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DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaşlarını çok daha etkili hale getirebilen Kickstarter projesi: Flekt

5 yıl
9,6b
1
17
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaşlarını çok daha etkili hale getirebilen Kickstarter projesi: Flekt
Piyasada yer alan birçok DSLR fotoğraf makinelerinin üzerinde "pop-up" olarak isimlendirilen dahili flaş üniteleri yer alıyor. Çoğu zaman ciddi anlamda iş gören bu flaşlar, fotoğraf kalitesini bir üst seviyeye çıkartma noktasında ise geride kalıyorlar. Bu sorunu gören Los Angeles merkezli profesyonel fotoğrafçı Preston Vance, hazırladığı Flekt adlı flaş aksesuarıyla Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Nikon ve Canon marka DSLR fotoğraf makineleriyle uyumlu (Resmi açıklama olmasa da yapısı gereği diğer DSLR ve SLR-benzeri kompakt modellere uyum sağlayabilir) olarak geliştirilen Flekt, cFlekt isimli mıknatıs tabanlı gövde yapısıyla hızlı bir şekilde bağlanabiliyor ve flaştan aldığı ışığı 180 derece geriye yansıtarak iyi bir oranda yumuşatabiliyor. Bu sayede gölgelerin ve genel olarak ışığın çok daha yumuşak olduğu sonuçlar ortaya koyabilen Flekt, porte, ürün ve moda çekimleri için ideal bir kullanım sahası vaat ediyor. İç tarafındaki reflektör bölümü farklı amaçlar doğrultusunda değiştirilebilen aparatın kafa bölümü de hareket ediyor ve böylece ışığa yön verilebiliyor.
Başarılı kullanım yapısı ve sonuçlarıyla dikkat çeken modüler flaş aparatı Flekt, Kickstarter üzerinde koyduğu 70,000$ hedefin bitimine daha 57 gün kala 162 bağış ile 14,327$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 65$ bağış (ABD dışı 15$ kargo) ile Eylül ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaşlarını çok daha etkili hale getirebilen Kickstarter projesi: Flekt
DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaşlarını çok daha etkili hale getirebilen Kickstarter projesi: Flekt

https://www.kickstarter.com/projects/2132412533/flekt-studio-quality-light-from-your-pop-up-flash?ref=category Yorum Yaz
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multiTYRT 5 yıl en beğenilen
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ozeba 5 yıl myhotyro
myhotyro
Hemen hamen sadece fotoğraf ile ilgili haberleri yapan editör "Piyasada yer alan bütün DSLR fotoğraf makinelerinin üzerinde "pop-up" olarak isimlendirilen dahili flaş üniteleri yer alıyor." diyebiliyor.
Canon 1Dx ve Nikon D4'ü saymayalım. Canon 6D, 5D Mark III 5D Mark II, 5D Mark, Nikon Df ... Bunlar zaten piyasada yer almıyor, Marsta satılıyor bunlar.

