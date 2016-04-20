DJI, akıllı bataryaya sahip M600 drone modelini duyurdu

Profesyonel drone modelleri dendiğinde yıllardır akla ilk gelen firmalardan olan DJI, Phantom serisinin yanında ilgi çekici özelliklere sahip yeni bir drone modeli daha tanıttı. DJI Matrice 600 modeli, yine profesyonel çekim uzmanlarına hitap ediyor.

Altı pervaneli bir model olan DJI Matrice 600, Spreading Wings serisinin devamı olarak görülüyor. Bu seride açılır-kapanır iniş takımları ve katlanabilir tasarım beğeni topluyordu. M600 modeli, bu özelliklerin yanına toza dayanıklı pervaneleri ve kendini soğutabilen motor tasarımını da ekliyor.

Aracın geliştirilmiş A3 uçuş kontrolcüsü, takılan kameranın ağırlığına göre otomatik olarak uçuş parametrelerini değiştirebiliyor ve güvenlik riski oluşturmuyor. Firmanın tüm kameralarının yanında Red Epic gibi kameraları destekleyen cihaz, ayrıca Ronin MX gibi kamera dengeleyicilerine de uygun.

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Video aktarımı için LightBridge 2 teknolojisi tercih edilmiş. Bu teknoloji ile, Full HD canlı yayınlar yaklaşık 5Km uzunluğa kadar, kumanda merkezine 60fps olarak aktarılabiliyor. Mesafe göz önüne alındığında LightBridge 2 teknolojisi oldukça iyi bir iş çıkarıyor diyebiliriz.

Havada daha uzun süre kalabilme adına, cihaza 6 adet akıllı batarya yerleştirilmiş. Küçük yapıdaki bu bataryaların birisi bittiğinde diğeri devreye giriyor ve Zenmuse X5 kamera ile toplamda 36 dakika havada kalabiliyor. Daha ağır kameralarda ise süre 15-20 dakikaya düşüyor. Cihazın fiyatı 4599$ açıklandı.