"DJI Mavic 2 , farklı versiyonlarla gelecek."

DJI firmasının beğenilen Drone modeli Mavic bu yıl ikinci nesle terfi etmeye hazırlanıyor. Henüz resmi bir tanıtım yapılmış değil ancak yeni cihazlar reklam afişlerinde kendisine yer bulmaya başladı.

DJI Mavic 2 özellikleri

Daha önce de sızan bilgilere göre Mavic 2 serisi 360 derecelik engel aşma kabiliyetine sahip. Böylece her yöne doğru Drone modeli kolay bir şekilde engelleri tanımlayabiliyor.

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Yeni seride dikkat çeken çıkarılamayan bir gimbal barındırıyor olması. Bu bakımdan firmanın iki model belirlediği tahmin ediliyor. Mavic 2 Pro modeli 1 inçlik sensöre sahip Hasselbald kamera taşıyor. Mavic 2 Zoom ise 2x optik zoom yapan bir kamera taşıyor.

Diğer taraftan havada 31 dakika kalabilen model 70Km/s hıza ulaşabiliyor. 4K kalitesinde video kayıtları yapabilen cihaz 7 kilometreye kadar canlı yayında Full HD çözünürlüğe ulaşabiliyor.

DJI bazı ayrıntıları gözden geçirmek üzere Mavic 2 tanıtımını ertelemişti. Bu bakımdan net bir tanıtım tarihi mevcut değil. Fiyat aralığının ise 1000$-1100$ civarında olacağı tahmin ediliyor.