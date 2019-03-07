DRAM fiyatları %30 düştü

DRAMeXchange’in analizine göre DRAM fiyatlarında çeyreksel bazda 2011’den bu yana en büyük düşüş yaşandı. Firmanın %25’lik tahminini de aşarak %30’a varan fiyat düşüşü pazardaki durum göz önünde bulundurulduğunda daha da sürecek gibi. Zira hali hazırda stoklardaki yongalar gün geçtikçe artmakta hatta rapora göre DRAM üreticilerinin çoğunun elinde 6 haftalık envanter birikmiş bile.

Samsung fiyatların düşmesini istemiyor

https://press.trendforce.com/node/view/3217.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

2018 yılı RAM fiyatları açısından uçuk fiyatları gördüğümüz bir yıl oldu. Buna karşın yine aynı içerisinde talebi karşılamak için yeni üretime başlayan tesislerin etkisi ise bu yıla sarktı. Pazar analistleri bu yıl için fiyat düşüşü öngörüyor.Pazarın en büyük oyuncularına baktığımızdayenideğerindekigörüyoruz.hali hazırdaki test ve paketleme tesisini iki katına büyüteceğini ve Taichung’daki birimde de kapasite artışına gideceğini açıkladı.gelirsek, Güney Kore’li pazar lideri görünüşe göre ürettiği yongalarınbir haylikiaçıkladı. Yine de Samsung hali hazırda Pyeongtaek’te ikinci fabrikasını kurmakta. Öyle ya da böyle hafıza çözümlerinde kaydadeğer fiyat düşüşleri yolda.Özellikle de Intel’İn giriş seviye yongalarında yaşadığı stok sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda OEMde üretim fazlasıeritmesi çokolarak kalıyor.Dolayısıyla önümüzdeki dönem içinisteyenler ya da hali hazırdakiüzerinde sistemi olup daisteyen kullanıcılar için oldukça güzel fiyatlar yolda diyebiliriz.