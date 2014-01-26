DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaşlarını çok daha etkili hale getirebilen Kickstarter projesi: Flekt

Piyasada yer alan birçok DSLR fotoğraf makinelerinin üzerinde "pop-up" olarak isimlendirilen dahili flaş üniteleri yer alıyor. Çoğu zaman ciddi anlamda iş gören bu flaşlar, fotoğraf kalitesini bir üst seviyeye çıkartma noktasında ise geride kalıyorlar. Bu sorunu gören Los Angeles merkezli profesyonel fotoğrafçı Preston Vance, hazırladığı Flekt adlı flaş aksesuarıyla Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Nikon ve Canon marka DSLR fotoğraf makineleriyle uyumlu (Resmi açıklama olmasa da yapısı gereği diğer DSLR ve SLR-benzeri kompakt modellere uyum sağlayabilir) olarak geliştirilen Flekt, cFlekt isimli mıknatıs tabanlı gövde yapısıyla hızlı bir şekilde bağlanabiliyor ve flaştan aldığı ışığı 180 derece geriye yansıtarak iyi bir oranda yumuşatabiliyor. Bu sayede gölgelerin ve genel olarak ışığın çok daha yumuşak olduğu sonuçlar ortaya koyabilen Flekt, porte, ürün ve moda çekimleri için ideal bir kullanım sahası vaat ediyor. İç tarafındaki reflektör bölümü farklı amaçlar doğrultusunda değiştirilebilen aparatın kafa bölümü de hareket ediyor ve böylece ışığa yön verilebiliyor.

Başarılı kullanım yapısı ve sonuçlarıyla dikkat çeken modüler flaş aparatı Flekt, Kickstarter üzerinde koyduğu 70,000$ hedefin bitimine daha 57 gün kala 162 bağış ile 14,327$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 65$ bağış (ABD dışı 15$ kargo) ile Eylül ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2132412533/flekt-studio-quality-light-from-your-pop-up-flash?ref=category