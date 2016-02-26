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DJI, Phatom 4'ün ilk videosunu yayınladı

Phantom serisiyle büyük beğeni toplayan DJI, 1 Mart'ta seriye bir üye daha ekleyecek. Phantom 4 drone'u için teaser videosu yayınlayan üretici ilk ipuçlarını verdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Drone sektöründeki en büyük üreticilerden birisi kuşkusuz DJI. Phantom serisiyle büyük beğeni toplayan şirket özellikle profesyonellere yönelik ürünler ortaya koyuyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere bir çok coğrafyada film-dizi çekimleri veya havadan görüntüleme gibi konularda Phantom serisi drone'lar kullanılıyor.

Şirket, sıradaki modeli Phantom 4 için yeni bir teaser videosu yayınladı. Bir dakikalık bu videoda yeni ürünün kamera sensörlerine dikkat çekilmiş, bunun yanında videoya göre açık hava koşullarına da daha dayanıklı bir drone bekleyebiliriz. Phantom 4'ün pil kapasitesi konusunda da gelişmeler görebiliriz, ürünün video kaydıyla birlikte 30 dakikaya yakın süreler havada kalabilmesi bekleniyor.

DJI yeni drone'unuz 1 Mart'ta duyuracak. Phantom 4'ün yaklaşık olarak 1700$ fiyatla çıkış yapması bekleniyor. Yayınlanan teaser videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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funnel 3 yıl
Geçen hafta phantom 3 modellerine 500-700tl arasından gelen indirimin nedeni belli oldu.
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MrKemal17 3 yıl
There goes your life
droneu iki ay kullanmadım, kabından çıkarıp tekrar bir uçurayım dedim iki bataryada 50 saniye içinde %100den 10a iniyor trden ulaşabileceğim bir destek departmanları yok ve bir bataryanın fiyatı 500 tl

DJI mı bu ürün?
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Spiderhip 3 yıl
Bir ara drone ları çok araştırmıştım. Benim bildiğim en iyi drone bu Phantom'lar. 2'si de süperdi, 3.sü de süper. Büyük ihtimal bu da öyle olacaktır. Fiyatları tabiki çok pahalı ama teknolojinin geldiği son nokta için yapacak bir şey yok. İlla bir şey uçurmak isteyen 200-300tl ye oyuncak drone lar da bulabilir. Ama bu bildiğiniz film, reklam vs çekimlerinde kullanılan drone.

En son geçen Bağdat Cad. da gördüm Phantom 3'ü bir dükkan açılmış sırf dronlara özel. 3000TL idi ama herhalde x-y axis falan yoktur, dahili kamerası var falan dedi. 3000TL idi standartı. İçim gitti yani.

Günümüzde tek kusur batarya teknolojisi. Telefonlarda da sıkıntı, hele drone gibi çok enerji tüketen araçlarda ekstra kendini gösteriyor. Sadece 25dk nedir ya. Sonra 1 saat şarj et tekrar. O yüzden profosyonel çekim yapanlar 3-4 batarya alıyor, birini kullanırken ötekini şarj ediyor. Yeni batarya teknolojisi de gelse drone olayı harbi uçar.
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There goes your life 3 yıl
drone'u iki ay kullanmadım, kabından çıkarıp tekrar bir uçurayım dedim iki bataryada 50 saniye içinde %100'den 10'a iniyor tr'den ulaşabileceğim bir destek departmanları yok ve bir bataryanın fiyatı 500 tl
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