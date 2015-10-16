DH+ Ekim Sayısı Yayınlandı

DH+’ın yeni sayısında kapağı Google’ın Android 6.0 Marshmallow ile birlikte gelen Nexus 5X ve Nexus 6P modelleri aldı. LG ve Huawei imzasını taşıyan yeni akıllı telefonların detaylarına iç sayfalarda bakıyoruz. Bunun yanı sıra Pixel C adı verilen yeni tablet ile Chromecast’in yenilenmiş haline dair ilk detayları da yine bu sayıda okuyabileceksiniz.

Tüm bunlara ek olarak iOS, Android ve Windows için mobil uygulama ile oyun önerileri, enerji dünyasından heyecan verici haberler ve daha onlarca özel içerik DH+ Ekim sayısında sizlerle buluşuyor.

Dergiyi aşağıda yer alan bağlantılardan ücretsiz olarak indirip, tüm cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.

DH+ Windows 8.1 ve Window 10:

Orhan Pamuk’tan sonra ikinci kez Nobel Ödülü’nü bu kez bilim alanında ülkemize getiren Aziz Sancar’ı da unutmadık. Bu özel yazıda, kimya dalında ödüle layık görülen profesörün biyolik saat ve kanser üzerine yaptığı bilimsel çalışmaları sizlere aktarmaya çalıştık.Otomobil editörümüz Muharrem Gökçe, 1.6 Dizel Otomatik Opel Insignia’nın direksiyonuna geçti ve kapsamlı bir test hazırladı. Araca dair önemli detaylar ve çok özel fotoğraflar otomobil sayfalarımızda. Kültür – Sanat editörümüz Erhan Tan ise ayın filmlerinin yanı sıra bu sezon başlayan tüm yeni dizileri mercek altına aldı ve gelecek vadeden yapımları sizler için araştırdı.

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:

https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android: