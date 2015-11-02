DROID Turbo 2 sağlamlığıyla hayran bırakıyor

Motorola'nın geçtiğimiz hafta içerisinde "camı kırılmaya akıllı telefon" mottosuyla duyurduğu akıllı telefonu DROID Turbo 2, son yayınlanan videonun da gösterdiği kadarıyla sağlamlığıyla kendisine hayran bırakıyor.

Tüm teknik ayrıntılarına burada , ekran kırılmazlığını aldığı ShatterShield teknolojisine ise burada yer verdiğimiz Motorola DROID Turbo 2, YouTube üzerinde yayınladığı iPhone "parçalama" videoları ile ünlenen "TechRax" isimli kanal tarafından şimdiye kadar yapılan en zorlu testlerden bir tanesi tabi tutuldu.

Birçok modern akıllı telefonun aksine yüz üstü düşme testinden hiçbir sorun yaşamadan ayrılan Motorola DROID Turbo 2, işin daha abartıldığı çekiç testinde ise kullanılmaz hale gelmesine rağmen ekranı kırılmayarak inanılmaz bir sonuca imza attı. Çekiç darbelerini ekranı kırılmadan karşılayabilen ShatterShield teknolojisi, bunu katmanlı yapısı sayesinde yerine getirebiliyor.

Bu ilginç deneme videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.