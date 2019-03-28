DH Android uygulaması artık çok daha hızlı ve sorunsuz [Spoiler İçerir]

Sizlerden gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde gece modunu eklediğimiz uygulamaya çok yakında farklı renk temalarında iki yeni modu da sizlere sunmuş olacağız. Özellikle son güncellemede gelen forumdaki konularda kaldığın yerden devam et, anlık haber bildirimleri, video indirme ve çevrimdışı izleme özellikleri çok kullanılan yeniliklerden oldu.
Forum konuları daha hızlı açılıyor
Anlık veriler ile performansını sürekli izlediğimiz Android uygulamasının son iki sürümünde konuların açılışı %80 oranında hızlandı. Uygulamanın ilk açılış süresi de ciddi oranda kısaldı. Hatasız bir oturum geçirme yüzdesini de %99’un üzerinde sabitlemeyi başardık.
En popüler 5 cihaz
DH Android uygulamasının en çok kullanıldığı ilk 5 cihaz sırasıyla Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi8, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S7 Edge olarak sıralanıyor.
- Google ile giriş ve kayıt daha işlevsel bir hale getirildi,
- Forum konularında kaldığın yerden devam et özelliğini geliştirildi ve kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilir bir yapıya dönüştürüldü,
- Haberlerde ve forumda yazı boyutu ayarlanabilir oldu,
- Sekme ekle özelliği daha fonksiyonel bir hale geldi,
- Uygulamadan ilan açma özellikleri iyileştirildi,
- Yüzen oynatıcı ile forum konularında gezinirken videonun ekranda sabit kalması sağlandı.
DH uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.
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Spoiler böyle verilir @ahmet.