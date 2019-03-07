Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

DRAM fiyatları %30 düştü

Geçtiğimiz yıl hafıza çözümlerinde yaşanan fiyat artışları sonucunda sistem toplama arefesindeki bir çok kullanıcı hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. Son gelen haberler ümit vadediyor.
2 ay
7,8b
1
26
Ram
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2018 yılı RAM fiyatları açısından uçuk fiyatları gördüğümüz bir yıl oldu. Buna karşın yine aynı içerisinde talebi karşılamak için yeni üretime başlayan tesislerin etkisi ise bu yıla sarktı. Pazar analistleri bu yıl için fiyat düşüşü öngörüyor.

DRAMeXchange’in analizine göre DRAM fiyatlarında çeyreksel bazda 2011’den bu yana en büyük düşüş yaşandı. Firmanın %25’lik tahminini de aşarak %30’a varan fiyat düşüşü pazardaki durum göz önünde bulundurulduğunda daha da sürecek gibi. Zira hali hazırda stoklardaki yongalar gün geçtikçe artmakta hatta rapora göre DRAM üreticilerinin çoğunun elinde 6 haftalık envanter birikmiş bile.
Pazarın en büyük oyuncularına baktığımızda SK Hynix’in yeni 107 milyar dolar değerindeki 4 fabrika inşa edeceğini görüyoruz. Micron ise hali hazırdaki test ve paketleme tesisini iki katına büyüteceğini ve Taichung’daki birimde de kapasite artışına gideceğini açıkladı.

Samsung fiyatların düşmesini istemiyor 

Samsung’a gelirsek, Güney Kore’li pazar lideri görünüşe göre ürettiği yongaların astronomik rakamlara satılmasından bir hayli memnun olmalı ki bellek üretimini yavaşlatacağını açıkladı. Yine de Samsung hali hazırda Pyeongtaek’te ikinci fabrikasını kurmakta. Öyle ya da böyle hafıza çözümlerinde kaydadeğer fiyat düşüşleri yolda.

Özellikle de Intel’İn giriş seviye yongalarında yaşadığı stok sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda OEM üreticilerinin de üretim fazlası DRAM ve NAND Flash yongalarını eritmesi çok düşük ihtimal olarak kalıyor.
Dolayısıyla önümüzdeki dönem için sistem toplamak isteyenler ya da hali hazırdaki DDR standartı üzerinde sistemi olup da yükseltmeye gitmek isteyen kullanıcılar için oldukça güzel fiyatlar yolda diyebiliriz.


