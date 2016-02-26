DJI, Phatom 4'ün ilk videosunu yayınladı

Drone sektöründeki en büyük üreticilerden birisi kuşkusuz DJI. Phantom serisiyle büyük beğeni toplayan şirket özellikle profesyonellere yönelik ürünler ortaya koyuyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok coğrafyada film-dizi çekimleri veya havadan görüntüleme gibi konularda Phantom serisi drone'lar kullanılıyor.

DJI yeni drone'unuz 1 Mart'ta duyuracak. Phantom 4'ün yaklaşık olarak 1700$ fiyatla çıkış yapması bekleniyor. Yayınlanan teaser videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Şirket, sıradaki modeli Phantom 4 için yeni bir teaser videosu yayınladı. Bir dakikalık bu videoda yeni ürünün kamera sensörlerine dikkat çekilmiş, bunun yanında videoya göre açık hava koşullarına da daha dayanıklı bir drone bekleyebiliriz. Phantom 4'ün pil kapasitesi konusunda da gelişmeler görebiliriz, ürünün video kaydıyla birlikte 30 dakikaya yakın süreler havada kalabilmesi bekleniyor.