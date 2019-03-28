DH Android uygulaması artık çok daha hızlı ve sorunsuz [Spoiler İçerir]

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DonanımHaber’in tüm mecralarını tek bir uygulamadan kolaylıkla takip edebilme olanağı tanıyan reklamsız Android uygulaması, düzenli olarak güncelleniyor ve yeni özelliklere kavuşuyor. Sizlerden gelen tüm hataların da değerlendirilerek çözüldüğü uygulama, özellikle son güncellemeler ile çok daha stabil bir hale geldi. Ayrıca giriş seviyesindeki Android cihazlardan en yeni Android sürümüne sahip modellere kadar tüm telefonlarda ve tabletlerde hatasız bir deneyim sunmaya büyük çaba gösteriyoruz.

Sizlerden gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde gece modunu eklediğimiz uygulamaya çok yakında farklı renk temalarında iki yeni modu da sizlere sunmuş olacağız. Özellikle son güncellemede gelen forumdaki konularda kaldığın yerden devam et, anlık haber bildirimleri, video indirme ve çevrimdışı izleme özellikleri çok kullanılan yeniliklerden oldu.

Forum konuları daha hızlı açılıyor

Anlık veriler ile performansını sürekli izlediğimiz Android uygulamasının son iki sürümünde konuların açılışı %80 oranında hızlandı. Uygulamanın ilk açılış süresi de ciddi oranda kısaldı. Hatasız bir oturum geçirme yüzdesini de %99’un üzerinde sabitlemeyi başardık.

En popüler 5 cihaz

DH Android uygulamasının en çok kullanıldığı ilk 5 cihaz sırasıyla Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi8, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S7 Edge olarak sıralanıyor.

Son güncellemelerde performansa dönük iyileştirmelerin dışında yapılan geliştirmelerden bazıları şöyle:

Google ile giriş ve kayıt daha işlevsel bir hale getirildi,

Forum konularında kaldığın yerden devam et özelliğini geliştirildi ve kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilir bir yapıya dönüştürüldü,

Haberlerde ve forumda yazı boyutu ayarlanabilir oldu,

Sekme ekle özelliği daha fonksiyonel bir hale geldi,

Uygulamadan ilan açma özellikleri iyileştirildi,

Yüzen oynatıcı ile forum konularında gezinirken videonun ekranda sabit kalması sağlandı.

DH uygulamasının Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.