Bu yazdiginiz cumle dunyada kimseye birsey katmaz. Iletisim konusunda karsidakini yargilayici, hukum verici davranirsaniz kendinizi iletisime kapatmis, saglikli iletisim kuramayan bir birey olursunuz. Ve cevrenizden aldiginiz tepkiler hep olumsuz olur. Bu sekilde bir cumle kurmak yerine ozel mesajdan editore hatasini bildirseniz ne kaybedersiniz?
Cevap: hicbir sey
Ne kazanirsiniz?
Saglikli iletisim kurmayi sectiginiz icin toplumda kabul edilirliginiz artar. Aranan insan olma yolunda buyuk bir adim atmis olursunuz. Sosyal olarak daha aktif olmaniza fayda saglar.
Bu yazdiklarimi sadece bir forum haberi icin degil genel olarak soyluyorum.
Unutmayin insaniz ve hepimiz hata yapabiliriz. Dalginligimiza gelmis olabilir. Insanlarin hatalarini ortaya cikartan degil o hatalari gidermesi icin onlara yardim eden olmaliyiz bence.
Saygilar.
myhotyroHemen hamen sadece fotoğraf ile ilgili haberleri yapan editör "Piyasada yer alan bütün DSLR fotoğraf makinelerinin üzerinde "pop-up" o...
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DigitalWorld 5 yıl
Aynısını Pringles kutusu eleminyum folyo ve bant ile yapmıştım.
Sonuç?
Başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz.
Ama para vermeye değer mi? Valla orasını keyfiniz bilir. Ben bedavaya mal ettim. :D
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GetSomeRest 5 yıl
Bu ürünün birde tefonlar için olanını yaparsalar o da tutar.
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DH Misafiri 5 yıl
İşe yarayacağını düşündüğüm bir ürün.
Şu anda bile foto çekerken flaşım yanımda olmadığında eşimin makyaj aynasını kullanarak 90 derece açı ile flaşı tavana vurduruyorum. Gerçekten şaşırtıcı sonuçlar verebiliyor.
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multiTYRT 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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thebigdesigner 5 yıl
Eğer bu işleri yaptığım halde bu işten az bişi anlıyorsam cihazla çekilmiş fotoğraflarda cihazla çekilmemiş olanlara göre bariz sonradan oynama var üzerinde...
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oktayatli 5 yıl
Ucuz altertanif tepe üstü soft box görevi görecekse gayet güzel fikir ama eğer prof flaşlara alternatif olarak düşünülürse fazlasıyla zayıf kalır. Prof flaşların gerek yön kabiliyeti, gerek gücü, yüksek hızda senkronize olmasıyla vs. baş edemez. Sadece amatör kullanıcılara yönelik bir buluş.
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zerocontrol 5 yıl
Gerçekten konu hakkında bilgi veya tecrübesi olmayıp yorum yapanları anlayamıyorum.Fotoğraf ile resim arasındaki farkı anlayamayan,Harici flashların foto üzerindeki etkilerini bilmeden,yapılan ufak bir hatayı editörün ayıbıymış gibi bahsedenlerin aklından ne geçiyor bilemiyorum.
Ürün eğer bahsedildiği gibi ise inanılmaz şekilde kullanışlı olur.Flashın sert ışığını yumuşatıp,ışığa yön verebiliyor olması gerçekten iyi düşünülmüş.
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myhotyro 5 yıl
Düşündüm ve ozeba'nın dediklerinde çok haklı olduğuna kanaat getirdiğim için mesaj içeriğini siliyorum.
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ozeba 5 yıl myhotyro
myhotyro
Hemen hamen sadece fotoğraf ile ilgili haberleri yapan editör "Piyasada yer alan bütün DSLR fotoğraf makinelerinin üzerinde "pop-up" olarak isimlendirilen dahili flaş üniteleri yer alıyor." diyebiliyor.
Canon 1Dx ve Nikon D4'ü saymayalım. Canon 6D, 5D Mark III 5D Mark II, 5D Mark, Nikon Df ... Bunlar zaten piyasada yer almıyor, Marsta satılıyor bunlar.

Bu yazdiginiz cumle dunyada kimseye birsey katmaz. Iletisim konusunda karsidakini yargilayici, hukum verici davranirsaniz kendinizi iletisime kapatmis, saglikli iletisim kuramayan bir birey olursunuz. Ve cevrenizden aldiginiz tepkiler hep olumsuz olur. Bu sekilde bir cumle kurmak yerine ozel mesajdan editore hatasini bildirseniz ne kaybedersiniz?
Cevap: hicbir sey
Ne kazanirsiniz?
Saglikli iletisim kurmayi sectiginiz icin toplumda kabul edilirliginiz artar. Aranan insan olma yolunda buyuk bir adim atmis olursunuz. Sosyal olarak daha aktif olmaniza fayda saglar.
Bu yazdiklarimi sadece bir forum haberi icin degil genel olarak soyluyorum.
Unutmayin insaniz ve hepimiz hata yapabiliriz. Dalginligimiza gelmis olabilir. Insanlarin hatalarini ortaya cikartan degil o hatalari gidermesi icin onlara yardim eden olmaliyiz bence.
Saygilar.
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Statistik 5 yıl
Videoyu izlemedim ama yapilan yorumlar cok sacma bence, sert golgeler hic bir zaman istenmez ve gercekten resimdeki gibi etki yapiyorsa bence guzel bir sey
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Neyinkafasi 5 yıl
2. Resimde photoshopun babası var.
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Neyinkafasi 5 yıl
2. Resimde photoshopun babası var.

Afedersiniz ama kickstarter sahtekar doldu.parayı gören geliyor.
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