https://press.trendforce.com/node/view/3217.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MHEC 2 ay en beğenilen
Bize etkisi olmaz bu vergilerle.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 2 ay
Tek firma ve 107 milyar dolarlık yatırım! İlk başta herhalde rakamlarda bir yanlışlık var dedim ama Reuters falan da aynı rakamları verince yuh dedim.
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 2 ay
DRAM ucuzlayana kadar üçüncü dünya savaşı çıkacak.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tiger cage 1 ay
ramler düşmüş değil 16-18-18-18 cas değerleri yüksek ramler ucuzladı cl15 lere yaklaşılmıyor bile
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mito1172 1 ay
düşen bir şey yok yurt dışı dahil ramler hala kazık fiyata biraz newegg sitesinde iyi oda gümrük vergisi kargo falan 1265 tl ye geliyor 2 iyi kalite ram 3200mhz neresi düşük çözemedim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mukarnas 1 ay mito1172
yurtdisi ageis 3000mhz cl16 2x8gb 79avro ya satin alabiliyor avrupa sahasi, bize gönderimi yok baktigim saticinin. fiyati 16gb ram icin bedavadan biraz pahali. Gümrük vergisi diyince zaten tadi kalmadi ki. bir de o var.. kingston hyperx predator 3200mhz cl16 109avro, 3333mhz cl16 lik olani 112avro, bu ürünlerin 1 yillik fiyat degisimini görebiliyorum, indirim oldugu kesin. 26.03.2018 de 3200mhz cl16 kingston hyperx predator 194avro iken suan 109avro. en son bu ram 06.03.2016 da 109avro ymus. biraz daha gerilere bakarsak indirim var tamam fakat yine bindirim üzerinden indirim 2016 ile asagi yukari ayni fiyatlar avrupa icin konusacak olursak. Ulkemizde ki dolar kuru farkini unutmamak lazim, bizde indirim olsada olmasada dolar yüzünden hep pahali oluyor. Bizde de orta direklerin kurtaricisi corsair 3000mhz cl16 var mesela, fiyat olarak yurtdisi ile carpisir; 2x8gb 638 lira. Ama biraz daha yuksek hizli olsun b die olsun dersen o ramler onlar yurtdisinda da pahali. misal; F4-3200C14D-16GTZR bu ram 26.03.2018 de 239avro iken bugün 198avro fakat 2017 de 180avro fiyati varmis. avro fiyatlarini kurla carparak Liraya cevirebilirsin. Ben fiyat konusunda amerikaya bakmiyorum orda daha ucuz olmak zorunda zaten bize en yakin kim neresi varsa ona bakilir. Bu yüzden avrupa fiyatlari üzerinden karsilastirdim.
edit: tekrar baktimda son soyledigim gskill ram burda 2200-2500 arasi fiyat veriyorlar. Bizde indirim yapilmamis bunlari sikayet etmek lazim. haksiz kazanc yapiliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkan1zek 1 ay
Nereye düştü ben anlamadım. 4gb notebook ram hala 180 lira.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoşnakAğa 2 ay
Daha da düşecek. Cep telefonu satışları gümledi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnesKaptan38 2 ay yeni yorumcu
şaka maka indirim bizde ne kadar hissedilecek biliyormusunuz vergileri sayarak yaklaşık 200TL lik RAM'da 8 lira civarında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 2 ay
Ülkemizde o kadar dram dizisi ve filmi varken düşmesine şaşırdım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 ay
Dolar artisi bir yandan.
Vergiler bir yandan.
Eklenen yeni vergiler bir yanda .
Kaziklanan Daima Vatandastir ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 ay
Dolar bazında düşebilir ama TL bazında yükselmesi muhtemel, aynı değerde kalsa ona bile razı olabiliriz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 2 ay
Takılmaya devam etsinler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arslanbenzer 2 ay
107 milyar dolara fabrika kurucak şirket yok dünyada so yanlıştır
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7780 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
micron, dramxchange ve
8 etiket daha sk hynix dram ram fiyatları dram fiyatları Ram Donanım Metehan Göktaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay BMW, Audi'nin Bayern Münih'teki hisselerini satın almaya hazırlanıyor 2 ay Huawei Y7 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Pokemon GO, 3 yılda rekor gelire imza attı 2 ay Sadece kadın astronotların yer alacağı uzay yürüyüşü, tarihte bir ilk olma özelliğine sahip 2 ay İkinci nesil WD Black SN750 NVMe SSD modeli duyuruldu 2 ay 2 milyondan fazla satan Slime Rancher, kısa süreliğine ücretsiz oldu 2 ay Yeşil Dedektör uygulamasına sızıp, ihbarları önceden haber verdiler 2 ay Elektrikli şehir otomobili e.Go Life, Cenevre'deki en ucuz araç olabilir 2 ay Corsair eğlenceye yönelik yeni klavyesini duyurdu 2 ay Kablosuz şarj sunan yenilikçi telefon standı destek arıyor 2 ay Yerli girişim TurkishKit ülkemizdeki en kapsamlı Apple yazılım eğitimlerini veriyor 2 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti daha fazla menzil sunacak 2 ay Mark Zuckerberg, Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı 2 ay Superman kötü olsaydı ne olurdu? Sony'nin 'Brightburn' filminden yeni fragman 2 ay Xiaomi, Black Shark 2'nin tanıtım tarihini açıkladı 2 ay Sennheiser Momentum True Wireless kablosuz kulaklık ülkemizde satışa sunuldu 2 ay Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusuyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı 2 ay Depremin etkisi 'yerli' izolatörle düşürülüyor 2 ay 3 kameralı Huawei P Smart+ 2019 duyuruldu 2 ay ZTE'nin katlanabilir akıllı telefon patenti ortaya çıktı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN DRAM fiyatları %30 düştü Sonraki Google, kişisel verileri yapay zekadan gizleyen bir araç paylaştı 2 ay iPad ve iPhone'da PS4 oyunlarını oynayın! 2 ay Samsung Galaxy S10'un ekranında neden beyaz bir ışık yanıp sönüyor? 2 ay Redmi Note 7 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örneği paylaşıldı 2 ay Google, batarya bitikken bile dijital kimlik bilgilerinize erişebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor 2 ay 2019 Mitsubishi L200'ün Avrupa versiyonu Cenevre'de tanıtıldı 2 ay Google Görseller üzerinde fiyat gösteren yeni bir reklam formatı geliyor 2 ay 2019 teknolojik gösteriş yılı olacak 2 ay Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı ilk etapta sadece 64 bit Windows 10'da çalışacak 2 ay Kripto cüzdanlar SIM kart yuvasına girecek 2 ay HTC gelirde daha da dibe gidiyor 2 ay Çin'in gizemli sualtı üssü ile ilgili detaylar ortaya çıktı 2 ay Tesla, 5 dakikada 120 km menzil sağlayan yeni şarj istasyonunu kullanıma sundu 2 ay Redmi 7’nin inceleme videosu yanlışlıkla paylaşıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu 2 ay Twitter CEO'su Jack Dorsey, har hafta 10.000 dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı 2 ay 1600 beygirlik Koenigsegg Jesko, tasarımı ve özellikleriyle görenleri büyüledi 2 ay Otonom araçlar, esmer tenli yayaları tespitte sorun yaşıyor 2 ay Huawei Nova 4e 14 Mart tarihinde tanıtılacak, P30 Lite olabilir 2 ay Android oyunlarında reklam izleyerek eşya kazanmak mümkün oluyor 2 ay Sony neden telefonlarında gelişmiş kameralar kullanmadığını açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim