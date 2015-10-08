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DJI, yeni ürünü Osmo ile kullanıcılara profesyonel seviye video kaydı getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI, yeni ürünü Osmo ile kullanıcılara profesyonel seviye video kaydı getiriyor
 
Sinema filmleri ya da reklam tanımları için "gimbal" adı verilen kamera sabitleme sistemleri kullanılıyor. Bu birimleri geliştirdiği drone modellerinde en iyi kullanan firmalardan DJI, yeni tanıttığı Osmo'yla ise süreci ele getiriyor.
DJI'ın bu konuda geliştirdiği ilk ürün olma özelliğini taşıyan Osmo, temel olarak elde kullanılabilecek bir görüntü sabitleme aparatı. Birçok benzerinden farklı olarak üzerinde 12MP çözünürlük ve 1/2.3-inç sensöre sahip kamerası bulunan Osmo, maksimum 4K çözünürlükte (Düşük çözünürlükte 120FPS) video kayıtları gerçekleştirebiliyor ve bunu 3 eksende sabitleyerek profesyonel seviye yumuşak / stabil sonuçlar sağlayabiliyor.
Bünyesinde yer alan ufak joystick ile kamerasını hareket ettirebilen DJI Osmo, daha çok tüketici pazarına odaklanıyor olsa da kamerasının değişebiliyor olmasıyla süreci tam tersine çevirebiliyor. Osmo bunu yine DJI tarafından geliştirilen Micro Four Thirds sistem "Zenmuse X5 ve Zenmuse X5R" kamera birimleriyle yerine getirebiliyor.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz X5 ve X5R, MFT sistem lensler ile farklı çekim amaçlarına uyum sağlayabiliyor ve MFT sensör kullanmalarıyla Osmo'nun beraberinde gelenden çok daha yüksek video ve fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. Kameraların CinemaDNG RAW format desteğiyle tam 13 durak dinamik aralığı bulunuyor ve DJI Osmo ayrıca Inspire 1 üzerinde gelen X3 kamera birimi de aktif olarak kullanabiliyor.
DJI, yeni ürünü Osmo ile kullanıcılara profesyonel seviye video kaydı getiriyor
 
Dahili kamerasının tüm çekim ayarlarını üzerinde taşıyabildiği akıllı telefonlardan halleden ve bunun için oldukça gelişmiş bir uygulaması bulunan DJI Osmo, joystick yanında buradan da kameraları hareket ettirebiliyor ve standart bağlantıları sayesinde mikrofon ya da ışık gibi birçok aksesuar ile özelleştirilebiliyor. Cihaz dahili olarak ses kaydı gerçekleştirebiliyor ve yine uygulama desteğiye otomatik panorama fotoğraflar oluşturabiliyor.
Kompakt gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir seçenek sunan ve herkesin sinema kalitesinde videolar çekmesine yardımcı olmayı hedefleyen DJI Osmo, 15 Ekim tarihinde 650$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünün performansı aşağıda yer alan tanıtım videosu ile görebilirsiniz.


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DH Misafiri 3 yıl
keske ornek bır kac tane de fotograf cekseydınız. ürünün alma konusunda kararsızım.
1.video esnasında gimbel motor sesi
2.cabuk biten sarj
bunker handikap benim için.
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celalceren 3 yıl
www.djiosmoservis.com teknık destek .
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DH Misafiri 3 yıl
Ürün an itibari ile tekrar stoklara girmiştir. (Distribütör Garantili / 2 Yıl)
oktostore.com/...
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tutakgokhan 3 yıl
Ürün çok güzel ve heyecan verici. Ürün ile ilgili inceleme on numara.

Fotopazar.com


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DH Misafiri 3 yıl
Bu kadar para vermeye gerek yok. Sadece gopro ile kullanacaksanız Lanparte LA3D gayet yeterli. Hem de daha iyi sonuç veriyor.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
birde pahalı olmasa :(
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EisKalt 4 yıl
DJİ Osmo yu geçen hafta deneme fırsatı buldum microfonu hariç gayet başarılı bi ürün Türkiye'de Sanalpazar Üzerinden Satışı Mevcut
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doctor_bey 4 yıl
650$'a kamerayı da veriyorlarsa fena değilmiş bence
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Arranger. 4 yıl
Fiyat iyi.
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serselner_ 4 yıl
htc re işimi bayağı görüyor. hem su altında hem karada halı saha maçlarını oynarken elimde çekim yapıp face atıyorum. izleyenler telefonla nasıl çekim yapıyorsun düşürmeden diyorlar htc re yi gösterince ağızları açık kalıyor
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dhdh 4 yıl
Dji yapmış yine yapacağını
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candeniz_1991 4 yıl
DH Misafiri
Şuan fotografium.com da ön siparişler DJI Osmo için başladı. Mükemmel bir cihaz.

o mouse x5 galiba hocam ?
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DH Misafiri 4 yıl
Şuan fotografium.com 'da ön siparişler DJI Osmo için başladı. Mükemmel bir cihaz.
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hgw7 4 yıl
39 - 43. Saniyeler arası yanıltma var
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