DJI, Phatom 4'ün ilk videosunu yayınladı

Drone sektöründeki en büyük üreticilerden birisi kuşkusuz DJI. Phantom serisiyle büyük beğeni toplayan şirket özellikle profesyonellere yönelik ürünler ortaya koyuyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok coğrafyada film-dizi çekimleri veya havadan görüntüleme gibi konularda Phantom serisi drone'lar kullanılıyor.
Şirket, sıradaki modeli Phantom 4 için yeni bir teaser videosu yayınladı. Bir dakikalık bu videoda yeni ürünün kamera sensörlerine dikkat çekilmiş, bunun yanında videoya göre açık hava koşullarına da daha dayanıklı bir drone bekleyebiliriz. Phantom 4'ün pil kapasitesi konusunda da gelişmeler görebiliriz, ürünün video kaydıyla birlikte 30 dakikaya yakın süreler havada kalabilmesi bekleniyor.
DJI yeni drone'unuz 1 Mart'ta duyuracak. Phantom 4'ün yaklaşık olarak 1700$ fiyatla çıkış yapması bekleniyor. Yayınlanan teaser videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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DJI mı bu ürün?
En son geçen Bağdat Cad. da gördüm Phantom 3'ü bir dükkan açılmış sırf dronlara özel. 3000TL idi ama herhalde x-y axis falan yoktur, dahili kamerası var falan dedi. 3000TL idi standartı. İçim gitti yani.
Günümüzde tek kusur batarya teknolojisi. Telefonlarda da sıkıntı, hele drone gibi çok enerji tüketen araçlarda ekstra kendini gösteriyor. Sadece 25dk nedir ya. Sonra 1 saat şarj et tekrar. O yüzden profosyonel çekim yapanlar 3-4 batarya alıyor, birini kullanırken ötekini şarj ediyor. Yeni batarya teknolojisi de gelse drone olayı harbi uçar.