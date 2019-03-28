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DH Android uygulaması artık çok daha hızlı ve sorunsuz [Spoiler İçerir]

DonanımHaber’in Android’li akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilmiş uygulaması, güncel sürümde daha hızlı bir hale geldi, hatalardan arındırıldı ve yeni özelliklere kavuştu.
1 ay
5,5b
1
46
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DH Android uygulaması artık çok daha hızlı ve sorunsuz [Spoiler İçerir]
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DonanımHaber’in tüm mecralarını tek bir uygulamadan kolaylıkla takip edebilme olanağı tanıyan reklamsız Android uygulaması, düzenli olarak güncelleniyor ve yeni özelliklere kavuşuyor. Sizlerden gelen tüm hataların da değerlendirilerek çözüldüğü uygulama, özellikle son güncellemeler ile çok daha stabil bir hale geldi. Ayrıca giriş seviyesindeki Android cihazlardan en yeni Android sürümüne sahip modellere kadar tüm telefonlarda ve tabletlerde hatasız bir deneyim sunmaya büyük çaba gösteriyoruz.

Sizlerden gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde gece modunu eklediğimiz uygulamaya çok yakında farklı renk temalarında iki yeni modu da sizlere sunmuş olacağız. Özellikle son güncellemede gelen forumdaki konularda kaldığın yerden devam et, anlık haber bildirimleri, video indirme ve çevrimdışı izleme özellikleri çok kullanılan yeniliklerden oldu.

Forum konuları daha hızlı açılıyor

Anlık veriler ile performansını sürekli izlediğimiz Android uygulamasının son iki sürümünde konuların açılışı %80 oranında hızlandı. Uygulamanın ilk açılış süresi de ciddi oranda kısaldı. Hatasız bir oturum geçirme yüzdesini de %99’un üzerinde sabitlemeyi başardık.

En popüler 5 cihaz

DH Android uygulamasının en çok kullanıldığı ilk 5 cihaz sırasıyla Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi8, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S7 Edge olarak sıralanıyor.

Son güncellemelerde performansa dönük iyileştirmelerin dışında yapılan geliştirmelerden bazıları şöyle:
  • Google ile giriş ve kayıt daha işlevsel bir hale getirildi,
  • Forum konularında kaldığın yerden devam et özelliğini geliştirildi ve kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilir bir yapıya dönüştürüldü,
  • Haberlerde ve forumda yazı boyutu ayarlanabilir oldu,
  • Sekme ekle özelliği daha fonksiyonel bir hale geldi,
  • Uygulamadan ilan açma özellikleri iyileştirildi,
  • Yüzen oynatıcı ile forum konularında gezinirken videonun ekranda sabit kalması sağlandı.

DH uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.



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num 1 ay en beğenilen
Bu modları isteyen kaleye mum diksin.

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Spoiler böyle verilir @ahmet.
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Boragungoren 1 ay
Harbiden geç oldu ama oldu çok güzel görünüyor forumda dolaşmaktan keyif alıyorum ve forum site sayfasında hızlanma gözlemledim güzel gelişmeler
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AğlayacaksanOynamayalım 1 ay
son güncellemelerle baya sağlam hale geldi app ayrıca mavili gece modu güzel olacak gibi
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1 Avatar
sheff2x 1 ay
Neden kaynaklanıyor acaba? Her haberde böyle. Videosu başta olan haberler hariç.
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sheff2x 1 ay
Videolar yüklenemedi hatası veriyor
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shkoksal 1 ay
Biraz da Apple güncellemesi alır inşallah
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Sharparrow 1 ay
Hep aynı terrrane.. her seferinde aynı haberi yapıyorsunuz her seferinde de değişen bir şey yok...
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ahmet. 1 ay Sharparrow
Merhaba,
Şikayetlerinizi veya yaşadığınız sorunları iletebilirseniz hızlıca çözüm bulmak isteriz. Grafiklere de yansıdığı üzere son sürümde bariz bir iyileşme var.
Yardımcı olabilirseniz çok seviniriz.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
Güncelleme âlâ olmuş Google hesabımla sonunda giriş yapabildim 5 yıldızı nereden veriyorduk ahmetcim ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
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ahmet. 1 ay Mustafa Oğuzhan Aydemir
AppStore veya Google Play Store'dan 5 yıldız verince bir aylık premium modu otomatik olarak açılıyor.
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DH Misafiri 1 ay
Siz bunları boşverin de 'tablet modu' ne oldu?
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Scrite 1 ay
iOS sürüme bu özellikler ne zaman gelecek? Koyu modu bizde bekliyoruz dört gözle :)
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ahmet. 1 ay Scrite
iOS tarafında köklü bir yenilik yapıyoruz. Sonrasında hızlıca yepyeni özellikler eklenecek :)
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zero fear 1 ay
Merhaba Ahmet bey, Android de durum çubuğunu beyaz olarak ayarlarsanız çok daha alfa bir görünüme kavuşabilir uygulama. Umarım dikkate alırsınız diğer her şeyi ile mükemmel bir uygulama olmuş artık.
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ahmet. 1 ay zero fear
Bununla ilgili bir sonraki sürümde güzel bir şeyler olacak :)
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WaylandIZMIR 1 ay
ios uygulaması taş gibi. Çok başarılı
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ahmet. 1 ay WaylandIZMIR
Daha da efsane olacak düzenemeler yolda 😍
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bytradm 1 ay
ne zaman bu app ye girip çıksam tel yarım saat sonra uyarıyor
bu çok pilini yiyor diye . sonunda arka planda çalışmasını iptal ettim.
cihaz op5 eko kull. 3gün+ gidiyor. herşey karanlık. (dark mod)
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ahmet. 1 ay bytradm
Bununla ilgili olarak Android tarafındaki arkadaşlarımız ile kısa bir görüşme yaptık. Değerlendirip bir çalışma yapacaklardır. Elimizde belirttiğiniz cihaz olmadığı için deneyemiyoruz ancak çok popüler birçok model için deneme yapıp bu tür sorunların yaşanmadığına emin oluyoruz. Belki bu cihaza has bir sorun yaşanıyordur. Cihazın Android sürümü nedir? Stock rom mu kurulu?
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