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DROID Turbo 2 sağlamlığıyla hayran bırakıyor

Motorola'nın akıllı telefon dünyasındaki en son kozu DROID Turbo 2, yapılan son testlerin de gösterdiği kadarıyla ShatterShield teknolojisi ile "gerçekten" kırılmaz ilk çözümü oluşturuyor.
3 yıl
3,6b
1
12
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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DROID Turbo 2 sağlamlığıyla hayran bırakıyor
Motorola'nın geçtiğimiz hafta içerisinde "camı kırılmaya akıllı telefon" mottosuyla duyurduğu akıllı telefonu DROID Turbo 2, son yayınlanan videonun da gösterdiği kadarıyla sağlamlığıyla kendisine hayran bırakıyor.
Tüm teknik ayrıntılarına burada, ekran kırılmazlığını aldığı ShatterShield teknolojisine ise burada yer verdiğimiz Motorola DROID Turbo 2, YouTube üzerinde yayınladığı iPhone "parçalama" videoları ile ünlenen "TechRax" isimli kanal tarafından şimdiye kadar yapılan en zorlu testlerden bir tanesi tabi tutuldu.
Birçok modern akıllı telefonun aksine yüz üstü düşme testinden hiçbir sorun yaşamadan ayrılan Motorola DROID Turbo 2, işin daha abartıldığı çekiç testinde ise kullanılmaz hale gelmesine rağmen ekranı kırılmayarak inanılmaz bir sonuca imza attı. Çekiç darbelerini ekranı kırılmadan karşılayabilen ShatterShield teknolojisi, bunu katmanlı yapısı sayesinde yerine getirebiliyor.
Bu ilginç deneme videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

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bbuzol 3 yıl en beğenilen
Telefon tamircilerinin korkulu rüyası :)
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DownClock01 3 yıl
Gavura vurur gibi vurmuş..
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mobilecom 3 yıl
Sağlam olmuş
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fuujitsu 3 yıl
Helal be sana Motorola
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bkaramanb 3 yıl
Harbiden ön cam acayip sağlammış e bizde çekiçle vurmayacağımıza göre en fazla düşürüyoruz hiç bişey olmaz cihaza elvada ekran jelatini ve kılıf. Ama tabi ülkemize gelmiyorsa kötü
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Qonrul 3 yıl
Tam bizlik olmuş. Ülkemize de gelie inşallah
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FOSTERthePEOPLE 3 yıl
Bir gün bu adamın çekiçle vurduğu telefonlardan birinin bataryası patlayacak ama kim bilir ne zaman.
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Kirk Lee 3 yıl
Bu telefon kılıf ve bumper fazlalıklarından kurtulmak isteyenlere birebir...
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Part Of The Nature 3 yıl
Motorolayı Türkiye de görmemek çok üzücü..
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DownClock01 3 yıl
Gavura vurur gibi vurmuş..
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Guest-5E274E432 3 yıl
türkiye'ye gelmeyecek. :(
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bbuzol 3 yıl en beğenilen
Telefon tamircilerinin korkulu rüyası :)
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viper17 3 yıl
o çekice rağmen çatlama/kırılma olmadı
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