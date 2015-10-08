DJI, yeni ürünü Osmo ile kullanıcılara profesyonel seviye video kaydı getiriyor

Sinema filmleri ya da reklam tanımları için "gimbal" adı verilen kamera sabitleme sistemleri kullanılıyor. Bu birimleri geliştirdiği drone modellerinde en iyi kullanan firmalardan DJI, yeni tanıttığı Osmo'yla ise süreci ele getiriyor.

DJI'ın bu konuda geliştirdiği ilk ürün olma özelliğini taşıyan Osmo, temel olarak elde kullanılabilecek bir görüntü sabitleme aparatı. Birçok benzerinden farklı olarak üzerinde 12MP çözünürlük ve 1/2.3-inç sensöre sahip kamerası bulunan Osmo, maksimum 4K çözünürlükte (Düşük çözünürlükte 120FPS) video kayıtları gerçekleştirebiliyor ve bunu 3 eksende sabitleyerek profesyonel seviye yumuşak / stabil sonuçlar sağlayabiliyor.

Bünyesinde yer alan ufak joystick ile kamerasını hareket ettirebilen DJI Osmo, daha çok tüketici pazarına odaklanıyor olsa da kamerasının değişebiliyor olmasıyla süreci tam tersine çevirebiliyor. Osmo bunu yine DJI tarafından geliştirilen Micro Four Thirds sistem "Zenmuse X5 ve Zenmuse X5R" kamera birimleriyle yerine getirebiliyor.

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz X5 ve X5R, MFT sistem lensler ile farklı çekim amaçlarına uyum sağlayabiliyor ve MFT sensör kullanmalarıyla Osmo'nun beraberinde gelenden çok daha yüksek video ve fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. Kameraların CinemaDNG RAW format desteğiyle tam 13 durak dinamik aralığı bulunuyor ve DJI Osmo ayrıca Inspire 1 üzerinde gelen X3 kamera birimi de aktif olarak kullanabiliyor.

Dahili kamerasının tüm çekim ayarlarını üzerinde taşıyabildiği akıllı telefonlardan halleden ve bunun için oldukça gelişmiş bir uygulaması bulunan DJI Osmo, joystick yanında buradan da kameraları hareket ettirebiliyor ve standart bağlantıları sayesinde mikrofon ya da ışık gibi birçok aksesuar ile özelleştirilebiliyor. Cihaz dahili olarak ses kaydı gerçekleştirebiliyor ve yine uygulama desteğiye otomatik panorama fotoğraflar oluşturabiliyor.

Kompakt gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir seçenek sunan ve herkesin sinema kalitesinde videolar çekmesine yardımcı olmayı hedefleyen DJI Osmo, 15 Ekim tarihinde 650$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün performansı aşağıda yer alan tanıtım videosu ile görebilirsiniz.



