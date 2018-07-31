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DJI Mavic 2 farklı versiyonlarla gelecek

Dağıtılan bir reklam afişinde DJI Mavic 2 versiyonları net bir şekilde açıklanmış. DJI Mavic 2 modeli Zoom ve Pro olmak üzere iki farklı versiyon ile geliyor. Fiyat henüz belli değil.
9 ay
2,5b
1
2
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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DJI firmasının beğenilen Drone modeli Mavic bu yıl ikinci nesle terfi etmeye hazırlanıyor. Henüz resmi bir tanıtım yapılmış değil ancak yeni cihazlar reklam afişlerinde kendisine yer bulmaya başladı.

DJI Mavic 2 özellikleri

Daha önce de sızan bilgilere göre Mavic 2 serisi 360 derecelik engel aşma kabiliyetine sahip. Böylece her yöne doğru Drone modeli kolay bir şekilde engelleri tanımlayabiliyor.

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Yeni seride dikkat çeken çıkarılamayan bir gimbal barındırıyor olması. Bu bakımdan firmanın iki model belirlediği tahmin ediliyor. Mavic 2 Pro modeli 1 inçlik sensöre sahip Hasselbald kamera taşıyor. Mavic 2 Zoom ise 2x optik zoom yapan bir kamera taşıyor.

Diğer taraftan havada 31 dakika kalabilen model 70Km/s hıza ulaşabiliyor. 4K kalitesinde video kayıtları yapabilen cihaz 7 kilometreye kadar canlı yayında Full HD çözünürlüğe ulaşabiliyor.

DJI bazı ayrıntıları gözden geçirmek üzere Mavic 2 tanıtımını ertelemişti. Bu bakımdan net bir tanıtım tarihi mevcut değil. Fiyat aralığının ise 1000$-1100$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2018/07/29/dji-mavic-2-pro-and-zoom-drone-leak/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 ay
"DJI Mavic 2 , farklı versiyonlarla gelecek."
1 Yanıt Yanıtla +1
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smart1978 9 ay DH Misafiri
2 yerine yaziyla "iki" yazilsaydi haklisin ama ortada anlasilmayacak birsey yok rakamla yazilmis .
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