz kötü karakterlerden biri olan Clayface'in solo filmi 11 Eylül 2026'da vizyona girecek. Filmi, The Haunting of Hill House ve The Fall of the House of Usher gibi korku-gerilim dizileriyle tanınan Mike Flanagan tarafından hazırlanıyor. Clayface filminin senaryosunu yazan Flanagan'ın filmi yönetip yönetmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.
Dynamic Duo, 2028'de Sinemaseverlerle Buluşacak
Warner Bros. Pictures Animaton stüdyosu tarafından hazırlanan Dynamic Duo'yu ilk yönetmelik deneyimini yaşayan Arthur Mintz yönetecek. Senaryoyu ise Pixar filmlerinden tanıdığımız Matthew Aldrich (Coco, Lightyear) yazıyor.
Bu eklemelerin ardından DC Sinematik Evreni'nin vizyon takvimi şöyle oldu:
- Superman - 11 Temmuz 2025
- Supergirl - 26 Haziran 2026
- Clayface - 11 Eylül 2026
- The Batman 2 - 2 Ekim 2026
- Dynamic Duo - 30 Haziran 2028
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor