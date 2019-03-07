DRAM fiyatları %30 düştü

2018 yılı RAM fiyatları açısından uçuk fiyatları gördüğümüz bir yıl oldu. Buna karşın yine aynı içerisinde talebi karşılamak için yeni üretime başlayan tesislerin etkisi ise bu yıla sarktı. Pazar analistleri bu yıl için fiyat düşüşü öngörüyor.
DRAMeXchange’in analizine göre DRAM fiyatlarında çeyreksel bazda 2011’den bu yana en büyük düşüş yaşandı. Firmanın %25’lik tahminini de aşarak %30’a varan fiyat düşüşü pazardaki durum göz önünde bulundurulduğunda daha da sürecek gibi. Zira hali hazırda stoklardaki yongalar gün geçtikçe artmakta hatta rapora göre DRAM üreticilerinin çoğunun elinde 6 haftalık envanter birikmiş bile.Pazarın en büyük oyuncularına baktığımızda SK Hynix’in yeni 107 milyar dolar değerindeki 4 fabrika inşa edeceğini görüyoruz. Micron ise hali hazırdaki test ve paketleme tesisini iki katına büyüteceğini ve Taichung’daki birimde de kapasite artışına gideceğini açıkladı.
Samsung fiyatların düşmesini istemiyorSamsung’a gelirsek, Güney Kore’li pazar lideri görünüşe göre ürettiği yongaların astronomik rakamlara satılmasından bir hayli memnun olmalı ki bellek üretimini yavaşlatacağını açıkladı. Yine de Samsung hali hazırda Pyeongtaek’te ikinci fabrikasını kurmakta. Öyle ya da böyle hafıza çözümlerinde kaydadeğer fiyat düşüşleri yolda.
Özellikle de Intel’İn giriş seviye yongalarında yaşadığı stok sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda OEM üreticilerinin de üretim fazlası DRAM ve NAND Flash yongalarını eritmesi çok düşük ihtimal olarak kalıyor.
https://press.trendforce.com/node/view/3217.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
edit: tekrar baktimda son soyledigim gskill ram burda 2200-2500 arasi fiyat veriyorlar. Bizde indirim yapilmamis bunlari sikayet etmek lazim. haksiz kazanc yapiliyor.
Vergiler bir yandan.
Eklenen yeni vergiler bir yanda .
Kaziklanan Daima Vatandastir ...
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micron, dramxchange ve