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DH+ Ekim Sayısı Yayınlandı

3 yıl
3,8b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DH+’ın yeni sayısında kapağı Google’ın Android 6.0 Marshmallow ile birlikte gelen Nexus 5X ve Nexus 6P modelleri aldı. LG ve Huawei imzasını taşıyan yeni akıllı telefonların detaylarına iç sayfalarda bakıyoruz. Bunun yanı sıra Pixel C adı verilen yeni tablet ile Chromecast’in yenilenmiş haline dair ilk detayları da yine bu sayıda okuyabileceksiniz.

Orhan Pamuk’tan sonra ikinci kez Nobel Ödülü’nü bu kez bilim alanında ülkemize getiren Aziz Sancar’ı da unutmadık. Bu özel yazıda, kimya dalında ödüle layık görülen profesörün biyolik saat ve kanser üzerine yaptığı bilimsel çalışmaları sizlere aktarmaya çalıştık.

Otomobil editörümüz Muharrem Gökçe, 1.6 Dizel Otomatik Opel Insignia’nın direksiyonuna geçti ve kapsamlı bir test hazırladı. Araca dair önemli detaylar ve çok özel fotoğraflar otomobil sayfalarımızda. Kültür – Sanat editörümüz Erhan Tan ise ayın filmlerinin yanı sıra bu sezon başlayan tüm yeni dizileri mercek altına aldı ve gelecek vadeden yapımları sizler için araştırdı.

Tüm bunlara ek olarak iOS, Android ve Windows için mobil uygulama ile oyun önerileri, enerji dünyasından heyecan verici haberler ve daha onlarca özel içerik DH+ Ekim sayısında sizlerle buluşuyor.
Dergiyi aşağıda yer alan bağlantılardan ücretsiz olarak indirip, tüm cihazlarınızdan okuyabilirsiniz. 
DH+ Windows 8.1 ve Window 10:

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:


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DH Misafiri 1 yıl
Beğenerek takip ettiğim derginizin 2 yıldır yeri dolmuyor
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Microsoft Specialist 3 yıl
Windows ve Windows Phone linkleri aynı uygulamaya çıkıyor Universal olduğu için.
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Aloto 3 yıl
İç tasarım mobilde kapak tasarımıkadar esterik ve içaçı olmalı görsellerle tanıtarak dah dikkat çekmeli.
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