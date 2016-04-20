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DJI, akıllı bataryaya sahip M600 drone modelini duyurdu

Profesyonel çekim uzmanları arasında popüler olan Phantom serisinin yanına, şimdide Matrice 600 adlı yeni bir drone daha ekleniyor. Model, akıllı batarya sistemine sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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11
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Profesyonel drone modelleri dendiğinde yıllardır akla ilk gelen firmalardan olan DJI, Phantom serisinin yanında ilgi çekici özelliklere sahip yeni bir drone modeli daha tanıttı. DJI Matrice 600 modeli, yine profesyonel çekim uzmanlarına hitap ediyor.

Altı pervaneli bir model olan DJI Matrice 600, Spreading Wings serisinin devamı olarak görülüyor. Bu seride açılır-kapanır iniş takımları ve katlanabilir tasarım beğeni topluyordu. M600 modeli, bu özelliklerin yanına toza dayanıklı pervaneleri ve kendini soğutabilen motor tasarımını da ekliyor.

Aracın geliştirilmiş A3 uçuş kontrolcüsü, takılan kameranın ağırlığına göre otomatik olarak uçuş parametrelerini değiştirebiliyor ve güvenlik riski oluşturmuyor. Firmanın tüm kameralarının yanında Red Epic gibi kameraları destekleyen cihaz, ayrıca Ronin MX gibi kamera dengeleyicilerine de uygun.

Ayrıca Bkz. "32GB GDDR5 bellekli AMD FirePro W9100 duyuruldu"

Video aktarımı için LightBridge 2 teknolojisi tercih edilmiş. Bu teknoloji ile, Full HD canlı yayınlar yaklaşık 5Km uzunluğa kadar, kumanda merkezine 60fps olarak aktarılabiliyor. Mesafe göz önüne alındığında LightBridge 2 teknolojisi oldukça iyi bir iş çıkarıyor diyebiliriz.

Havada daha uzun süre kalabilme adına, cihaza 6 adet akıllı batarya yerleştirilmiş. Küçük yapıdaki bu bataryaların birisi bittiğinde diğeri devreye giriyor ve Zenmuse X5 kamera ile toplamda 36 dakika havada kalabiliyor. Daha ağır kameralarda ise süre 15-20 dakikaya düşüyor. Cihazın fiyatı 4599$ açıklandı. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51680/dji-unveils-new-m600-hexacopter-6-separate-smart-batteries/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
krm_group 2 yıl
m600 kullanıcısı varmı ?
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DeanWinchester. 3 yıl
Yenileri çıksa ne olcak yasaklancak bunlar belkide yasaklandı
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icais 3 yıl
serafon
Akülerin akıllı olmasının ya da paralel bağlamak yerine sırayla devreye girmesinin mantığı ne ola ki?

Cihaza 6 noktadan lipo bağlanabiliyor, bunun mantığıda takılan kamera ve gimbalın ağırlığından dolayı düşücek süreyi arttırdığınız lipo sayısı ile dengelemek, tabi her lipoda + ağırlık demek o yüzden belirli oranlar verilmiş.
Diğer amaç ise fazladan pil satmak işte, akıllı lipo diye çıkardılar, bazısı 10 şarjdan sonra kendi kendini bozuyor..
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Guest-0924579C4 3 yıl icais

slm ..bunlara başka pil takıp uçuş süresini uzatmak mümkünmü

bide türkiyede sıkı aktif forumları biliyormusunuz..
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icais 3 yıl
aspirin_00
ozankardes
aspirin_00bunlara şanzıman sistemi koyup tek benzinli motor takılsa havada saatlerce kalma imkanı olmaz mı ?
Titresimi nasil engellicekler?
araçlarda makas yada yay kullanıp titreşimi minimize ettiyseler bunada bir şeyler bulurlar benzilli helikopter modelleri var misal. nette bunla ilgili test videoları var ama uçanı göremedim daha varsa da ulaşamadım o videolara... kamera çekimlerinde kullanılan sarsıntı engelleme sistemini farklı şekilde de entegre edebilirler.

Motorları kalibre etmek sorun oluyor benzinli oldukları zaman, start timing sorunları yaşanıyor. Onun dışında benzinli yapmak çözüm olmuyor, yine aynı şeyi elde ediyorsunuz.
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serafon 3 yıl
Akülerin akıllı olmasının ya da paralel bağlamak yerine sırayla devreye girmesinin mantığı ne ola ki?
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aspirin_00 3 yıl
ozankardes
aspirin_00bunlara şanzıman sistemi koyup tek benzinli motor takılsa havada saatlerce kalma imkanı olmaz mı ?
Titresimi nasil engellicekler?

araçlarda makas yada yay kullanıp titreşimi minimize ettiyseler bunada bir şeyler bulurlar benzilli helikopter modelleri var misal.
nette bunla ilgili test videoları var ama uçanı göremedim daha varsa da ulaşamadım o videolara...
kamera çekimlerinde kullanılan sarsıntı engelleme sistemini farklı şekilde de entegre edebilirler.
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aspirin_00 3 yıl
bunlara şanzıman sistemi koyup tek benzinli motor takılsa havada saatlerce kalma imkanı olmaz mı ?
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ozankardes 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
bunlara şanzıman sistemi koyup tek benzinli motor takılsa havada saatlerce kalma imkanı olmaz mı ?

Titresimi nasil engellicekler?
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Guest-B9BB7180A 3 yıl
Çok mu çok yavaşsınız?
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Gray Code 3 yıl
Phantomlar bile çok başarılı çekimler yapıyor.Bunları düşünemiyorum artık :D
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